72 комментария

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Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?

Игорь Шпильбанд Игорь Шпильбанд
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин провели необычный сезон: они все еще в сборной России, но не выступили ни на одном старте. А их возможные переходы обсуждали чаще, чем программы или перспективы.

Чем занимались наши танцоры последний год?

Май-2022: поставили программы и встречали Тутберидзе в США

Год назад в это же время Диана и Глеб вернулись из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Они с 2019-го тренируются в США и после отстранения России от международных стартов все равно остались там.

Дуэт ставил программы у хореографа Бенуа Ришо, а главным событием мая оказался визит в Бостон мамы Дианы – Этери Тутберидзе.

Еще до ее прихода на каток в Норвуде возникло недопонимание: директор арены сообщила, что Этери во время тренировок не пустят на лед или к бортику, так как она приедет в статусе родителя. Татьяна Навка называла это «маразмом», а Татьяна Тарасова посчитала такую меру неправильной, но согласилась, что американцы сами устанавливают правила на своих катках.

Впрочем, в США все прошло спокойно: Тутберидзе ходила на тренировки, фотографировалась со специалистами, наблюдала за работой с трибун. А подготовка была серьезной: Дэвис и Смолкин тренировались с Захари Донохью, Евгением Платовым (на фото) и хореографом Оксаной Золотаревской.

Июнь-2022: инсайды о переходе в США и свадьбе

В начале лета американский журналист и автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз ошеломил новостью: Тутберидзе хочет тренировать в США (но не может взять туда всех своих фигуристов), а Диана Дэвис переходит в американскую сборную.

Этери инсайд о себе тут же назвала фейком. А вот ее дочь ничего не опровергла и лишь иронично подметила: «Какие интересные новости мы про себя узнаем».

Через неделю Лиз выдал вторую порцию новостей: оказывается, Дэвис и Смолкин больше не тренируются с Игорем Шпильбандом, который привел их к Олимпиаде-2022. И эта информация потом подтвердилась – фигуристы действительно перешли к Елене Новик и Алексею Килякову, бывшему партнеру Тутберидзе по танцевальному дуэту.

Иронично, что в середине июня Федерация фигурного катания России (ФФКР) огласила составы на сезон-2022/23 – и там Диана с Глебом присутствовали. Учитывая, что два главных дуэта (Синицина – Кацалапов и Степанова – Букин) взяли перерыв, Дэвис и Смолкин фактически оказались главной парой страны.

Параллельно с этим Диана впервые показала отца, выложив фото с ним. Если вы вдруг забыли: Дэвис родилась в США (Тутберидзе рассказывала, что познакомилась с отцом дочки именно там) и у нее есть американский паспорт.

В конце июня – еще один залп новостей:

• Выяснилось, что Диана и Глеб поженились 18 марта в Неваде.

• Дуэт прошел просмотр на глазах людей из в Федерации фигурного катания США (по одной из версий – не ради смены гражданства, а для участия во внутриамериканских соревнованиях).

• Шпильбанд подтвердил разрыв.

• Тутберидзе вернулась в Москву после полутора месяцев в США.

Июль-август-2022: пообещали приехать на контрольные прокаты

После просмотра Дэвис и Смолкин впервые прокомментировали ситуацию вокруг них: «Мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах».

Впрочем, такая формулировка казалась очень аккуратной и не противоречила возможному переходу.

Зато судья международной категории Александр Веденин объяснил, что просмотр Дианы и Глеба был не у федерации США, а у нового председателя технического комитета ISU по танцам Шона Реттстатта. Он оценивал программы на соответствие новым правилам, которые сам и написал.

Во второй половине лета Тутберидзе еще дважды летала в США к дочке.

Сентябрь-2022: заявились на российскую серию Гран-при

Шпильбанд рассказал Sports.ru, что уход Дэвис и Смолкина произошел не по его инициативе. По информации «Матч ТВ», у Этери возникли вопросы к тренеру, которые не удалось решить даже при личной встрече.

В середине сентября появилась информация, что Диана и Глеб, возможно, приедут на турнир Challenge Cup – отборочные соревнования к чемпионату США. Тогда же Лиз рассказал, что Дэвис и Смолкин – уже члены Федерации фигурного катания США.

«Пускай они там покатаются, а потом приедут сюда. Еще нет контрольных прокатов, а все уже так обеспокоены, будто Диана и Глеб их родные дети!» – говорила Тарасова. Вот только американский турнир и контрольные прокаты проходили в одни даты.

В итоге они не выступили нигде. Почему сорвался турнир в США – неизвестно, а вот о пропуске прокатов в Москве фигуристы написали: «В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной».

Несмотря на все бюрократические проблемы, дома Диану с Глебом ждали: они попали в заявку на Гран-при России в Москве и Перми. И пока готовились к соревнованиям, вспоминали о родине во время походов в рестораны русской кухни.

Ноябрь-2022: так и не приехали на этапы в Россию

На этап в Москву в середине ноября Дэвис и Смолкин ожидаемо не приехали, хотя надеялись попасть в Пермь. А Тарасова все еще верила в скорую встречу: «У вас лопнет терпение, что ли, от того, что мы их подождем? Говорят, что приедут – значит приедут».

