⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Двоеглазова победила, Хуснутдинова – 2-я, Садкова – 3-я, Валиева и Захарова выбыли в 1/2 финала
Фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу на чемпионате России по прыжкам, Камила Валиева выбыла в 1/2 финала.
Москва
Женщины
Финал
1. Алиса Двоеглазова – 127,27
4T+Eu+3S, 4Lz (минус), 3Lz+3T+Eu+3S (падение), 3Lz, 3Lz+3T+Eu+3S+2A+2A
2. Дина Хуснутдинова – 119,26
3А+3А+Eu+3S1Eu+3S+2A, 3Lz+Eu+3S, 3A, 2T, 3Lo, 4T (падение)
3. Дарья Садкова – 111,99
4Т+Eu+3S+2A+2A+2A, 1Lz+Eu+3S, 3Lz+Eu+3S, 4Т (на минус), 3F, 4T (падение)
1/2 финала
1. Алиса Двоеглазова – 72,81
1/2 финала: падение с 4T, 4Lz+Eu+3S, 2Lz, 3Lz+Eu+3S+Eu+2S, 4T
1/4 финала: 4T, 4Lz+Eu+3S, 3Lz
2. Дина Хуснутдинова – 65,62
1/2 финала: 3А+3А<, 3А+Eu+3S+Eu+2S, 3Lz, 3A+Eu+3S+Eu+3S, 2T
1/4 финала: 3A+1A, 3A, 3Lz, 3A+3A
3. Дарья Садкова – 63,45
1/2 финала: 4Т+Eu+3S+Eu+3S, 3Lz+Eu+3S, 1Lz, 3Lz
1/4 финала: 4T, 2Lz, 3Lz с ошибкой, 3Lz+Eu+3S, 3F с ошибкой
4. Софья Муравьева – 57,22
1/2 финала: 3Lz+Eu+3S с ошибкой, 3F+Eu+3S+2A, 1A, падение с 3A
1/4 финала: 3Lz+Eu+3S, 3F, 3Lz, падение с 3A, падение с 3A
5. Мария Захарова – 56,35
1/2 финала: 2T, падение с 4T, падение с 4T, 3Lz+Eu+3S+Eu+3S, 3F, падение с 4T<<
1/4 финала: 4Т+Eu+3S, падение с 4T, 4T, 3Lz
6. Камила Валиева – 53,33
1/2 финала: 4T с ошибкой, падение с 4T, 3Lz+3T, 3Lz, 2F+Eu+3S с ошибкой
1/4 финала: 4T, 3Lz+Eu+3S, 3Lz, 3F
Выбыли после четвертьфинала:
7. Мария Елисова – 25,51 (3А+Eu+3S, 3A с касанием, 3Lz)
8. Камилла Нелюбова – 24,76 (3A+Eu+3S с ошибкой, 3Lz, 3A c ошибкой, 3F)
9. Александра Трусова – 22,77 (3Lz+Eu+3S, 3F на минус, 3Lz)
10. Анна Фролова – 19,81 (3Lz+3T, падение с 3F, 3Lo)
