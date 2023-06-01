«Это жестоко… Не буду врать, – Пол Джордж недавно поделился в подкасте впечатлениями от игр в Денвере, демонстрируя, как ртом жадно хватает воздух. – Это преимущество. Да, у них есть небольшое преимущество, и у «Юты» тоже».

«Первые пять минут – это просто ад. Твои губы белые, во рту пересохло . Но только первые пять минут – дальше все становится нормально», – соглашается защитник «Хьюстона» Джейлен Грин.

После недавнего финала Запада Леброн Джеймс также упоминал об особенностях выезда в Колорадо, но больше акцентировал внимание на повышенной утомляемости во время игры – игрокам приходится чаще «переводить дыхание» .

Экс-баскетболист «Лейкерс» Люк Уолтон рассказывал, что Кобе Брайант иногда курил, чтобы «раскрыть легкие» и играть на большой высоте в Денвере во время серий с «Наггетс» в плей-офф в 2008, 2009 и 2012 годах. Медленный старт бесил Кобе – они часто сильно отставали в первой четверти.

Уже этой ночью именно в Денвере стартует финал НБА-2023.

Давайте разбираться: это удушающее гостеприимство Скалистых гор Колорадо – миф или реальность?

«Денвер» всячески гордится и психологически давит высокогорьем

Немного истории. На текущем логотипе клуба изображены заснеженный пик горы и пара кирок.

Кирки отсылают к золотой лихорадке середины XIX века, одной из предпосылок образования штата Колорадо. Но «Денвер» не всегда был «Наггетс» («Самородки») – в шестидесятых они успели побывать «Жаворонками» и «Ракетами», но потом команде дали оригинальное название из конца сороковых (три года существовал такой клуб в НБЛ/НБА). Первый лого «Наггетс» – несущийся куда-то со всех ног рыжебородый и очень веселый старатель с киркой и баскетбольным мячом в руках.

Заснеженные горы – это отсылка к рельефным особенностям штата. С севера на юг штат пересечен хребтами Скалистых гор (высшая точка — гора Элберт, 4399 м). Колорадо является единственным штатом США, который полностью лежит на высоте более 1000 метров . С 1981 года на логотипах клуба красовались только горы.

Кирки и горы объединились на нынешней эмблеме пять лет назад.

Талисман также скалисто-ориентированный – горный лев Рокки. Кстати, самый высокооплачиваемый маскот НБА с зарплатой в 625 тысяч в год (в десять раз больше средней по лиге).

Если вам все еще маловато гор, то с недавнего времени на майках «Наггетс» красуется надпись «Майл Хай Сити». Это давнее прозвище Денвера – город расположен на высоте около одной мили над уровнем моря (~1600 метров), или 5280 футов.

Это, конечно, не высокогорье (которое начинается с 2,5 км), а среднегорье – но большинство клубов НБА базируются значительно ниже. Арена в Лос-Анджелесе, например, стоит на высоте 87 метров над уровнем моря, в Майами на набережной– вообще 1 метр, ниже только арена «Нового Орлеана».

«Денвер» и «Юта» заметно оторвались в рейтинге самых высоко расположенных арен НБА , места с 3-го по 5-е занимают уже равнинные «Оклахома», «Финикс» и «Атланта»:

«ВНИМАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ГОСТЕЙ» , – загорается на экране Болл-арены перед объявлением составов финальной серии Запада с «Лейкерс». Зловещий голос диктора за кадром угрожает, что физические нагрузки на такой высоте «могут вызвать гипоксию с симптомами усталости, затрудненного дыхания, учащенного сердцебиения, головных болей и спутанности сознания».

На следующем кадре появляется рентгеновский снимок верхней части тела с пульсирующей красной областью в грудной клетке. Дальше вспышка «Низкий уровень кислорода» и число «5280» с бегущей кардиограммой.

«Вас предупредили», – заканчивается перфоманс.

Напоминание в течение матча – надпись «5280» у линии штрафных.

«Это дерьмо работает, – верит Кевин Гарнетт. – Эй, подожди-ка: он только что сказал «5280 футов»? Реально начинается паническая атака».

Чистая психология или реальная проблема? Курение помогает? Что говорят эксперты

По данным американских ученых Смитсоновского института на уровне моря атмосферное давление составляет 1 кг/см². Чем выше мы поднимаемся, тем с меньшим давлением воздуха мы сталкиваемся. Например, давление в Денвере падает до 0,85 кг/см². Количество кислорода, доступного для легких, уменьшается. Людям в Денвере необходимо дышать глубже, чтобы получить больше кислорода.

Медицинский автор раздела «Здоровье» врач-терапевт Александр Шестаков разъясняет, что кровь на высоте насыщается кислородом хуже, чем на равнине. Работающие мышцы получают меньше кислорода, чем им необходимо. По этой причине при подъеме на большую высоту у неподготовленного человека дыхание учащается, реакция замедляется и становится тяжелее выполнять даже обычные действия . В условиях дефицита кислорода организму сложнее получать энергию, из-за чего возникает слабость. Заниматься спортом в таких условиях сложнее.

Отсюда жалобы соперников «Наггетс». На местности 1,6 км выше уровня моря им нужно время, чтобы организм адаптировался к новым внешним условиям.

Этот процесс называется акклиматизацией (подробнее – в нашей статье). В организме, в частности, увеличивается содержание миоглобина (белка мышц, который отвечает за создание кислородного резерва), гемоглобина (белка, обеспечивающий перенос кислорода в ткани тела) и число эритроцитов (клетки крови, которые насыщаются кислородом в легких и разносят его по организму). В результате улучшается транспорт кислорода к мышцам.

