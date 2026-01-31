⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Двоеглазова и Мозалев победили в турнире дуэтов, Семененко и Муравьева – 2-е, Трусова и Игнатов – 5-е, Валиева и Кондратюк – 6-е

Двоеглазова и Мозалев победили в соревнованиях дуэтов на чемпионате по прыжкам.

Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев выиграли турнир дуэтов на чемпионате России по прыжкам в фигурном катании в Москве.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Турнир дуэтов

1. Алиса Двоеглазова – Андрей Мозалев – 131,49

1-й раунд – 4T+Eu+3S, 4Lz, 3Lz / 4T+Eu+3S, 4T, 3А на минус

2-й раунд – параллельные 4T, 3Lz

3-й раунд – параллельные 4T+Eu+3S+Eu+3S; 3Lz+3T+Eu+3S+Eu+3S+2A

2. Евгений Семененко – Софья Муравьева – 116,23

1-й раунд – 4Lo, 3A+3A, 4S / 3Lz+Eu+3F, 3F, 3Lz

2-й раунд – параллельные 3F, 3Lz

3-й раунд – параллельные 3Lz+Eu+3S+Eu+3S; 3F+Eu+3S+2A+2A+2A

3. Владислав Дикиджи – Мария Захарова – 97,84

1-й раунд – падение с 4Lz, 4Lz+3A, 4S / 4T+Eu+3S, 3Lz, 3F на минус

2-й раунд – параллельные 3Lz, 3F

3-й раунд – параллельные 3Lz+2T+Eu+3S+Eu+3S+2A (на минус); 3F (падение Марии)

4. Матвей Ветлугин – Анна Фролова – 95,72

1-й раунд – 4Lo на минус, 4F+2A на минус, 4F на минус / 3Lz+3Т, 3F, 3Lz

2-й раунд – параллельные 3F, 3Lz

3-й раунд – параллельные 3Lz+3T+Eu+3S (на минус), 3F+2A+2A+2A+2A (на минус)

5. Александра Трусова – Макар Игнатов – 85,46

1-й раунд – 2Lz, 3Lz+Eu+3S, 3Lz / 4Lo+Eu+3S, 4S, 4Lo

2-й раунд – параллельные 3F с ошибкой Александры, 3Lz

3-й раунд – параллельные 3F+Eu+3S+2A (на минус), 3Lz+Eu+3S+2A+2A+2A (аксели не засчитаны)

6. Камила Валиева – Марк Кондратюк – 77,22

1-й раунд – 4Т на минус, 3Lz+Eu+3S, 2Lz / 3А+3А, 3А, 4S

2-й раунд – параллельные 4T c падением Марка, 3Lz

3-й раунд – параллельные 4T+2A+2A+2A+2A (степ-аут на тулупе у Камилы – аксели не засчитаны), 3Lz+Eu+3S (на минус)

