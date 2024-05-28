Плющенко угрожал трансфером топ-ученицы из-за «несправедливого судейства» – и вот она уходит в Армению
Пора громких переходов в нашей фигурке еще не завершилась. На очереди трансфер 15-летней Софьи Титовой.
Ученица Евгения Плющенко уходит в сборную Армении. Сюрприз или реализация обещаний?
1. Титова – один из главных активов «Ангелов Плющенко». Она больше 5 лет работает с Евгением и за это время овладела тройным акселем, четверными сальховом и тулупом. Впрочем, амбиции фигуристки еще выше:
«Я хочу выучить все четверные. В том числе попробовать аксель в четыре с половиной оборота».
Софья побеждала на Всероссийских соревнованиях, а вот на главных юниорских стартах не везло: на первенстве России занимала 8-е и 4-е места.
2. Пожалуй, именно на юниорском чемпионате страны Титова выдала самое запоминающееся выступление. И дело не в трикселях и квад-сальхове, а в том, что случилось после произвольной программы, в которой она исполнила эти суперпрыжки.
Из-за провала в короткой (16-е место из 18) и невысоких надбавок в произвольной Титова осталась в шаге от пьедестала – лишь 4-я. Софья не скрывала возмущение судейством:
«Не очень довольна своими оценками за произвольную программу. В прошлом сезоне я набирала на 6 баллов больше только с одним тройным акселем, а сейчас я сделала два трикселя и четверной сальхов. Причем сальхов во второй половине. И такие баллы… Мне они не очень понравились. Не знаю, с чем это связать. Так поставили. Не знаю, кого как они судят. Они всех судят по-разному».
Знаменитую тираду о судействе Плющенко выдал именно тогда. Сейчас главной в ней кажется угроза перехода в другие сборные:
«Я терпел-терпел-терпел… Сегодня мы уже пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будет переход в другие страны. Многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам и мне еще и за справедливость… Я уже устал. Если мы не нужны федерации, нашему фигурному катанию, то мы тогда пойдем туда, где мы нужны».
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
3. И такая федерация нашлась. По информации Sports, Титова действительно переходит в сборную Армении (несмотря на незнание чиновников, уже ставшее нормой для фигурки).
Софья получила открепление от Федерации фигурного катания России и классическое напутствие от Татьяны Тарасовой (как и все, кто решается на трансфер):
«Я не считаю, что это потеря. Какие перспективы? Мне зачем ее перспективы, если она за Армению будет выступать?»
По информации «Р-Спорта», фигуристка уже получила вид на жительство в Армении, в перспективе – оформление нового паспорта.
Правда, последнее выступление Титовой пришлось на ноябрь. Софья без ультра-си была третьей и 10-й на юниорских этапах Гран-при. Затем она не появлялась на стартах, и все равно полгода – вызывающе короткий срок для смены сборной.
Но этот вопрос с возглавляющем нашу федерацию Антоном Сихарулидзе, видимо, урегулировали.
Три минуты театра Плющенко после проката Титовой: радовался, нервно поглядывал на часы и обалдел от оценок
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев, Григорий Сысоев
В отличии от оценок кума Плющенко, судьи ИСУ вообще не допустят Титову к прокату ПП после полного провала в короткой. Тогда как судьи Сихарулидзе подняли Титову на 18-е место из 24 проходивших в ПП.
А "крупные европейские страны", видать, все еще стоят в конце очереди на спортсменов из Горок.
Вида на жительства не достаточно для получения Разрешения ИСУ выступать на международной арене за Армению, если Виду на жительство менее года.
но переходить имеет полное право, чай не крепостная...