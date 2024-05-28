Плющенко угрожал трансфером топ-ученицы из-за «несправедливого судейства» – и вот она уходит в Армению

Пора громких переходов в нашей фигурке еще не завершилась. На очереди трансфер 15-летней Софьи Титовой .

Ученица Евгения Плющенко уходит в сборную Армении. Сюрприз или реализация обещаний?

1. Титова – один из главных активов «Ангелов Плющенко». Она больше 5 лет работает с Евгением и за это время овладела тройным акселем, четверными сальховом и тулупом. Впрочем, амбиции фигуристки еще выше:

«Я хочу выучить все четверные. В том числе попробовать аксель в четыре с половиной оборота».

Софья побеждала на Всероссийских соревнованиях, а вот на главных юниорских стартах не везло: на первенстве России занимала 8-е и 4-е места.

2. Пожалуй, именно на юниорском чемпионате страны Титова выдала самое запоминающееся выступление. И дело не в трикселях и квад-сальхове, а в том, что случилось после произвольной программы, в которой она исполнила эти суперпрыжки.

Из-за провала в короткой (16-е место из 18) и невысоких надбавок в произвольной Титова осталась в шаге от пьедестала – лишь 4-я. Софья не скрывала возмущение судейством:

«Не очень довольна своими оценками за произвольную программу. В прошлом сезоне я набирала на 6 баллов больше только с одним тройным акселем, а сейчас я сделала два трикселя и четверной сальхов. Причем сальхов во второй половине. И такие баллы… Мне они не очень понравились. Не знаю, с чем это связать. Так поставили. Не знаю, кого как они судят. Они всех судят по-разному».

Знаменитую тираду о судействе Плющенко выдал именно тогда. Сейчас главной в ней кажется угроза перехода в другие сборные:

«Я терпел-терпел-терпел… Сегодня мы уже пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будет переход в другие страны. Многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам и мне еще и за справедливость… Я уже устал. Если мы не нужны федерации, нашему фигурному катанию, то мы тогда пойдем туда, где мы нужны».

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

3. И такая федерация нашлась. По информации Sports, Титова действительно переходит в сборную Армении (несмотря на незнание чиновников, уже ставшее нормой для фигурки).

Софья получила открепление от Федерации фигурного катания России и классическое напутствие от Татьяны Тарасовой (как и все, кто решается на трансфер):

«Я не считаю, что это потеря. Какие перспективы? Мне зачем ее перспективы, если она за Армению будет выступать?»

По информации «Р-Спорта», фигуристка уже получила вид на жительство в Армении, в перспективе – оформление нового паспорта.

Правда, последнее выступление Титовой пришлось на ноябрь. Софья без ультра-си была третьей и 10-й на юниорских этапах Гран-при. Затем она не появлялась на стартах, и все равно полгода – вызывающе короткий срок для смены сборной.

Но этот вопрос с возглавляющем нашу федерацию Антоном Сихарулидзе, видимо, урегулировали.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Даничев, Григорий Сысоев