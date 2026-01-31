  • Спортс
  • ⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Двоеглазова и Мозалев победили в турнире дуэтов, Семененко и Муравьева – 2-е, Трусова и Игнатов – 5-е, Валиева и Кондратюк – 6-е
1895

⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Двоеглазова и Мозалев победили в турнире дуэтов, Семененко и Муравьева – 2-е, Трусова и Игнатов – 5-е, Валиева и Кондратюк – 6-е

Двоеглазова и Мозалев победили в соревнованиях дуэтов на чемпионате по прыжкам.

Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев выиграли турнир дуэтов на чемпионате России по прыжкам в фигурном катании в Москве.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Турнир дуэтов

1. Алиса Двоеглазова – Андрей Мозалев – 131,49

1-й раунд – 4T+Eu+3S, 4Lz, 3Lz / 4T+Eu+3S, 4T, 3А на минус

2-й раунд – параллельные 4T, 3Lz

3-й раунд – параллельные 4T+Eu+3S+Eu+3S; 3Lz+3T+Eu+3S+Eu+3S+2A

2. Евгений Семененко – Софья Муравьева – 116,23

1-й раунд – 4Lo, 3A+3A, 4S / 3Lz+Eu+3F, 3F, 3Lz

2-й раунд – параллельные 3F, 3Lz

3-й раунд – параллельные 3Lz+Eu+3S+Eu+3S; 3F+Eu+3S+2A+2A+2A

3. Владислав Дикиджи – Мария Захарова – 97,84

1-й раунд – падение с 4Lz, 4Lz+3A, 4S / 4T+Eu+3S, 3Lz, 3F на минус

2-й раунд – параллельные 3Lz, 3F

3-й раунд – параллельные 3Lz+2T+Eu+3S+Eu+3S+2A (на минус); 3F (падение Марии)

4. Матвей Ветлугин – Анна Фролова – 95,72

1-й раунд – 4Lo на минус, 4F+2A на минус, 4F на минус / 3Lz+3Т, 3F, 3Lz

2-й раунд – параллельные 3F, 3Lz

3-й раунд – параллельные 3Lz+3T+Eu+3S (на минус), 3F+2A+2A+2A+2A (на минус)

5. Александра Трусова – Макар Игнатов – 85,46

1-й раунд – 2Lz, 3Lz+Eu+3S, 3Lz / 4Lo+Eu+3S, 4S, 4Lo

2-й раунд – параллельные 3F с ошибкой Александры, 3Lz

3-й раунд – параллельные 3F+Eu+3S+2A (на минус), 3Lz+Eu+3S+2A+2A+2A (аксели не засчитаны)

6. Камила Валиева – Марк Кондратюк – 77,22

1-й раунд – 4Т на минус, 3Lz+Eu+3S, 2Lz / 3А+3А, 3А, 4S

2-й раунд – параллельные 4T c падением Марка, 3Lz

3-й раунд – параллельные 4T+2A+2A+2A+2A (степ-аут на тулупе у Камилы – аксели не засчитаны), 3Lz+Eu+3S (на минус)

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве: там выступят Валиева, Трусова, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
1895 комментариев
Меня поразило, что Мозалев с Двоеглазовой везде рисковали, везде прыгали четверной прыжок, вместо того чтобы безопасно отпрыгать тройные и ручками поводить
Ответ Арктический Лед
Меня поразило, что Мозалев с Двоеглазовой везде рисковали, везде прыгали четверной прыжок, вместо того чтобы безопасно отпрыгать тройные и ручками поводить
В ТШТ всегда так даже когда уже победа практически в кармане после КП, отпрыгай облегченный контент только. Но они всегда делают свой максимум .
Ответ Арктический Лед
Меня поразило, что Мозалев с Двоеглазовой везде рисковали, везде прыгали четверной прыжок, вместо того чтобы безопасно отпрыгать тройные и ручками поводить
Не дали бы мы им выиграть с тройными
Фанаты Мозалева, сегодня отмечаем!!!!)))) Наш ромашка смог!
Ответ Анастасия Обрезкова
Фанаты Мозалева, сегодня отмечаем!!!!)))) Наш ромашка смог!
Копил ульту всю это время 🤣 Очень радостно за него
Ответ Анастасия Обрезкова
Фанаты Мозалева, сегодня отмечаем!!!!)))) Наш ромашка смог!
я с вами)))
Вот это грибища у Муры с Семененко🙈
Ответ Svetmel
Вот это грибища у Муры с Семененко🙈
Поздравляю Соню и Женю с серебром! Молодцы!
Самые яркие эмоции от сегодняшнего дня:

Крутой формат! Понравился гораздо больше, чем в прошлом году.

ТШТ держат марку во всем, в чем участвуют. Не представляю, как они находят время на всех ребят и на все виды подготовки))

Андрей - не думаю, что кто-то верил в такую феерию в его исполнении! Порадовал бесспорно! Успех дня)

Ками и Саша - умнички! У Ками невероятные тулупы! Ждём продолжения. Это две истории, требующие развития.

