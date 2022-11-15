Красный колпак – странный талисман Олимпиады-2024 в Париже: это главный символ Великой французской революции

У летней Олимпиады-2024 в Париже появились талисманы. Французы не пошли по проверенному пути маскотов-животных, а выбрали национальный символ – фригийский колпак.

Почему этот головной убор так важен для Франции и как он объединяет мир?

Маскот Парижа-2024 – красный колпак Фриги: большие глаза, реснички-флаги и кроссовки на ногах

Талисманы получили имя Фриги.

Маскот Олимпийских игр – в кроссовках, Паралимпийских – с протезом, руками служат клапаны (которые в шапке прикрывают уши), а на месте живота – логотипы турниров. Оба талисмана – женского пола, сбоку от глаз располагаются реснички в виде французских флагов.

Перед организаторами стояла сложная задача, ведь предыдущий маскот – один из самых популярных в истории Игр: уже легендарный Бин Дунь Дунь покорил всех в Пекине-2022.

Вероятно, французы поняли, что им поможет оригинальность – соперничать с милой пандой из Китая сложно. Кстати, прошлый раз Франция принимала Игры в 1992-м – тогда талисманом зимнего турнира тоже было не животное, а Гном Маджик.

«Мы задались вопросом – как мы можем сделать что-то необычное? Как мы можем выделиться? Мы хотели отойти от традиционного талисмана, которым так часто становилось животное.

Слово «революция» – часть французской идентичности, и мы хотим, чтобы эти Игры имели такую идентичность. Фригийский колпак – символ свободы» , – рассказал глава оргкомитета и трехкратный олимпийский чемпион по гребле Тони Эстанге.

На сайте Игр рядом с историей талисмана – забавные картинки с изображением Фриг. Их так много и эти мультяшки настолько милые, что невольно напоминают желтых миньонов из мультфильмов студии Universal.

Но что же это за колпак, который символизирует страну?

Символ свободы с древних времен: его носили греки и римляне и изображали на фресках с волхвами

На самом деле этот головной убор родом не из Франции. Как понятно из названия, его носили древние фригийцы, жившие на западе Малой Азии в XIII-VII веках до нашей эры. Хотя историки считают, что колпак фригийцы позаимствовали у своих завоевателей – киммерийцев или последовавших за ними.

Так или иначе, о колпаке узнали древние греки – так как Фригия была первой из известных им «паназиатских» держав. В таком колпаке часто изображали Париса – героя «Илиады» Гомера и других произведений, из-за которого развязалась Троянская война.

В Древнем Риме был похожий головной убор пилеус – мягкая шляпа без полей. И он символизировал свободу. И в Греции, и в Риме такой головной убор могли носить рабы, получившие вольную. А во время восстаний в Риме пилеус, поднятый на посох, служил знаком для рабов.

Это всегда положительный атрибут: на фресках красные колпаки венчали головы волхвов, пришедших с дарами к младенцу Иисусу.

Византийская мозаика из Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна, около 565 г.

Со временем фригийский колпак и римский пилеус слились в одно целое – внешний вид шляпы остался от фригийцев, а символизм – от римлян. Головной убор не обязательно должен быть красным, но обычно изображался именно в этом цвете.

Главный атрибут Великой французской революции, его носили якобинцы – ключевое движение тех лет

Во Франции фригийские колпаки распространились давно – их носили при строительстве главных сооружений страны: собора Нотр-Дам-де-Пари в 1163-м и Эйфелевой башни в 1887-м. А еще – на Олимпиаде-1924.

Но главное историческое событие, сделавшее этот колпак культовым, – Великая французская революция. Если взглянуть на знаменитую картину Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ», то на девушке с французским флагом легко угадывается тот самый колпак. Это Марианна – символ Французской республики, она олицетворяет национальный девиз «Свобода, Равенство, Братство». Картина написана после июльской революции 1830 года, но истоки символа свободы – именно в событиях 1790-х.

Марианна всегда изображается во фригийском колпаке. И не просто так. Во время революции красные колпаки носили якобинцы – самое влиятельное политическое движение тех лет .

Революция началась в 1789-м, но фригийские колпаки распространились не сразу. Сначала их носили каторжники на галерах, а лишь потом они стали ассоциироваться с революцией. В 1792-м мэр Парижа осудил ношение красного колпака. Уже через несколько месяцев этот колпак надел сам король Людовик XVI – после захвата замка Тюильри ему протянули шляпу на пике.

Изначально Якобинский клуб (названный так в честь мест заседания – доминиканского монастыря святого Якова) был дискуссионным обществом, но со временем развился в радикальное политическое течение, определявшее направление революции.

Якобинцы мечтали о демократии и установлении республики, во главе ставили свободу – гражданскую, индивидуальную и общественную. Рассуждали о праве человека на развитие и участие в управлении государством, настаивали на равенстве всех людей и верховенстве власти народа.

После прихода к власти Революционного правительства в 1793-м клуб преобразовался в административный орган. Приняли новую конституцию, крестьян окончательно освободили от повинностей, провели экономические реформы.

Якобинцы закончили террором, но все равно ассоциируются со свободой и равенством

В то же время революционеры боролись как с внешними, так и с внутренними врагами, а тех, кто выступал против их действий, было много. В итоге временное правительство создало Комитет общественного спасения, его возглавил Максимильен Робеспьер – лидер якобинцев.

Это время называют «Периодом террора». Именно после него в других странах распространились термины «террор» и «терроризм». Репрессии проводились ради «спасения революции».

В течение года – с июня 1793-го по июль 1794-го – якобинцы проводили массовые казни «врагов революции». Первая жертва – еще в январе 1793-го: короля Людовика XVI казнили на гильотине, после него убили королеву Марию Антуанетту и герцога Орлеанского Луи Филиппа Жозефа. Якобинцы казнили и представителей других политических течений.

Революционные комитеты арестовывали всех подозрительных людей и отнимали оружие. Перед падением Робеспьера летом 1794-го число заключенных «по подозрению» составляло около 400 тысяч человек. А число жертв революционных трибуналов доходит до 17 тысяч.

Деятельность якобинцев пресекли очередным переворотом в июле 1794-го, а лидеров, в том числе Робеспьера, казнили.

Несмотря на террор, с которым ассоциируется последний год деятельности якобинцев, именно их преобразования в политической и экономической сферах признаются важнейшими в истории Франции.

Робеспьер – автор главного лозунга Великой французской революции «Свобода, Равенство, Братство». Да, борьба с контрреволюционерами вызывала массу вопросов, но демократические основы философии якобинцев нашли отклик в других странах.

Поэтому многие брали символ якобинцев – красный колпак. Он и сейчас встречается на монетах США, а еще на гербах стран Южной Америки: колпак на пике изображен на гербах Аргентины, Кубы, Боливии, Колумбии и Никарагуа.

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Фригийский колпак – символ свободы не только во Франции, но и по всему миру.

Получается, оргкомитет Парижа-2024 напомнил об истории страны и заодно попытался объединить мир, а это – одна из целей Олимпийских игр, пусть в последнее время и не такая очевидная.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes; en.wikipedia.org; paris2024.org