Жители Денвера всегда находятся в условиях сниженного парциального давления кислорода, поэтому описанные показатели у них всегда увеличены – для них это норма. При этом они не испытывают каких-либо проблем при спуске на равнину.

На состояние спортсменов может повлиять и то, как скоро они приступили к игре после прибытия в Денвер. Симптомы более выражены при быстрой смене высоты – тело не успевает адаптироваться к резкому падению давления кислорода в воздухе. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют подниматься не более чем на 500 м в сутки, чтобы минимизировать проявления горной болезни.

«Акклиматизация к высокогорью может занять до нескольких дней и во многом зависит от состояния организма или, например, наличия хронических заболеваний. Но в целом, это сугубо индивидуальный процесс – некоторые игроки вообще не почувствуют дискомфорта на такой высоте, как в Денвере , даже на старте игры», – считает Александр Шестаков.

Член Зала славы Айзейя Томас рассказывал, что в восьмидесятых ничего не знал о проблеме игр в Денвере: «Если и чувствовал – вообще ничего не замечал».

А вот Кобе вряд ли помогало курение, которое только усиливает нехватку кислорода – гипоксию. Попытка так себя адаптировать – плацебо. Может появиться обманчивое чувство легкости, но физиологически стресс для организма только увеличивается . Но опять же, все индивидуально – некоторые вообще не почувствуют проблем на высоте в милю. Возможно, Брайант как-то попробовал такой способ, и это совпало с удачным стартом матча. Дальше – обычное самовнушение.

А что говорят цифры? Возможно, заблаговременная акклиматизация действительно работает

«Денвер» легко прошел регулярку с домашним балансом побед/поражений 34-7. Да и еще в плей-офф по пути к финалу выдал в домашних играх 8-0, не заметив в финале Запада «Лейкерс» с Леброном.

Согласно американскому исследованию 2017 года «Наггетс» лидировали в НБА по преимуществу домашнего поля с учетом силы команд – шансы на победу в 66,1% своих домашних игр по сравнению с обычным преимуществом в 62%. Хм, окей.

Сравним продвинутые цифры, чтобы понять, что там вообще происходит в домашних играх.

Раз игроки рассказывали про тяжелый старт, я посчитал, как складывались первые четверти всех игр в сравнении с дальнейшим развитием матча. Для сравнения и исключения совпадений – сразу две команды с равнин Запада с похожими турнирными показателями по регулярному сезону – «Мемфис» и «Голден Стэйт». Из выборки исключены матчи конца регулярки, если команды играли не основными составами.

У «Денвера» действительно есть перекос в пользу первой четверти, но аналогичные цифры «Мемфиса» показывают, что дело не обязательно в факторе среднегорья. Это может быть все что угодно, включая тактику команды. «Голден Стэйт» имеет обратную картину – команда разгоняется по ходу домашних игр (с их уже легендарными третьими отрезками). Так что уникальности «Наггетс» пока не зафиксировано.

Другие американские исследователи подсчитали обратную связь – средняя скорость игроков гостевых команд в Денвере снижается каждую четверть с 6,4 км/ч в первой четверти до 4,9 км/ч. Только, во-первых, в замедлении устающих по ходу матчах игроков нет ничего необычного. А во-вторых, смущает отсутсвие сравнения с игроками «Наггетс» – как будто их скорости не падают.

Мы сравним более понятные вещи: показатели «Денвера» в регулярке и в плей-офф, когда у соперников больше времени на акклиматизацию – возможность приехать пораньше плюс спаренные матчи.

Эти цифры можно воспринимать по-разному (уровень команд, количество матчей и т.п. – но других данных для сравнения просто нет), но, похоже, акклиматизация работает. Преимущество добываается чуть более равномерно.

Кажется, вовсе не из-за излишней уверенности хитрец Пэт Райли дал команду трэвел-менеджерам «Майами» резервировать вылет на финал в Колорадо еще перед седьмым матчем серии против «Бостон Селтикс».

«Можете не переживать по этому поводу, – уже успел поделиться защитник «Майами» Гейб Винсент. – Мы направляемся туда прямо сейчас, чтобы немного адаптироваться».

***

Является ли высота в милю над уровнем моря икс-фактором для клуба, который в первый раз в истории попал в финал НБА? Похоже, что это лишь некоторые возможные неудобства для гостей. Не важнее, чем страстная поддержка трибун или то, чем позавтракал Никола Йокич.

Это подтверждают сами игроки. Пол Джордж все в том же подкасте резюмирует: «Я не буду говорить, что в этом причина их успеха. Они сейчас так хороши, потому что талантливы».

«После первых пяти минут я был в порядке, – Леброн также не считает некоторую акклиматизацию серьезной проблемой. – После я почувствовал второе дыхание, и до конца игры меня ничего не беспокоило».

«Может да, а может и нет, – не заморачивается Никола Йокич, когда его спрашивают, в чем причина домашних побед «Наггетс». – Думаем, что это мы».

Денвер всегда был и будет «Майл Хай Сити». Это не значит, что там не надо играть в баскетбол.

Как говорил классик Гарри Данн, когда их с коллегой Ллойдом по дороге в Колорадо занесло немного не туда: «Мне казалось, что Скалистые горы должны быть немного поскалистее» .

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman; sportslogos; unsplash.com/Bill Griepenstroh