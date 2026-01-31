Валиева о возвращении на лед: «Ура, наконец-то. Ощущения потрясающие, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время»
Валиева о возвращении на лед: ура, наконец-то, ощущения потрясающие.
Фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое выступление на чемпионате России по прыжкам.
Валиева вышла на соревновательный лед впервые после завершения дисквалификации. Она исполнила четверной тулуп, каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц и тройной флип.
«Я хочу сказать огромное, огромное спасибо всем болельщикам, зрителям, все, кто верил в меня, болел за меня. И ура, наконец-то! Я тут. Спасибо вам большое за поддержку.
Ощущение потрясающие. Мне кажется, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время. Я очень люблю этот вид спорта и очень счастлива здесь находиться», – сказала фигуристка в эфире Первого канала.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
