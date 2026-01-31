30

Валиева о возвращении на лед: «Ура, наконец-то. Ощущения потрясающие, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время»

Валиева о возвращении на лед: ура, наконец-то, ощущения потрясающие.

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое выступление на чемпионате России по прыжкам. 

Валиева вышла на соревновательный лед впервые после завершения дисквалификации. Она исполнила четверной тулуп, каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц и тройной флип. 

«Я хочу сказать огромное, огромное спасибо всем болельщикам, зрителям, все, кто верил в меня, болел за меня. И ура, наконец-то! Я тут. Спасибо вам большое за поддержку.

Ощущение потрясающие. Мне кажется, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время. Я очень люблю этот вид спорта и очень счастлива здесь находиться», – сказала фигуристка в эфире Первого канала. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoКамила Валиева
женское катание
logoсборная России
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ками с возвращением! Вернулась и сразу с 4т. Отпрыгала после большого перерыва кстати получше многих, кто из соревновательных будней не выбывал.
В 20 лет, после такого перерыва - такой уровень ! Камила - это про спорт(с)
Ками, спасибо тебе за великолепное возвращение!!!
Камила просто молодец! Начало положено! Теперь бы ей только красивые программы сделать и со следующего года- в сезон… Она-ооочень украсит собой турниры💐👏😊
Прекрасно Камила! Удачи и чистого льда!
Камила молодец!
С возвращением!
Действительно, очень радостное событие.
а там Мамира отжигает. Отвечает Родниной ))
Ответ refrabelle
а там Мамира отжигает. Отвечает Родниной ))
Чего пишет?)))
Ответ Lala M
Чего пишет?)))
требует от Родниной добиваться гоев для Леночки, поносит соперниц
Молодец. Думаю, большинство ждет уже стартов с Камилой.
