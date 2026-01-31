⛸️ Чемпионат России по прыжкам. Двоеглазова и Мозалев победили в турнире дуэтов, Семененко и Муравьева – 2-е, Трусова и Игнатов – 5-е, Валиева и Кондратюк – 6-е
Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев выиграли турнир дуэтов на чемпионате России по прыжкам в фигурном катании в Москве.
Москва
Турнир дуэтов
1. Алиса Двоеглазова – Андрей Мозалев – 131,49
1-й раунд – 4T+Eu+3S, 4Lz, 3Lz / 4T+Eu+3S, 4T, 3А на минус
2-й раунд – параллельные 4T, 3Lz
3-й раунд – параллельные 4T+Eu+3S+Eu+3S; 3Lz+3T+Eu+3S+Eu+3S+2A
2. Евгений Семененко – Софья Муравьева – 116,23
1-й раунд – 4Lo, 3A+3A, 4S / 3Lz+Eu+3F, 3F, 3Lz
2-й раунд – параллельные 3F, 3Lz
3-й раунд – параллельные 3Lz+Eu+3S+Eu+3S; 3F+Eu+3S+2A+2A+2A
3. Владислав Дикиджи – Мария Захарова – 97,84
1-й раунд – падение с 4Lz, 4Lz+3A, 4S / 4T+Eu+3S, 3Lz, 3F на минус
2-й раунд – параллельные 3Lz, 3F
3-й раунд – параллельные 3Lz+2T+Eu+3S+Eu+3S+2A (на минус); 3F (падение Марии)
4. Матвей Ветлугин – Анна Фролова – 95,72
1-й раунд – 4Lo на минус, 4F+2A на минус, 4F на минус / 3Lz+3Т, 3F, 3Lz
2-й раунд – параллельные 3F, 3Lz
3-й раунд – параллельные 3Lz+3T+Eu+3S (на минус), 3F+2A+2A+2A+2A (на минус)
5. Александра Трусова – Макар Игнатов – 85,46
1-й раунд – 2Lz, 3Lz+Eu+3S, 3Lz / 4Lo+Eu+3S, 4S, 4Lo
2-й раунд – параллельные 3F с ошибкой Александры, 3Lz
3-й раунд – параллельные 3F+Eu+3S+2A (на минус), 3Lz+Eu+3S+2A+2A+2A (аксели не засчитаны)
6. Камила Валиева – Марк Кондратюк – 77,22
1-й раунд – 4Т на минус, 3Lz+Eu+3S, 2Lz / 3А+3А, 3А, 4S
2-й раунд – параллельные 4T c падением Марка, 3Lz
3-й раунд – параллельные 4T+2A+2A+2A+2A (степ-аут на тулупе у Камилы – аксели не засчитаны), 3Lz+Eu+3S (на минус)
Крутой формат! Понравился гораздо больше, чем в прошлом году.
ТШТ держат марку во всем, в чем участвуют. Не представляю, как они находят время на всех ребят и на все виды подготовки))
Андрей - не думаю, что кто-то верил в такую феерию в его исполнении! Порадовал бесспорно! Успех дня)
Ками и Саша - умнички! У Ками невероятные тулупы! Ждём продолжения. Это две истории, требующие развития.
Маша - красота красивая, но характер - берегитесь все))
Грибы Мишина и предвзятость Соловьева - две ложки дегтя в прекрасном празднике спорта. Соловьев наговорил на целый цитатник за сегодня 🥹
Всем спасибо за боление, жду с нетерпением завтрашнего раунда)
И потом кто-то минусует мои сообщения о самой блатной паре? Да в сотый раз это подтверждается!
Бесит жутко
.. можно я поделюсь личной радостью, чат? Мой племянник сумел отобраться на Мемориал Жука! 🍾 Так что если всё будет ок (ттт), я поеду в Тверь. 🙏🏻
Супер