  • ⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Двоеглазова победила, Хуснутдинова – 2-я, Садкова – 3-я, Валиева и Захарова выбыли в 1/2 финала
⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Двоеглазова победила, Хуснутдинова – 2-я, Садкова – 3-я, Валиева и Захарова выбыли в 1/2 финала

Алиса Двоеглазова одержала победу на чемпионате России по прыжкам.

Фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу на чемпионате России по прыжкам, Камила Валиева выбыла в 1/2 финала. 

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Женщины

Финал

1. Алиса Двоеглазова – 127,27

4T+Eu+3S, 4Lz (минус), 3Lz+3T+Eu+3S (падение), 3Lz, 3Lz+3T+Eu+3S+2A+2A

2. Дина Хуснутдинова – 119,26

3А+3А+Eu+3S1Eu+3S+2A, 3Lz+Eu+3S, 3A, 2T, 3Lo, 4T (падение)

3. Дарья Садкова – 111,99

4Т+Eu+3S+2A+2A+2A, 1Lz+Eu+3S, 3Lz+Eu+3S, 4Т (на минус), 3F, 4T (падение)

1/2 финала

1. Алиса Двоеглазова – 72,81

1/2 финала: падение с 4T, 4Lz+Eu+3S, 2Lz, 3Lz+Eu+3S+Eu+2S, 4T

1/4 финала: 4T, 4Lz+Eu+3S, 3Lz

2. Дина Хуснутдинова – 65,62

1/2 финала: 3А+3А<, 3А+Eu+3S+Eu+2S, 3Lz, 3A+Eu+3S+Eu+3S, 2T

1/4 финала: 3A+1A, 3A, 3Lz, 3A+3A

3. Дарья Садкова – 63,45

1/2 финала: 4Т+Eu+3S+Eu+3S, 3Lz+Eu+3S, 1Lz, 3Lz

1/4 финала: 4T, 2Lz, 3Lz с ошибкой, 3Lz+Eu+3S, 3F с ошибкой

4. Софья Муравьева – 57,22

1/2 финала: 3Lz+Eu+3S с ошибкой, 3F+Eu+3S+2A, 1A, падение с 3A

1/4 финала: 3Lz+Eu+3S, 3F, 3Lz, падение с 3A, падение с 3A 

5. Мария Захарова – 56,35

1/2 финала: 2T, падение с 4T, падение с 4T, 3Lz+Eu+3S+Eu+3S, 3F, падение с 4T<<

1/4 финала: 4Т+Eu+3S, падение с 4T, 4T, 3Lz

6. Камила Валиева – 53,33

1/2 финала: 4T с ошибкой, падение с 4T, 3Lz+3T, 3Lz, 2F+Eu+3S с ошибкой

1/4 финала: 4T, 3Lz+Eu+3S, 3Lz, 3F

Выбыли после четвертьфинала:

7. Мария Елисова – 25,51 (3А+Eu+3S, 3A с касанием, 3Lz)

8. Камилла Нелюбова – 24,76 (3A+Eu+3S с ошибкой, 3Lz, 3A c ошибкой, 3F)

9. Александра Трусова – 22,77 (3Lz+Eu+3S, 3F на минус, 3Lz)

10. Анна Фролова – 19,81 (3Lz+3T, падение с 3F, 3Lo)

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве: там выступят Валиева, Трусова, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

