104

Валиева сделала четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам, у Трусовой – только тройные

Камила Валиева сделала четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) выступили на чемпионате России по прыжкам.

В четвертьфинале Валиева прыгнула четверной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц и тройной флип.

Игнатова сделала тройной лутц – тройной сальхов через ойлер, тройной флип с ошибкой и тройной лутц.

Валиева стала четвертой по итогам четвертьфинала, Игнатова – девятой.

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?13237 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoКамила Валиева
logoсборная России
женское катание
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoАлександра Игнатова (Трусова)
104 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Тулуп у Валиевой высоченный. Саша полгода не тренировалась, еще все впереди, над 4Л они с Дудаковым работают. Обе вернулись, поставили цель
Обе молодцы. Любят своё дело. Несмотря на несчастливые и счастливые обстоятельства жизни.
Ответ orlitza
Обе молодцы. Любят своё дело. Несмотря на несчастливые и счастливые обстоятельства жизни.
Захватывающие, тяжелые спортивные судьбы. Во мне гордость и женская солидарность: говорили, что невозможно после 18 квады прыгать, до этого говорили — женщины не могут прыгать квады. Саша — первопроходец, Камила — тоже молодец. Я в восторге от наших девочек, мир должен будет их увидеть, когда они стабилизируют контент.
Ответ rybavikina
Захватывающие, тяжелые спортивные судьбы. Во мне гордость и женская солидарность: говорили, что невозможно после 18 квады прыгать, до этого говорили — женщины не могут прыгать квады. Саша — первопроходец, Камила — тоже молодец. Я в восторге от наших девочек, мир должен будет их увидеть, когда они стабилизируют контент.
...да уж, сколько тут на Спортсе клеймили Тутберидзе за то, что та специально набирает в свою группу малолеток, чтобы они могли прыгать квады в 15-летнем возрасте. По этой причине, полагаю, ИСУ изменил правила: ввел "правило Загитовой" (после ОИ-2018 поощрение не больше трех прыжков во второй половине ПП), после ОИ-2022 повышение возраста выхода во взрослые с 17, а не 15, лет. Злопыхатели злорадствовали, что теперь уж Тутберидзе - каюк, не будет у неё больше топ-фигуристок с квадами. А ЭГТ "назло врагам" спокойно делает своё дело. Я уверена, что и топ-фигуристки с ультра-си на самом высоком международном уровне в возрасте 17+ у неё обязательно будут!
Камила невероятная, хотя и не у ЭГТ сейчас. Саша упорная, добьется своего. Здоровья и удачи им!
Правильно понимаю, что холивар начали уже с нулевой стадии?:)

Девочки молодцы, обе в прекрасной для себя форме, буду болеть за обеих.

Одна возвращается после падения с невероятной высоты не по своей вине, а другая через сколько там месяцев после рождения ребенка. Как мама двоих, я не понимаю, как можно быть в такой шикарной форме в высококоординационном виде спорта на таком раннем этапе. При этом видно, что они часто с ребенком, а не номинально.

Конечно у Ками пока фокус больше, и это логично. Посмотрим, что будет дальше. Пока - порадовали! Удачи девочкам.
Ответ Yasenka
Правильно понимаю, что холивар начали уже с нулевой стадии?:) Девочки молодцы, обе в прекрасной для себя форме, буду болеть за обеих. Одна возвращается после падения с невероятной высоты не по своей вине, а другая через сколько там месяцев после рождения ребенка. Как мама двоих, я не понимаю, как можно быть в такой шикарной форме в высококоординационном виде спорта на таком раннем этапе. При этом видно, что они часто с ребенком, а не номинально. Конечно у Ками пока фокус больше, и это логично. Посмотрим, что будет дальше. Пока - порадовали! Удачи девочкам.
👍👍
Если пишут женщины о том, что Трусова не в форме, я просто хочу им напомнить, что большинство из них даже …опу не поднимет после кесарева. Не то что морально соревнования тащить. Если мужчины, то они в принципе не имеют право это обсуждать₽ потому что не знают, как это.

