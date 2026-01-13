Слот про 4:1 с «Барнсли»: «У «Ливерпуля» были хорошие голы, но недостаточно моментов. Игра была слишком напряженной вплоть до последних 5-10 минут»

Слот про 4:1 с «Барнсли»: у нас были красивые голы, но недостаточно моментов.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о победе над «Барнсли » (4:1) в 3-м раунде Кубка Англии.

Об игре

«Я доволен забитыми нами голами – это были красивые голы. Но я думаю, что игра была слишком напряженной слишком долго, потому что при счете 2:0 пропущенный гол затруднил нам игру вплоть до последних 5-10 минут. Так что да, хорошие голы, но недостаточно моментов при владении мячом».

О результативной ошибке Собослаи

«Я не думаю, что так следует поступать в игре Кубка Англии или Кубка английской лиги, в товарищеском матче или даже на тренировке. Это странный выбор, и у меня тоже есть свое мнение по этому поводу, но я предпочитаю оставить это при себе и обсудить с Домиником».

О выступлении Виртца, вышедшего на замену

«Раз он вышел на поле на полчаса, забил гол, сделал результативную передачу и создал еще несколько хороших моментов, определенно можно сказать, что он привнес в команду что-то креативное. Именно это нам было нужно сегодня», – сказал Слот.