Маша - красота красивая, но характер - берегитесь все))

Грибы Мишина и предвзятость Соловьева - две ложки дегтя в прекрасном празднике спорта. Соловьев наговорил на целый цитатник за сегодня 🥹

Всем спасибо за боление, жду с нетерпением завтрашнего раунда)
Ответ Yasenka
Самые яркие эмоции от сегодняшнего дня: Крутой формат! Понравился гораздо больше, чем в прошлом году. ТШТ держат марку во всем, в чем участвуют. Не представляю, как они находят время на всех ребят и на все виды подготовки)) Андрей - не думаю, что кто-то верил в такую феерию в его исполнении! Порадовал бесспорно! Успех дня) Ками и Саша - умнички! У Ками невероятные тулупы! Ждём продолжения. Это две истории, требующие развития. Маша - красота красивая, но характер - берегитесь все)) Грибы Мишина и предвзятость Соловьева - две ложки дегтя в прекрасном празднике спорта. Соловьев наговорил на целый цитатник за сегодня 🥹 Всем спасибо за боление, жду с нетерпением завтрашнего раунда)
🤝
Ответ Yasenka
Самые яркие эмоции от сегодняшнего дня: Крутой формат! Понравился гораздо больше, чем в прошлом году. ТШТ держат марку во всем, в чем участвуют. Не представляю, как они находят время на всех ребят и на все виды подготовки)) Андрей - не думаю, что кто-то верил в такую феерию в его исполнении! Порадовал бесспорно! Успех дня) Ками и Саша - умнички! У Ками невероятные тулупы! Ждём продолжения. Это две истории, требующие развития. Маша - красота красивая, но характер - берегитесь все)) Грибы Мишина и предвзятость Соловьева - две ложки дегтя в прекрасном празднике спорта. Соловьев наговорил на целый цитатник за сегодня 🥹 Всем спасибо за боление, жду с нетерпением завтрашнего раунда)
ППКС!!! 🤝🤝🤝
Какая интрига? О чем это комментаторы? Двоеглазова с Мозалевым вынесли всех , не смотря на все старания судей..
Ответ Elenavasilevna
Какая интрига? О чем это комментаторы? Двоеглазова с Мозалевым вынесли всех , не смотря на все старания судей..
Но ведь отрыв перед последним раундом был только 4 балла и Муравьева с Семененко грамотно исполнили довольно чисто то, что могли. Конечно, каскады с тулупами не бьются, но их надо было еще сделать, а в решающий момент что-то может пойти не так, а потом вспомните как Трусовой вторую секвенцию не засчитали и Дудаков явно был не в теме за что, а если бы тут по его вине какой-то каскад зарезали? Но они максимально надежно исполнили все и выиграли. Но, ультра-си - это всегда риск, поэтому напряжение было как минимум на первом каскаде у меня. :)
Шта? Цирк с оценками! Они с ума сошли? У Мозалева - Двоеглазовой вообще не было тройных, а Муравьева не умеет ни одного ультра-си!

И потом кто-то минусует мои сообщения о самой блатной паре? Да в сотый раз это подтверждается!
Ответ Yasenka
Шта? Цирк с оценками! Они с ума сошли? У Мозалева - Двоеглазовой вообще не было тройных, а Муравьева не умеет ни одного ультра-си! И потом кто-то минусует мои сообщения о самой блатной паре? Да в сотый раз это подтверждается!
Комментарий скрыт
Ответ Happy_Ness
Комментарий скрыт
Я
«Некоторые школы», «некоторые тренеры», просто «Тутберидзе» когда другие с ФИО. Уберите этого недокоментатора 💩 Нет слов.
Ответ Lz+Lo
«Некоторые школы», «некоторые тренеры», просто «Тутберидзе» когда другие с ФИО. Уберите этого недокоментатора 💩 Нет слов.
Еще и нервные смешки не в тему
Бесит жутко
Ответ Lz+Lo
«Некоторые школы», «некоторые тренеры», просто «Тутберидзе» когда другие с ФИО. Уберите этого недокоментатора 💩 Нет слов.
Зато Евгений Викторович всегда и никак иначе. Василий заряжен по полной программе.
Раз уж мы все тут собрались и празднуем
.. можно я поделюсь личной радостью, чат? Мой племянник сумел отобраться на Мемориал Жука! 🍾 Так что если всё будет ок (ттт), я поеду в Тверь. 🙏🏻
Ответ Светлана Менова
Раз уж мы все тут собрались и празднуем .. можно я поделюсь личной радостью, чат? Мой племянник сумел отобраться на Мемориал Жука! 🍾 Так что если всё будет ок (ттт), я поеду в Тверь. 🙏🏻
Поздравляем! Отличного ему выступления.
Ответ floret
Поздравляем! Отличного ему выступления.
Спасибо большое 🙏🏻
Как же радостно за Андрея! что не сдался, не сдулся, когда все было тухло и безнадежно. Нашел свой штаб. Красивое фигурное катание forever!
Ответ Алина Бель
Как же радостно за Андрея! что не сдался, не сдулся, когда все было тухло и безнадежно. Нашел свой штаб. Красивое фигурное катание forever!
Как я с Вами согласна. Боялась, что Андрей закончит . Надеюсь, дальше - больше! Такой талант должен нас радовать. Андрей огромный молодец, ТШТ лучшие.
Ответ nadin vilms
Как я с Вами согласна. Боялась, что Андрей закончит . Надеюсь, дальше - больше! Такой талант должен нас радовать. Андрей огромный молодец, ТШТ лучшие.
Дали вторую жизнь фигурнокатательную парню
Супер
А как так можно - тройные Сони круче четверных Алисы? Не поняла оценок вообще. И у Жени прыжки не эталонные далеко. Это как называется?
Ответ olvl
А как так можно - тройные Сони круче четверных Алисы? Не поняла оценок вообще. И у Жени прыжки не эталонные далеко. Это как называется?
Грибы
Ответ olvl
А как так можно - тройные Сони круче четверных Алисы? Не поняла оценок вообще. И у Жени прыжки не эталонные далеко. Это как называется?
Грибной лед 😄