Вон Кондратюк не рожал и не дисквалил, а че чисто не прыгает?
Ответ c.0l3ncka
Если пишут женщины о том, что Трусова не в форме, я просто хочу им напомнить, что большинство из них даже …опу не поднимет после кесарева. Не то что морально соревнования тащить. Если мужчины, то они в принципе не имеют право это обсуждать₽ потому что не знают, как это. Вон Кондратюк не рожал и не дисквалил, а че чисто не прыгает?
Да нафига лезть героически обратно в спорт после родов, кесарево - не кесарево - расти ребенка, будь счастливой. Но нет же.
Ответ Inconito31
Да нафига лезть героически обратно в спорт после родов, кесарево - не кесарево - расти ребенка, будь счастливой. Но нет же.
Вас забыли спросить.
Мне очень понравился четверной тулуп Камилы — такой красивый и высокий.
Талантливую Камилу с возвращением!
Ответ viewer.
Талантливую Камилу с возвращением!
Камила молодец и тулуп хорош. Возвращение удалось. Только хотелось бы посмотреть на прокат полной программы. Буду ждать этого.
Ответ Evgen Vynokurov
Камила молодец и тулуп хорош. Возвращение удалось. Только хотелось бы посмотреть на прокат полной программы. Буду ждать этого.
Да,в программах Камила будет еще шикарнее.
Что-то не так с этим заголовком… Вроде по факту, но Саша крута невероятно.
Все девочки молодцы! И Саша и Камила! У Камилы отстранение, у Саши беременность и роды... как тут можно сравнивать? В любом случае увидим результаты возвращения только на будущий год!
Молодцы девочки)
Меня ужасают комментарии от некоторых людей о форме Саши: человек после кучи травм, морального поражения и родов прыгает тройные и уже выезжает квад, это заслуживает огромного уважения, как минимум за преданность своему делу и трудолюбие. Тут верно написали, что многие женщины после кесарева месяцами ходить нормально не могут, а Саша вернулась на лед спустя 2 недели после родов. Камила тоже молодец, привела себя в форму, выглядит как статуэтка, надеюсь, что она сможет идти к своим мечтам и закрыть свой гештальт. Хоть я не фанатка Камилы, но мне жаль, что такая талантливая девушка осталась без медалей с этой мутной историей. Удачи обеим девочкам, я горжусь, что взрослые девы тоже возвращаются в строй
Меня напрягает что ребро отметили только Саше, хотя тами другие претенденты были на ребро.
Ответ tanya_1111
Меня напрягает что ребро отметили только Саше, хотя тами другие претенденты были на ребро.
Политика партии не меняется, и Саша нужна только для привлечения армии ее поклонников.
Ответ tanya_1111
Меня напрягает что ребро отметили только Саше, хотя тами другие претенденты были на ребро.
Отвратительное судейство. Вообще не являюсь поклонницей Трусовой, но придирки только в ней. А выезды валиевой которую штормит никого не смущают . там только + гоэ.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Двоеглазова победила, Хуснутдинова – 2-я, Садкова – 3-я, Валиева и Захарова выбыли в 1/2 финала
1 февраля, 14:30
Валиева о возвращении на лед: «Ура, наконец-то. Ощущения потрясающие, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время»
31 января, 12:34
Ирина Роднина: «Следить за чемпионатом России по прыжкам я не буду. Это искусственно созданные соревнования»
31 января, 08:54
Рекомендуем
Главные новости
Тарасова о состоянии Петросян: «Есть боль и травмы, с которыми не сделаешь ультра-си. Надежда, что не повлияет на выступление? Это нужно спрашивать у Тутберидзе»
31 минуту назад
Тутберидзе о Петросян: «5 января она вышла на утреннюю тренировку – все болит, ничего не помогает. Сковывает движения, и все»
сегодня, 07:57
Гайнутдинов о свадьбе с Медведевой: «Пока еще выбирается дата, место проведения, вообще как это все спланировать»
сегодня, 07:35
Тутберидзе о контенте Петросян на ОИ: «В короткой должен быть тройной аксель. В произвольной – или суперчистый прокат с одним четверным, или два ультра-си»
сегодня, 07:00
Ирина Винер: «Нашим спортсменам на Олимпиаде я желаю успеха, удачи, стабильности и выразительного исполнения всех своих программ»
сегодня, 06:51
Тутберидзе о травме Петросян перед олимпийским отбором: «Рекомендации врачей были с разными исходами. Кто-то говорил: «Все, закончили кататься»
сегодня, 06:33
Аделия Петросян: «На тренировках сильно загоняюсь, когда не получается, много себя ругаю. Бывает, что пошло все сразу, а бывает, что ничего нет»
сегодня, 06:13
Этери Тутберидзе: «Не согласна, что я привыкла, что мои спортсмены всегда завоевывают золото. Бывает по-разному. Это вы там что-то ожидаете»
сегодня, 05:16
Петросян об олимпийском отборе: «Я была совсем без формы – без ноги, считай. Не чувствовала прыжков из-за боли, не представляла, как отпрыгать»
сегодня, 05:11
Александра Трусова: «Мне нравится и сам процесс тренировок, и его результаты. Поэтому я тренируюсь, а о мотивации особо не задумываюсь»
вчера, 20:52
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина о том, что МОК попросил украинцев не протестовать против участия россиян в ОИ: «Значит, есть о чем переживать. МОК не говорит о чем-либо просто так»
2 февраля, 17:39
Леонова о Трусовой: «Удивительно, что она так быстро восстановила тройные прыжки. Хочу видеть ее на соревнованиях с четверными»
1 февраля, 13:29
Наталья Бестемьянова: «Выступление Мишиной и Галлямова производит огромное впечатление. Талант этой пары просто необыкновенный»
1 февраля, 13:16
Акопова и Рахманин будут знаменосцами сборной Армении на открытии Олимпиады
31 января, 17:19
Метелкина о паре с Берулавой: «Перед стартом показываем друг другу, что мы все можем, что верим друг в друга. Мы – команда, мы вместе»
29 января, 16:29
Илья Авербух: «Величайшего фигуриста в истории не существует. Время летит и творит новых чемпионов, новых героев»
28 января, 12:43
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»
21 января, 16:38
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Рекомендуем