В прошлом году Муравьева так же некрасиво себя вела
За такое надо наказывать, кончилось время - уходи со льда!
Ответ Julce
В прошлом году Муравьева так же некрасиво себя вела За такое надо наказывать, кончилось время - уходи со льда!
Когда и при каких обстоятельствах? Конкретно только, ч что то не помню- напомните, или очередное вранье хейтера с дивана?
нечестно, что трикселистки остались за бортом, а Мура со своими перекатами пролезла в полуфинал
Ответ pele_kan
нечестно, что трикселистки остались за бортом, а Мура со своими перекатами пролезла в полуфинал
Ну ничего, опять с деревяшкой останется, как обычно
Ответ pele_kan
нечестно, что трикселистки остались за бортом, а Мура со своими перекатами пролезла в полуфинал
Вам всем кто плюсовал Вас жирный минус за Ваш вкус.
Как повзрослела Ками - голос-тембр, взгляд, нет детской суетности.
Девочка выросла.😚
Ответ Лукерья
Как повзрослела Ками - голос-тембр, взгляд, нет детской суетности. Девочка выросла.😚
Поддерживаю комментарий.
Ответ Лукерья
Как повзрослела Ками - голос-тембр, взгляд, нет детской суетности. Девочка выросла.😚
Да, очень изменилась, взрослая девушка уже!
Да, Муравьева конечно некрасиво поступила. Сбила Фроловой всю подгоговку и получила себе место в финале. Даже комментаторы это отметили.
Ответ Peter Varfolomeyev
Да, Муравьева конечно некрасиво поступила. Сбила Фроловой всю подгоговку и получила себе место в финале. Даже комментаторы это отметили.
Комментарий скрыт
Ответ tanya_1111
Комментарий скрыт
Вот потому и не знала, что Мурка на льду еще была.
Обращаюсь к хейтерам: неужели не понимаете, что матери в спорте невероятно популяризируют дисциплину? Они показывают, что женщине не нужно жертвовать одним ради другого. Замечательно, что Саша на льду.
Ответ buchal
Обращаюсь к хейтерам: неужели не понимаете, что матери в спорте невероятно популяризируют дисциплину? Они показывают, что женщине не нужно жертвовать одним ради другого. Замечательно, что Саша на льду.
Но у Саши уникальные данные, учитывая, какую сложность она показывала. То, что она показывает, доступно для исключительно малого числа спортсменок.
Большинство вообще один квад хотя бы в 16 лет считают огромным достижением, и причём считают справедливо.
Ответ buchal
Обращаюсь к хейтерам: неужели не понимаете, что матери в спорте невероятно популяризируют дисциплину? Они показывают, что женщине не нужно жертвовать одним ради другого. Замечательно, что Саша на льду.
Женщине не нужно жертвовать, но у женщины должно быть время отдохнуть и прийти в себя, побыть в спокойствии и с малышом. А ситуации, когда женщина из роддома бежит на лёд и начинает в Бандаже скакать тулупы - говорит только о нехватке денег в семье. И о муже, не имеющем голоса. Потому что МУЖ скажет: дорогая, приди в себя, восстановись, а потом уже прыгай. Ты нужна малышу, подумай о здоровье.
Голос дрожит у Камилы, представляю какой у неё там спектр эмоций...Растрогала.
Ответ Тайга86
Голос дрожит у Камилы, представляю какой у неё там спектр эмоций...Растрогала.
Может поэтому ей и нужны были эти старты, чтобы поднакачать нервы и эмоции.
Ответ Тайга86
Голос дрожит у Камилы, представляю какой у неё там спектр эмоций...Растрогала.
В фан-секторе говорили, она за кулисами после первого выхода расплакалась
Мура некрасиво конечно, сбила Фроловой подготовку и тайминг
Ответ pele_kan
Мура некрасиво конечно, сбила Фроловой подготовку и тайминг
Штрафовать за это нужно
Ответ Latika S
Штрафовать за это нужно
Однозначно
Тулуп у Камилы конечно всегда был лучший у девочек. Возвращение конечно шикарное, с четверными
Обалдеть какая взрослая фигуристая девушка, какая талия, и какие прыжки. Ну это реально талант века
Ой, у Миши родился малыш?)) ну как замечательно, поздравляем 🤗
Ответ Yasenka
Ой, у Миши родился малыш?)) ну как замечательно, поздравляем 🤗
какая радость) Я только сегодня подумала, уже у молодых девочек дети, а Миша давно в браке ...
И такая новость хорошая. И молчит, не выставляет ничего
Ответ nina1212
какая радость) Я только сегодня подумала, уже у молодых девочек дети, а Миша давно в браке ... И такая новость хорошая. И молчит, не выставляет ничего
И что? Может не планировали, а может и планировали, но бывает разное.
