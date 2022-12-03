Илья Малинин прыгает уникальный квад и думает о пятерном – но все-таки проиграл финал Гран-при. Чего не хватает?

Американец Илья Малинин в очередной раз выдал исторический прокат – произвольную с четверным акселем в финале Гран-при. Правда, завоевал только бронзу.

Суперконтент не помог в борьбе с японцами, но это не остановит Илью – он уже нацелился на пятерной прыжок!

1. Малинин – единственный фигурист в мире, владеющий четверным акселем. И это не разовая вспышка, за первую половину сезона квад-аксель стал чуть ли не самым стабильным прыжком в арсенале Ильи. Теперь каждое его появление на льду сопровождается интригой – неужели снова прыгнет?

Хотя для побед уникального прыжка недостаточно. В финале Гран-при в Турине Малинина сначала подвела короткая программа: в каскаде сделал степ-аут, не докрутил четверной сальхов, а с тройного акселя и вовсе чуть не упал.

2. Провал в короткой – в порядке вещей для Ильи в этом сезоне. На челленджере U.S. International Figure Skating Classic перед произвольной он шел шестым, на Гран-при США – четвертым, на Гран-при Финляндии – вторым.

В финале серии после короткой Малинин занимал пятое место из шести, но куда важнее было отставание в баллах – а это серьезные 19,89 от лидера Шомы Уно. Такую фору сложно наверстать даже с самым дорогим прыжком.

3. Произвольная, как и ожидалось, помогла Илье подняться.

Он снова заявил уникальный контент. В первой половине – только сольные прыжки: четверные аксель, флип, тулуп и сальхов. Дальше – три каскада подряд: четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер, тройные флип – тулуп и секвенция тройной тулуп – тройной аксель.

Действительно впечатляющий набор, но не максимальный. По ходу сезона Малинин пробовал разные сочетания квадов. На первых турнирах добавлял в программу четверной лутц, но после падения на челленджере и заваленного каскада на Гран-при США немного облегчил контент. Одна из причин – травма.

«Травма начала беспокоить меня 2 недели назад, но в финале я едва ли это почувствовал, тем не менее из-за этого не делал лутц. Хороший признак, что все заживает. Думаю, вернусь к лутцу позже в этом сезоне».

И если в Финляндии вариант с четверным флипом и тулупом в каскаде вызвал сбой, то в Турине Малинин отпрыгал намного лучше. Хотя было видно, как к концу выступления он устал. Единственная помарка на прыжках – недокрут на тройном сальхове, остальное – на хорошие плюсы.

4. Несмотря на самый сложный набор прыжков, Малинин не выиграл – и не только по сумме, но и в произвольной.

Во-первых, Уно тоже пошел на пять четверных – у него нет квад-акселя, но во вторую часть он перенес два тулупа, а начал с уверенной серии из сольных риттбергера, сальхова и флипа.

Илья проиграл и на вращениях – все три у него на третий уровень из четырех. Да и надбавки по шкале GOE за японца: 21,43 против 16,07.

5. Но главное, в чем Малинин отстает, – это вторая оценка. Здесь Уно (который так отдался программе, что сел на лед после яркой концовки) далеко впереди всех. Но даже среди оставшихся Илья не лучший. Его оценка за компоненты – только 4-я, Уно он уступил почти 16 баллов. В короткой у Малинина 5-е компоненты – и еще 6,33 отставания.

И чтобы понять, что в презентации Илье надо прибавлять, не нужен впечатляющий фон в лице Шомы.

Это первый полноценный сезон Малинина на взрослом уровне (хотя в его активе уже есть серебро чемпионата США и 9-е место на ЧМ), и пока его выступления уж очень напоминают первый взрослый сезон фигуристки, которая тоже вошла в историю благодаря четверным.

Александра Трусова начинала с двух побед на этапах Гран-при и бронзы в финале – у Ильи такой же набор.

И такие же грандиозные цели. Например, попробовать пятерной: «Очень многое будет зависеть от того, в каком состоянии я буду в конце сезона. И, если я буду пробовать, то у меня есть большое желание сделать пятерной тулуп или сальхов», – сказал он Sport24.

Еще удивит в этом сезоне?

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Мужчины

Итоговое положение

1. Шома Уно (Япония) – 304,46

2. Сота Ямамото (Япония) – 274,35

3. Илья Малинин (США) – 271,94

4. Шун Сато (Япония) – 250,16

5. Као Миура (Япония) – 245,74

6. Даниэль Грассль (Италия) – 244,97

Произвольная программа

1. Шома Уно (Япония) – 204,47

2. Илья Малинин (США) – 191,84

3. Сота Ямамото (Япония) – 179,49

4. Шун Сато (Япония) – 173,54

5. Даниэль Грассль (Италия) – 164,57

6. Као Миура (Япония) – 158,67

Фото: REUTERS/Massimo Pinca