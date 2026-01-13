«ПСЖ» вылетел из Кубка Франции в 1/16 финала впервые с сезона-2013/14 – тогда проиграли «Монпелье», которым руководил скончавшийся вчера Курбис
«ПСЖ» не вышел в 1/8 финала Кубка Франции впервые с 2014 года.
«ПСЖ» не смог преодолеть стадию 1/16 финала Кубка Франции впервые с 2014 года.
Сегодня команда Луиса Энрике уступила «Парижу» со счетом 0:1 и покинула турнир.
«ПСЖ» не смог выйти в 1/8 финала Кубка впервые с сезона-2013/14 – тогда он уступил «Монпелье» со счетом 1:2 на стадии 1/16 финала. Командой соперника в то время руководил скончавшийся 12 января Ролан Курбис.
