Федун сказал о потере 13 очков из-за судей. Проверим-проверим

Как можем.

Цитата дня от владельца «Спартака» Леонида Федуна.

– «Я понимаю, что со мной будут спорить, но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений… Я могу по каждому эпизоду рассказать, показать нарезки и так далее. Ну, к сожалению, такова судьба «Спартака», – заявил владелец московского клуба.

13 очков – звучит серьезно. Если обновить таблицу РПЛ с их учетом, то «Спартак» взлетел бы на 4-е место, опередив «Краснодар» и «ЦСКА», а мы бы в апреле даже и не думали считать шансы клуба на падение в стыки .

Судейские ошибки, а уж тем более потерянные очки в их результате – тема непрозрачная, вряд ли с уверенностью можно говорить, что было бы, если… Но давайте попробуем проверить подсчеты босса «Спартака».

Очевидно, что Федун использовал индивидуальную формулу. Но все же ошибки подсчитать можно – хотя бы частично. И для этого есть официальный инструмент – решения экспертно-судейской комиссии РФС. Да-да, мы знаем минусы (это не все ошибки, а только по жалобам или инициативе РФС), делаем на это скидку и не претендуем на железные выводы, поэтому по возможности не ругайтесь.

В то же время справедливо уточнить, что в прошедшем сезоне без клубных обращений ЭСК рассмотрела 12 эпизодов (в основном по инициативе департаментов судейства и инспектирования). К сожалению, других метрик, которые хотя бы претендовали на объективность, нет. В судействе слишком много серых зон – отчасти из-за расплывчатых рекомендаций. Поэтому считаем только то, что официально подтверждено. Тем более что на стол ЭСК и должны были попадать решения, влияющие на исход матчей. У комиссии есть четкий критерий эпизодов, подлежащих рассмотрению .

9 жалоб «Спартака» – 3 удовлетворены. Сколько это очков?

Итак, «Спартак» в этом сезоне жаловался на 9 эпизодов в 5 разных матчах. Еще один раз за москвичей это сделали руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС – обратились в комиссию с просьбой оценить, справедливо ли отменили гол «Спартака» в матче с «Рубином» из-за фола Романа Зобнина.

В итоге комиссия признала три ошибки в пользу соперников «Спартака»:

Матч: «Спартак» – «Краснодар» (1:2)

Решение ЭСК: судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» в игровом эпизоде на 84-й минуте. По мнению большинства членов ЭСК, нарушения со стороны игрока «Спартака» не было, и судье следовало продолжить игру.

Итог: -1 очко. Пенальти в самом конце игры действительно решил ее исход.

Матч: «Нижний Новгород» – «Спартак» (1:1)

Решение ЭСК: судья ошибочно не удалил игрока «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за серьезное нарушение на 45-й минуте.

Итог: -2 очка (ооочень условно посчитаем, что удаление в конце первого тайма при счете 0:0 позволило бы «Спартаку» дожать нижегородцев)

Матч: «Локомотив» – «Спартак» (1:0)

Решение ЭСК: судья ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте. Комиссия посчитала, что ВАР в подобных ситуациях обязан вмешиваться и рекомендовать судье видеопросмотр эпизода.

Итог: -3 очка (еще более условно посчитаем, что удаление в середине первого тайма при счете 0:0 позволило бы «Спартаку» на заснеженном весеннем поле дожать «Локо»).

Но! Была еще одна ошибка (всего при двух жалобах за сезон) в пользу самого «Спартака»:

Матч: «Краснодар» – «Спартак» (2:1)

Решение ЭСК: судья ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Краснодара» на 45-й минуте.

Итог: 0 («Спартак» все равно проиграл)

Подводим общие (и очень условные) итоги: 6 потерянных очков, 0 приобретенных, разница – минус 6 очков. С учетом этого Спартак был бы на седьмом месте!

Абсолютно точно Федун не отталкивался от решений ЭСК в своих подсчетах. Тем более, похоже, что в какой-то момент в клубе вообще засомневались в целесообразности обращаться в комиссию. Получается, что вдобавок к трем признанным ошибкам судьи минимум еще в трех матчах должны были ошибаться против «Спартака», причем в критически важных эпизодах – пенальти или удаления. И это с учетом того, что за ошибочно непоказанную красную сопернику мы автоматически плюсуем «Спартаку» три очка. Жаль, что Федун не добавил деталей.

А кто чаще страдал от судейских решений?

Мы уже подводили промежуточные итоги в начале весны, а конец сезона – лучшее время подвести общие.

Больнее остальных было «Краснодару», по ошибкам в свою пользу в лидерах «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА. У «Спартака» баланс минус два, больше страдали только «Ростов», «Крылья» и «Краснодар».

В фокус попали решения ЭСК по матчам РПЛ и Кубка России сезона-2021/22. Все данные – из официального раздела ЭСК на сайте РФС.

• Судьи вообще не ошибались в пользу только одного клуба – «Сочи».

• Все семь ошибок в пользу соперников «Краснодара» были в семи разных матчах.

• В этом сезоне судьи ни разу не ошибались в пользу соперников ЦСКА.

• «Рубин», «Динамо» и «Арсенал» имеют нулевой баланс ошибок.

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Неизвестно, как бы выглядела итоговая таблица сезона-2021/22, если бы судьи вообще не ошибались. Если такое параллельное измерение и существует, то где-то очень далеко. А пока нам остается только делать расчеты, которые (как мы поняли) у каждого свои.

Интервью Федуна: судьи лишили «Спартак» 13 (или 14) очков, РПЛ зациклена на чемпионство одной команды

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Александр Вильф; spartak.com; rfs.ru