Валиева о возвращении на лед: «Ура, наконец-то. Ощущения потрясающие, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время»

Валиева о возвращении на лед: ура, наконец-то, ощущения потрясающие.

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое выступление на чемпионате России по прыжкам.

Валиева вышла на соревновательный лед впервые после завершения дисквалификации. Она исполнила четверной тулуп, каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц и тройной флип.

«Я хочу сказать огромное, огромное спасибо всем болельщикам, зрителям, все, кто верил в меня, болел за меня. И ура, наконец-то! Я тут. Спасибо вам большое за поддержку.

Ощущение потрясающие. Мне кажется, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время. Я очень люблю этот вид спорта и очень счастлива здесь находиться», – сказала фигуристка в эфире Первого канала.