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Как наш биатлон без Кубка мира? Растеряли олимпийцев, разозлили Губерниева и финишируют с флагом 🤷‍♂

Екатерина Носкова (Мошкова) Екатерина Носкова (Мошкова)
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
Лариса Куклина Лариса Куклина
Мартен Фуркад Мартен Фуркад
Павел Ростовцев Павел Ростовцев
Кристина Резцова Кристина Резцова
Кубок России Кубок России
Анастасия Гореева Анастасия Гореева
Виктория Сливко Виктория Сливко
Александр Логинов Александр Логинов
Ирина Казакевич Ирина Казакевич
Динара Алимбекова-Смольская Динара Алимбекова-Смольская
сборная Беларуси жен сборная Беларуси жен
сборная России сборная России
Елизавета Каплина
Кубок Содружества Кубок Содружества
сборная России жен сборная России жен
Карим Халили Карим Халили
сборная Беларуси
Биатлон Биатлон

Российский биатлон в этом сезоне живет параллельно международному: вместо Кубка мира – внутренние турниры, в которых можно запутаться, вместо соперничества с норвежцами и французами – борьба тренерских групп (Истомина, Каминского, Башкирова, Шашилова).

Кто берет титулы, зачем пришел Ростовцев и где Логинов с Резцовой? Собрали главные сюжеты нашего биатлона.

Морозное начало сезона – на первых этапах отменили 5 гонок

Без международных соревнований главным турниром сделали Кубок России. Он стартовал одновременно с Кубком мира, вот только конец ноября и начало декабря выдались такими морозными, что часть гонок сорвалась из-за температуры под -30.

На первых этапах в Ханты-Мансийске и Увате отменили 5 гонок. Когда соревнования все-таки возобновили, спортсмены массово снимались – так, на спринт в Увате не вышел 41 биатлонист. Спортсмены и тренеры жаловались на холод, а Матвей Елисеев досрочно сошел с индивидуалки из-за обморожения.

Впрочем, морозы пугали не всех: в Хантах девушки из группы Михаила Шашилова тренировались после отмены гонок, а тренер радовался: «Все нормально, некоторым даже было жарко». Совпадение или нет, но именно эта группа, за исключением пары всплесков, смотрелась скромнее других по сезону.

Совместный турнир с белорусами: большие призовые и наши в роли догоняющих

Старты за рубежом у наших биатлонистов все-таки состоялись. Еще в мае 2022-го СБР и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали договор о сотрудничестве и запланировали новый турнир – Кубок Содружества.

В соревнованиях участвуют сборные России и Беларуси (белорусы приезжали и на КР), а страны принимают по три этапа – уже прошли гонки в Сочи, Раубичах и Рязани, впереди – финал в Тюмени. Турнир начался еще в августе на лыжероллерах, а завершится в марте.

Призовые там значительно выше, чем на российских соревнованиях. Общий фонд Кубка Содружества – 40 млн рублей, Кубка и чемпионата России вместе – 20,4 млн.

Пока в новом турнире лидируют белорусы: Антон Смольский пытается оторваться от Эдуарда Латыпова, а Динара Алимбекова-Смольская, кажется, уже оставила россиянкам только серебро и бронзу.

Ростовцев – главный (или не главный) тренер (или не тренер)

Главное событие за пределами лыжни – возвращение в сборную Павла Ростовцева. Он ушел из команды после олимпийского сезона-2013/14, в котором тренировал женщин вместе с Вольфгангом Пихлером. И вот спустя 9 лет в деле.

В январе появилась информация, что Ростовцева назначили главным тренером. Этому предсказуемо воспротивился Дмитрий Губерниев: после стычки и плевков в «Шереметьево» в марте-2014 комментатор не упоминал Ростовцева в эфире – даже при перечислении чемпионов мира из России (Павел – трехкратный).

Оказалось, назначить главным Ростовцева действительно нельзя – не проходит по критериям ЦСП/Минспорта. В Союзе биатлонистов России (СБР) нашли выход: теперь он вице-президент по спорту. Но функции не отличаются от тех, что выполняет главный тренер.

Губерниев называл назначение «попыткой рейдерского захвата», а Ростовцева – «главным по рюмкам».

Сам Павел настроен более дружелюбно, а о задачах на новой должности подробно рассказал в интервью Sports.ru.

Халили удержал Кубок России, Гореева забрала титул у Сливко в последней гонке

Кубок России уже разыграли – у мужчин и женщин совершенно разные сюжеты.

Карим Халили захватил лидерство с первых же этапов – и несмотря на спад в январе, додержал преимущество.

А вот у девушек развязка получилась драматичной. Самая стабильная биатлонистка сезона – Виктория Сливко (выбравшая не сборную, а подготовку с регионом), она не опускалась в личных гонках ниже 6-го места. Но из-за правил подсчета очков – результаты одной гонки вычитались – ее в последний момент догнала Анастасия Гореева. В итоге у девушек одинаковое количество очков, но Гореева – первая, потому что выиграла три гонки в самом начале сезона, у Сливко побед не было.

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Халили и Горееву объединяют не только тренировки в группе Истомина: «Глобусы будут стоять вместе рядышком», – признался Карим.

Кто догнал сборников? Победная серия Куклиной и прорыв Каплиной

Внутренние старты – возможность раскрыться по-новому: никаких отборов, длинный сезон рядом с лидерами.