Когда они не появились и в Перми, ожидание сместилось на декабрьский чемпионат России. И снова показательный комментарий от Татьяны Анатольевны как человека, ориентирующегося в раскладах нашей фигурки: «Я думаю, они приедут. Люди же отвечают за свои поступки через полгода после того, как они написали, что будут участвовать. Я думаю, что на чемпионат России они все-таки приедут».

Пока их ждали, Диана и Глеб праздновали День благодарения – один из главных американский праздников.

Да и на декабрь уже подоспели дела – выступление в американском шоу A Holiday Dream on Ice за 10 дней до ЧР.

Декабрь-2022: отказались от чемпионата России и не исключили переход

Зиму Дэвис и Смолкин начали не с соревнований, а со снятия с чемпионата России и большого интервью. В основном говорил Глеб, который рассказал о проблемах с выездом из США (российский Гран-при – не веская причина для властей США, чтобы рисковать грин-картой), о повестке за неделю до частичной мобилизации и, конечно, о смене гражданства:

«Никогда не говори никогда действительно хорошая фраза, потому что все обычно именно так и получается. Но в данном случае мы живем буквально день ото дня, как и многие, кто переживает то, что происходит. Мы хотим выступать с лучшими, соревноваться в мире, хотим посмотреть, какие у нас шансы вообще в фигурном катании. Это самая главная цель. Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно».

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

Дуэт остался в США и катался в шоу. На выступление в американском Лисбурге прилетала и Тутберидзе.

Январь-2023: готовили перейти в Израиль, а до этого в Грузию?

Новый год Диана и Глеб тоже встретили в компании Этери. Тутберидзе в поздравлении отметила, что паспорт – не самое важное в человеке. На что-то намекнула?

«Желаю всем меньше ненависти в душе. Ненависть разрушительна. Больше любви и уважения к людям и жизни. Любовь разрушает искусственно созданные границы. Очень надеюсь, что следующий год будет объединять людей независимо от расы, национальности или цвета паспорта».

В день рождения Дианы (16 января) случился новый поворот в сюжете: Дэвис и Смолкин рассматривают вариант с Израилем? Об этом сообщили «Р-Спорт» и Дейв Лиз.

В Федерации фигурного катания Израиля ответили категорично: «Наша федерация сама не приглашает фигуристов. Только если они подают заявки. И переговоры мы ведем только со спортсменами и тренерами, имеющими гражданство Израиля».

Борис Смолкин, отец Глеба, заверил, что фигурист не является гражданином Израиля. Хотя до этого он не знал и о женитьбе сына.

Идея с Израилем довольно быстро затухла, зато появился другой инсайд. Источник «Р-Спорта» сообщил, что осенью прорабатывался вариант с переходом в Грузию. Правда, гражданства Грузии у Смолкина тоже нет.

Весна-2023: ставят новые программы, хотя пропустили весь сезон

Дэвис и Смолкин ни разу не выступили в сезоне – ни в США, ни в России. Вообще, их последний соревновательный прокат – это еще Олимпиада в Пекине. Но Диана с Глебом уже готовятся к следующему сезону: ставят ритм-танец под Майкла Джексона, отдыхают и ждут шоу по Америке.

Они все еще действующие спортсмены – в июле их даже проверяло РУСАДА, хотя они находились в США. Но когда же Диана с Глебом выйдут на соревнования и под каким флагом? Может, узнаем в следующем сезоне?

Логика белого пальто заводит в тупик. Почему я не верил и не верю Дэвис и Смолкину

В тексте использованы цитаты с сайтов Spot24, «Матч ТВ», «Чемпионат.com».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Даничев; globallookpress.com/Darryl Dyck; Instagram/di__davisglebsmolkin7

72 комментария

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Светлана Ильина
При всем уважении и любви к Этери Тутберидзе, ее коллективу, ее группе, пара Дэвис/Смолкин мне никогда не нравилась. Меня совершенно не трогает, куда они поехали, куда они не поехали, где участвовали, и где не участвовали.
Их отсутствие в танцевальных соревнованиях я не заметила.
А вот Никиты с Викой и Саши с Иваном не хватало очень!
+63
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Eidolon
"Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне двести пятьдесят долларов наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой.
С совершенным почтением
Эбенезер Дорсет"

О. Генри "Вождь краснокожих"
+40
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Анаис_Анаис
Шо, опять?
Понятно, май месяц, писать не о чем.
+35
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Delirium
Ответ PerfectSvendsen
Никому эти великие танцоры не нужны. Даже в РФ, где танцы, мягко говоря, не на топ уровне, они умудрялись обделываться. А уж в США им и подавно делать нечего
Не помню, чтоб они "обделывались". Крепенький середнячок, стабильно выступали, не ломались под давлением. Собственно, я бы не удивился, если бы они стали ЧР в этом сезоне, с теми выступлениями, что показывали ХБ.
+25
-6
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Евгения Гринева
Так мило, Тутберидзе еще в отпуск не ушла, а спортс уже скучает
+32
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tull
Сколько можно эту тему мурыжить. Спортсмены из второй десятки пропустившие сезон просто не интересны болельщикам? Кто они такие, чтоб про них говорить. Я понимаю, если бы оценивали перспективы Син Кац или Степ Бук или Заг Гур, но про них то что вспоминать. Даже если и где-то заявятся их ждет вторая третья десятка.
+28
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+17
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Delirium
Ответ Евгения Гринева
Так мило, Тутберидзе еще в отпуск не ушла, а спортс уже скучает
Ну так нам готовят шокирующую новость- что Тутберидзе свой отпуск проведет в США с дочерью.
+18
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D-r. Peter
Ответ Адриана
Ну и зачем вы здесь?
Оно здесь, чтобы сказать, что пара Дэвис-Смолкин его совершенно не интересует. Это же классика.
+21
-8
+13
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The Only
Если нечего писать, давайте опять по то, как Плющенко в Сочи снялся. Нестареющая классика.
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Grads
Мне нравятся Диана и Глеб, интересная пара, желаю им удачи.
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Adi Mov
Это все уловки типа мы приедем на чемпионат, гран при России и т.д. Если они напрямую скажут, что не будут учавствовать, их из сборной отчислять, и они перестанут получать стипендию как члены сборной.
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Саша Кутузова
Спортс боится упустить момент, вдруг кто-то первым напишет новости, а они пролетели. Держат нос по ветру, следят с придыханием за Дейвом Лизом, а тот со своими неоправдавшимися инсайдами сник. Следят за передвижениями Тутберидзе, но тоже мимо. Следующий инсайд - Тутберидзе поедет в отпуск к дочери? Ну хоть такую статейку наклепали.
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maripous
А какая разница? какую они ценность имеют для нашей сборной? Никакой.
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Amneris
Всю статью можно подытожить фразой: они бездарные аскеты и никому не интересны как спортсмены сборной. Все эти метания Тутберидзе, все эти лживые интервью и похрипывания доисторической Тарасовой, гнев глоров и хейтеров - все это, на самом деле, разбивается о суровую реальность. Это бесполезные спортсмены, поэтому несмотря на все многоходовочки от маман, все эти телодвижения бесполезны. Они никому не нужны в других сборных.
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Валерий Петров
Поразительно, как Дейв Лиз, которого до сих пор авторы спортс почему-то упорно называют журналистом, так пристально следит за этой танцевальной парой.
Впрочем, большинство наших журналистов, пишущих про ФК можно смело кавычить.
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Viktoria dek
Шо, опять?! Началось межсезонье...
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Kareglazaya
За неимением хоть какой-то информации собрали все сплетни, накопившиеся за прошедший год, в одной статье.
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Viktoria dek
Ответ заблокированному пользователю
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Уже 4 дня как Тутберидзе и Дудаков в Турции, тренируют спортсменов, а вы только проснулись)
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Лариса Шулятьева
странно, что в россии они еще кого-то интересуют. совершенно посредственная пара. ушли или не ушли -какая разница.
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Mion
Прям так и вижу: летучка редакции. О чем писать в межсезонье? Встает Павел Копычев: Девис и Смолкин нас спасут!)
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Lapo Elkann
-Тутберидзе :
" Ждет мои подарочки
Ребятня. ( Дейв Лиз & Co )
И тебе достанется
От меня! "
Селенкова :
" - Наконец, сбываются
Все мечты.
Лучший мой подарочек - это ты! "
+16
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Саша Кутузова
Ответ 22somebody22
Авторитет Дишиной мамы сильно подорвался со времен Олимпиады,поэтому,теперь их шансы на переход в другую федерацию равны нулю.А Смолкин ещё и показал себя подлым трусом.Никто его бы не отправил воевать,это и так понятно,как и с другими фигуристами,а он сбежал ещё задолго до того,как 1-е повестки разослали.Диша хотя бы у себя на Родине тусит и она девочка.Ей бы не мешало задуматься о том,что из себя представляет её "супруг".
Совершенно верно. Они уехали 4 года назад тренироваться в другую страну . Остальное ваша бурная, в меру воспитания, фантазия.
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Darth_Pershman
Оба явно самих себя перехитрили. В условиях пропуска сезона Синицыной-Кацалаповым и развала кучи пар могли бы собрать половину всего танцевального золота, по всем этапам страны - минимум, а то могли бы и за золото ЧР поспорить. А так ни туда, ни сюда. Выдерживают двухлетний карантин - отлично, а кому нужны будут? В США будут своих до последнего тащить, если уже Малинина откровенно топят оценками и ставят под радужно-посредственных, то этих и подавно задвинут. В России после такого пропуска тоже кредит доверия и у зрителей, и у судей утерян. И стоило оппозиционерство и желание свалить за бугор товарища Смолкина всего этого?
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Viktoria dek
Ответ заблокированному пользователю
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Прошу прощения, а как они издеваются? Что у вас в голове?
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Оксана Иванова
На колу мочало, начинай с начала
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