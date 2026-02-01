⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Двоеглазова победила, Хуснутдинова – 2-я, Садкова – 3-я, Валиева и Захарова выбыли в 1/2 финала

Алиса Двоеглазова одержала победу на чемпионате России по прыжкам.

Фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу на чемпионате России по прыжкам, Камила Валиева выбыла в 1/2 финала.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Женщины

Финал

1. Алиса Двоеглазова – 127,27

4T+Eu+3S, 4Lz (минус), 3Lz+3T+Eu+3S (падение), 3Lz, 3Lz+3T+Eu+3S+2A+2A

2. Дина Хуснутдинова – 119,26

3А+3А+Eu+3S1Eu+3S+2A, 3Lz+Eu+3S, 3A, 2T, 3Lo, 4T (падение)

3. Дарья Садкова – 111,99

4Т+Eu+3S+2A+2A+2A, 1Lz+Eu+3S, 3Lz+Eu+3S, 4Т (на минус), 3F, 4T (падение)

1/2 финала

1. Алиса Двоеглазова – 72,81

1/2 финала: падение с 4T, 4Lz+Eu+3S, 2Lz, 3Lz+Eu+3S+Eu+2S, 4T

1/4 финала: 4T, 4Lz+Eu+3S, 3Lz

2. Дина Хуснутдинова – 65,62

1/2 финала: 3А+3А<, 3А+Eu+3S+Eu+2S, 3Lz, 3A+Eu+3S+Eu+3S, 2T

1/4 финала: 3A+1A, 3A, 3Lz, 3A+3A

3. Дарья Садкова – 63,45

1/2 финала: 4Т+Eu+3S+Eu+3S, 3Lz+Eu+3S, 1Lz, 3Lz

1/4 финала: 4T, 2Lz, 3Lz с ошибкой, 3Lz+Eu+3S, 3F с ошибкой

4. Софья Муравьева – 57,22

1/2 финала: 3Lz+Eu+3S с ошибкой, 3F+Eu+3S+2A, 1A, падение с 3A

1/4 финала: 3Lz+Eu+3S, 3F, 3Lz, падение с 3A, падение с 3A

5. Мария Захарова – 56,35

1/2 финала: 2T, падение с 4T, падение с 4T, 3Lz+Eu+3S+Eu+3S, 3F, падение с 4T<<

1/4 финала: 4Т+Eu+3S, падение с 4T, 4T, 3Lz

6. Камила Валиева – 53,33

1/2 финала: 4T с ошибкой, падение с 4T, 3Lz+3T, 3Lz, 2F+Eu+3S с ошибкой

1/4 финала: 4T, 3Lz+Eu+3S, 3Lz, 3F

Выбыли после четвертьфинала:

7. Мария Елисова – 25,51 (3А+Eu+3S, 3A с касанием, 3Lz)

8. Камилла Нелюбова – 24,76 (3A+Eu+3S с ошибкой, 3Lz, 3A c ошибкой, 3F)

9. Александра Трусова – 22,77 (3Lz+Eu+3S, 3F на минус, 3Lz)

10. Анна Фролова – 19,81 (3Lz+3T, падение с 3F, 3Lo)

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве: там выступят Валиева, Трусова, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов