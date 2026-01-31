Валиева сделала четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам, у Трусовой – только тройные

Камила Валиева сделала четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) выступили на чемпионате России по прыжкам.

В четвертьфинале Валиева прыгнула четверной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц и тройной флип.

Игнатова сделала тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной флип с ошибкой и тройной лутц.

Валиева стала четвертой по итогам четвертьфинала, Игнатова – девятой.