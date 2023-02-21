Как наш биатлон без Кубка мира? Растеряли олимпийцев, разозлили Губерниева и финишируют с флагом 🤷‍♂

Российский биатлон в этом сезоне живет параллельно международному: вместо Кубка мира – внутренние турниры, в которых можно запутаться, вместо соперничества с норвежцами и французами – борьба тренерских групп (Истомина, Каминского, Башкирова, Шашилова).

Кто берет титулы, зачем пришел Ростовцев и где Логинов с Резцовой? Собрали главные сюжеты нашего биатлона.

Морозное начало сезона – на первых этапах отменили 5 гонок

Без международных соревнований главным турниром сделали Кубок России. Он стартовал одновременно с Кубком мира, вот только конец ноября и начало декабря выдались такими морозными, что часть гонок сорвалась из-за температуры под -30.

На первых этапах в Ханты-Мансийске и Увате отменили 5 гонок. Когда соревнования все-таки возобновили, спортсмены массово снимались – так, на спринт в Увате не вышел 41 биатлонист. Спортсмены и тренеры жаловались на холод, а Матвей Елисеев досрочно сошел с индивидуалки из-за обморожения.

Впрочем, морозы пугали не всех: в Хантах девушки из группы Михаила Шашилова тренировались после отмены гонок, а тренер радовался: «Все нормально, некоторым даже было жарко». Совпадение или нет, но именно эта группа, за исключением пары всплесков, смотрелась скромнее других по сезону.

Совместный турнир с белорусами: большие призовые и наши в роли догоняющих

Старты за рубежом у наших биатлонистов все-таки состоялись. Еще в мае 2022-го СБР и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали договор о сотрудничестве и запланировали новый турнир – Кубок Содружества.

В соревнованиях участвуют сборные России и Беларуси (белорусы приезжали и на КР), а страны принимают по три этапа – уже прошли гонки в Сочи, Раубичах и Рязани, впереди – финал в Тюмени. Турнир начался еще в августе на лыжероллерах, а завершится в марте.

Призовые там значительно выше, чем на российских соревнованиях. Общий фонд Кубка Содружества – 40 млн рублей, Кубка и чемпионата России вместе – 20,4 млн.

Пока в новом турнире лидируют белорусы: Антон Смольский пытается оторваться от Эдуарда Латыпова, а Динара Алимбекова-Смольская, кажется, уже оставила россиянкам только серебро и бронзу.

Ростовцев – главный (или не главный) тренер (или не тренер)

Главное событие за пределами лыжни – возвращение в сборную Павла Ростовцева. Он ушел из команды после олимпийского сезона-2013/14, в котором тренировал женщин вместе с Вольфгангом Пихлером. И вот спустя 9 лет в деле.

В январе появилась информация, что Ростовцева назначили главным тренером. Этому предсказуемо воспротивился Дмитрий Губерниев: после стычки и плевков в «Шереметьево» в марте-2014 комментатор не упоминал Ростовцева в эфире – даже при перечислении чемпионов мира из России (Павел – трехкратный).

Оказалось, назначить главным Ростовцева действительно нельзя – не проходит по критериям ЦСП/Минспорта. В Союзе биатлонистов России (СБР) нашли выход: теперь он вице-президент по спорту. Но функции не отличаются от тех, что выполняет главный тренер.

Губерниев называл назначение «попыткой рейдерского захвата», а Ростовцева – «главным по рюмкам».

Сам Павел настроен более дружелюбно, а о задачах на новой должности подробно рассказал в интервью Sports.ru.

Халили удержал Кубок России, Гореева забрала титул у Сливко в последней гонке

Кубок России уже разыграли – у мужчин и женщин совершенно разные сюжеты.

Карим Халили захватил лидерство с первых же этапов – и несмотря на спад в январе, додержал преимущество.

А вот у девушек развязка получилась драматичной. Самая стабильная биатлонистка сезона – Виктория Сливко (выбравшая не сборную, а подготовку с регионом), она не опускалась в личных гонках ниже 6-го места. Но из-за правил подсчета очков – результаты одной гонки вычитались – ее в последний момент догнала Анастасия Гореева. В итоге у девушек одинаковое количество очков, но Гореева – первая, потому что выиграла три гонки в самом начале сезона, у Сливко побед не было.

Халили и Горееву объединяют не только тренировки в группе Истомина: «Глобусы будут стоять вместе рядышком», – признался Карим.

Кто догнал сборников? Победная серия Куклиной и прорыв Каплиной

Внутренние старты – возможность раскрыться по-новому: никаких отборов, длинный сезон рядом с лидерами.

У женщин заметнее всего прогрессировала группа Артема Истомина и Виталия Норицына. Год назад Елизавета Каплина выиграла Кубок России, когда вся сборная выступала на Кубке мира и Кубке IBU. В этот раз она почти повторила успех в гонке с сильнейшими – до титула не хватило трех очков.

