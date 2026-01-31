Валиева сделала четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам, у Трусовой – только тройные
Камила Валиева сделала четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.
Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) выступили на чемпионате России по прыжкам.
В четвертьфинале Валиева прыгнула четверной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц и тройной флип.
Игнатова сделала тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной флип с ошибкой и тройной лутц.
Валиева стала четвертой по итогам четвертьфинала, Игнатова – девятой.
Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?13237 голосов
Да, постараюсь по максимуму
Выборочно, топ-события
Только соревнования с участием наших
Не собираюсь!
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
104 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Камила невероятная, хотя и не у ЭГТ сейчас. Саша упорная, добьется своего. Здоровья и удачи им!
Девочки молодцы, обе в прекрасной для себя форме, буду болеть за обеих.
Одна возвращается после падения с невероятной высоты не по своей вине, а другая через сколько там месяцев после рождения ребенка. Как мама двоих, я не понимаю, как можно быть в такой шикарной форме в высококоординационном виде спорта на таком раннем этапе. При этом видно, что они часто с ребенком, а не номинально.
Конечно у Ками пока фокус больше, и это логично. Посмотрим, что будет дальше. Пока - порадовали! Удачи девочкам.
Вон Кондратюк не рожал и не дисквалил, а че чисто не прыгает?
Меня ужасают комментарии от некоторых людей о форме Саши: человек после кучи травм, морального поражения и родов прыгает тройные и уже выезжает квад, это заслуживает огромного уважения, как минимум за преданность своему делу и трудолюбие. Тут верно написали, что многие женщины после кесарева месяцами ходить нормально не могут, а Саша вернулась на лед спустя 2 недели после родов. Камила тоже молодец, привела себя в форму, выглядит как статуэтка, надеюсь, что она сможет идти к своим мечтам и закрыть свой гештальт. Хоть я не фанатка Камилы, но мне жаль, что такая талантливая девушка осталась без медалей с этой мутной историей. Удачи обеим девочкам, я горжусь, что взрослые девы тоже возвращаются в строй