У женщин заметнее всего прогрессировала группа Артема Истомина и Виталия Норицына. Год назад Елизавета Каплина выиграла Кубок России, когда вся сборная выступала на Кубке мира и Кубке IBU. В этот раз она почти повторила успех в гонке с сильнейшими – до титула не хватило трех очков.

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Екатерина Носкова до последнего боролась за место в топ-3, а с декабря постоянно забирала медали в гонках.

Но самый впечатляющий прорыв – у Ларисы Куклиной (она по ходу предсезонки перешла из группы Истомина в команду Юрия Каминского). Выиграла суперспринт в рамках чемпионата России, а еще выдала серию из четырех побед в январе.

У мужчин отлично смотрелся Александр Поварницын, представляющий группу Сергея Башкирова: несколько побед, завидная стабильность и второе место в Кубке России.

Логинов не бегает с декабря, Резцова и Нигматуллина – в декрете

А где же лидеры прошлого сезона? У девушек все просто: призеры Олимпиады-2022 Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина ушли в декрет. Кристина еще в ожидании второго малыша, а Ульяна в начале февраля родила дочку.

Валерия Васнецова (теперь Каюмова) родила в ноябре и вышла на старт уже в финале КР. Удивительно, но из-за перерыва больше всего пострадала стрельба: 38-е место в спринте с 7 промахами.

Еще одна медалистка Олимпиады Светлана Миронова тоже вернулась только к концу сезона – из-за проблем со здоровьем пропустила весь декабрь и январь. А участница Игр в Пекине Евгения Буртасова еще осенью попросила не терять ее – и потерялась (ни одной снежной гонки в этом сезоне).

Максим Цветков выпал на значительную часть зимы – не выступал в январе из-за болезни. К финалу Кубка России восстановился и теперь готовится к долгому ЧР.

А вот Александр Логинов (друг Максима и партнер по группе Башкирова) не выступает уже с декабря: после достойного старта пошли проблемы и с формой, и со здоровьем, и – не исключено – с мотивацией. Как итог – места во втором десятке. После этого Александр заболел, исчез из виду и пока планы по возвращению не раскрывал.

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Латыпов и Казакевич весь сезон мучаются со стрельбой

Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич должны были возглавить рейтинги, но страдали от одной проблемы – плохой стрельбы.

Латыпов даже в победных гонках промахивался, чем прилично раздражал Каминского – и только к концу января выдал ноль, зато сразу в масс-старте на Кубке Содружества: «Из четырех рубежей первый раз в карьере удалось так стрельнуть. Очень рад этому. Постоянно получилось, что один оставлял».

Через три недели повторил успех в пасьюте Кубка России и финишировал с флагом.

Как только Латыпов обрел стрельбу, сразу заслужил дерзкое сравнение от Даниила Серохвостова: «На российском уровне это наш Йоханнес Бо». Наверстать отставание от лидеров в Кубке России не удалось, а вот за Кубок Содружества он поборется – сейчас Эдуард идет вторым в 24 очках от Смольского.

Казакевич – самая быстрая биатлонистка России. И почти в каждой гонке она лидирует до стрельбы стоя: «Вопрос про стойку – самый актуальный, наверное, за последние полгода. Да, не удается мне справиться со стрельбой пока что. Работы непочатый край».

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Впереди еще много стартов: очень длинный чемпионат России и финал Кубка Содружества

Чемпионат России в этом сезоне проходит в несколько этапов. Титулы в суперспринтах разыграли в середине января – победили Лариса Куклина и Антон Бабиков.

Впереди еще три остановки: с 23 по 26 февраля в Ижевске пройдут индивидуальные гонки, суперпасьюты и большие масс-старты. Основной турнир с программой чемпионата мира состоится в Хантах с 27 марта по 2 апреля, а закроют сезон марафоны в Увате (5 и 6 апреля).

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Фуркад вступился за россиян, а братья Бо против их возвращения

Наши биатлонисты с грустью вспоминают о Кубке мира, а тренеры гадают: как бы выступили их ученики на главных стартах. А ждут ли там россиян?

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался категорично: «Я не вижу ни одной причины, чтобы думать о возвращении российских и белорусских биатлонистов».

Такой же позиции придерживаются Себастьян Самуэльссон, Йоханнес и Тарьей Бо, Стурла Лагрейд и многие другие. Но есть и те, кто скучают по русским:

«Хотелось бы видеть их на стартах, они хорошие биатлонисты. Но мы не думаем, что сейчас это реально, потому что разделять спорт и политику – слишком наивно. Хотя я не могу сказать ничего плохого о российских спортсменах», – призналась Ингрид Тандревольд.

А главным защитник внезапно стал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад: «Как представитель спортсменов и спортсмен я считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Это главное послание.

Я был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. Я чувствую, что не защищаю этих спортсменов. Конечно, они россияне и белорусы, но они также спортсмены. По этой причине их следует защищать».

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф

А вы смотрите соревнования наших биатлонистов?
92 голосa
ДААА!
14%
Дмитрий Губерниев
Нет
86%
Йоханнес Бо

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Саида Каримуллу с победой в Кубке.

Вторая значимая после бронзы в Дёмкинском лыжном марафоне.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Канешно последний. Все биатлонные бонзы об этом говорят. У некоторых надо приползти на коленях, у других - просто попросить попрощения. С такими условиями - точно последний.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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