Екатерина Носкова до последнего боролась за место в топ-3, а с декабря постоянно забирала медали в гонках.

Но самый впечатляющий прорыв – у Ларисы Куклиной (она по ходу предсезонки перешла из группы Истомина в команду Юрия Каминского). Выиграла суперспринт в рамках чемпионата России, а еще выдала серию из четырех побед в январе.

У мужчин отлично смотрелся Александр Поварницын, представляющий группу Сергея Башкирова: несколько побед, завидная стабильность и второе место в Кубке России.

Логинов не бегает с декабря, Резцова и Нигматуллина – в декрете

А где же лидеры прошлого сезона? У девушек все просто: призеры Олимпиады-2022 Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина ушли в декрет. Кристина еще в ожидании второго малыша, а Ульяна в начале февраля родила дочку.

Валерия Васнецова (теперь Каюмова) родила в ноябре и вышла на старт уже в финале КР. Удивительно, но из-за перерыва больше всего пострадала стрельба: 38-е место в спринте с 7 промахами.

Еще одна медалистка Олимпиады Светлана Миронова тоже вернулась только к концу сезона – из-за проблем со здоровьем пропустила весь декабрь и январь. А участница Игр в Пекине Евгения Буртасова еще осенью попросила не терять ее – и потерялась (ни одной снежной гонки в этом сезоне).

Максим Цветков выпал на значительную часть зимы – не выступал в январе из-за болезни. К финалу Кубка России восстановился и теперь готовится к долгому ЧР.

А вот Александр Логинов (друг Максима и партнер по группе Башкирова) не выступает уже с декабря: после достойного старта пошли проблемы и с формой, и со здоровьем, и – не исключено – с мотивацией. Как итог – места во втором десятке. После этого Александр заболел, исчез из виду и пока планы по возвращению не раскрывал.

Латыпов и Казакевич весь сезон мучаются со стрельбой

Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич должны были возглавить рейтинги, но страдали от одной проблемы – плохой стрельбы.

Латыпов даже в победных гонках промахивался, чем прилично раздражал Каминского – и только к концу января выдал ноль, зато сразу в масс-старте на Кубке Содружества: «Из четырех рубежей первый раз в карьере удалось так стрельнуть. Очень рад этому. Постоянно получилось, что один оставлял».

Через три недели повторил успех в пасьюте Кубка России и финишировал с флагом.

Как только Латыпов обрел стрельбу, сразу заслужил дерзкое сравнение от Даниила Серохвостова: «На российском уровне это наш Йоханнес Бо». Наверстать отставание от лидеров в Кубке России не удалось, а вот за Кубок Содружества он поборется – сейчас Эдуард идет вторым в 24 очках от Смольского.

Казакевич – самая быстрая биатлонистка России. И почти в каждой гонке она лидирует до стрельбы стоя: «Вопрос про стойку – самый актуальный, наверное, за последние полгода. Да, не удается мне справиться со стрельбой пока что. Работы непочатый край».

Как и вся группа Шашилова, к концу КР Казакевич ожила, но за титул уже не боролась. Отыграется на чемпионате страны?

Впереди еще много стартов: очень длинный чемпионат России и финал Кубка Содружества

Чемпионат России в этом сезоне проходит в несколько этапов. Титулы в суперспринтах разыграли в середине января – победили Лариса Куклина и Антон Бабиков.

Впереди еще три остановки: с 23 по 26 февраля в Ижевске пройдут индивидуальные гонки, суперпасьюты и большие масс-старты. Основной турнир с программой чемпионата мира состоится в Хантах с 27 марта по 2 апреля, а закроют сезон марафоны в Увате (5 и 6 апреля).

Финал Кубка Содружества примет Тюмень: с 9 по 12 марта биатлонисты поборются за новые трофеи.

Фуркад вступился за россиян, а братья Бо против их возвращения

Наши биатлонисты с грустью вспоминают о Кубке мира, а тренеры гадают: как бы выступили их ученики на главных стартах. А ждут ли там россиян?

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался категорично: «Я не вижу ни одной причины, чтобы думать о возвращении российских и белорусских биатлонистов».

Такой же позиции придерживаются Себастьян Самуэльссон, Йоханнес и Тарьей Бо, Стурла Лагрейд и многие другие. Но есть и те, кто скучают по русским:

«Хотелось бы видеть их на стартах, они хорошие биатлонисты. Но мы не думаем, что сейчас это реально, потому что разделять спорт и политику – слишком наивно. Хотя я не могу сказать ничего плохого о российских спортсменах», – призналась Ингрид Тандревольд.

А главным защитник внезапно стал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад: «Как представитель спортсменов и спортсмен я считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Это главное послание.

Я был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. Я чувствую, что не защищаю этих спортсменов. Конечно, они россияне и белорусы, но они также спортсмены. По этой причине их следует защищать».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф