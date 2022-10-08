Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой

Анна Щербакова дебютировала в роли ведущей «Ледникового периода»: золотое платье в пол, волнение перед съемкой и восторженные отзывы. Первый выпуск уже записали, в эфир он выйдет 15 октября.

Кто позвал, успела ли она подготовиться и означает ли этот телевыход, что спортивная карьера закончена?

Как Анна попала на проект? Говорит, что узнала за пару дней до съемок

Несмотря на отстранение России от международных стартов, этот сезон выглядит невероятно насыщенно. Федерация придумала собственную серию Гран-при (в параллель с международной) и готовит уникальные турниры – прыжковый и шоу-программ.

Проект «Ледниковый период» – давно идет рядом с фигурным катанием. Перезапуск шоу в 2020-м уже подарил ведущую Алину Загитову и участницу Евгению Медведеву. Пришла очередь другой звезды из группы Этери Тутберидзе – в новом сезоне у Загитовой в коллегах олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова.

Новость о дебюте оказалась неожиданной и появилась всего за день до съемок. Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев тут же выдал Sport24 экспертизу – то ли с логопедическую, то ли с лингвистическую: «Прекрасный состав ведущих. Честно говоря, московская дикция Анны лучше, чем у Алины Загитовой».

На репетиции фигуристки подарили веселый мем: Щербакова и Медведева приняли Загитову в команду московской дикции.

Анна быстро прониклась атмосферой шоу, хотя узнала об участии совсем недавно, вот что она рассказывала «Р-Спорту»: «Узнала, что буду ведущей, буквально за пару дней до начала съемок. Мне сообщили Илья Авербух и его команда, очень удивилась, обрадовалась».

А вот по словам Авербуха, который продюсирует «Ледниковый период», у Анны было время на подготовку: «Щербакова сегодня на съемках блестяще справилась с ролью ведущей, и это не случайно. Аня занималась с педагогами и, как мне кажется, была достаточно раскованна».

Анна пересматривала старые выпуски, чтобы понять специфику работы. А когда успела пообщаться с педагогами? Возможно, занималась как раз в те пару дней после согласования – и без того она всегда держится уверенно на интервью, хорошо подбирает слова (причем отлично справляется как на русском, так и на английском).

Может, уже летом был прицел на Первый канал. Щербакова выступала в шоу Авербуха в Сочи, и именно там появилась идея с «Ледниковым»: «Не раз я слышал, что она говорила, что кататься в проекте не готова, но вот вести его будет здорово. И я предложил эту идею Эрнсту».

Будет общаться с Медведевой и Милохиным, первый выпуск вела в шикарном платье (у Загитовой – такое же)

Теперь у шоу три ведущих – Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова. Ягудин – самый опытный, помимо подводок наверняка будет общаться с жюри. Алина и Анна – задавать вопросы участникам после выступления.

«Волнение определенно сегодня присутствовало, наверное, больше даже в момент, когда надо было задавать вопросы. А когда записывали разные подводки, наоборот, мне очень понравилось это все. Довольно интересно для меня».

В этом году в проекте собрались бывшие участники – это своего рода трибьют предыдущим «Ледниковым». Как и в первых сезонах, всех поделили на две команды – Авербуха и Александра Жулина. Полный состав – здесь.

Анну закрепили за командой Ильи – так что нас ждет ее общение с Медведевой и Милохиным, Еленой Ильиных, Викторией Синициной.

Первый выпуск снимали в ГЦКЗ «Россия» 6 октября. Щербакова призналась, что новый опыт заставил понервничать:

«Конечно, волнение не сравнится с соревнованиями. Наверное, здесь для меня это более непривычно. Я в этом деле не профессионал».

Впрочем, отзывы на работу Анны от присутствовавших – только положительные. Авербух тоже доволен: «Ей это очень идет – зрителям должно понравиться».

Дизайнеры выбрали для ведущих смелые и очень праздничные наряды. Анна и Алина надели одинаковые платья в пол – у Щербаковой бежево-золотое, у Загитовой – красное.

Возможно, не самый удобный вариант – открытая спина не добавляла комфорта, в павильоне прохладно – поэтому в перерывах между дублями девушки прятались под пледы. Да и с юбкой, которая почти касалась льда, нужно было осторожничать.

Получается, Щербакова завершает карьеру?

Самый актуальный вопрос в связи с работой Анны на Первом – а как же спорт? «Ледниковый период» давно ассоциируется с фигуристами, которые не возвращаются на соревновательный лед. Когда в 2020-м в шоу пришла Загитова, Авербух уверял, что тренировки и съемки можно совмещать. Сейчас у Ильи схожие аргументы:

«Никакой параллели с ролью ведущей «Ледникового периода» и завершением карьеры проводить не надо. У Ани была сложная операция – сейчас она реабилитируется. Насколько я знаю, как только Аня восстановится, она планирует как минимум продолжить карьеру».

Правда ли Щербакова вернется – покажет время, но пока статистика не в пользу турниров. За всю историю проекта только одна фигуристка вернулась к соревнованиям – Медведева вела детскую версию в 2018-м. Тогда у Евгении тоже вылезла травма, да и после ухода от Тутберидзе тренироваться было негде. Но съемки шли весной, поэтому к сезону Медведева все же подготовилась.

Список тех, кто не вернулся, возглавляет Загитова – она до сих пор не объявила о завершении карьеры, но вряд ли у кого-то есть иллюзии о камбэке.

Максим Траньков снимался в шоу в 2016-м в номинальном статусе сборника, Аделина Сотникова выступала в том же сезоне, а официально закончила через 4 года. Елена Ильиных тоже пришла в «Ледниковый» без объявлений – в этом сезоне она снова в деле и уже откатала номер про спецоперацию.

В этом году проект собрал как никогда много действующих спортсменов – среди участников Синицина и Кацалапов, а также Иван Букин. Виктория и Никита взяли паузу на первую половину сезона – и проводят ее активно: сыграли свадьбу, а теперь снимаются на Первом канале. У Букина вынужденный простой – у его партнерши Александры Степановой обострилась травма спины, соревнования пока на стопе.

Этот спортивный сезон под вопросом и для Щербаковой – летом она выступала в шоу, а потом перенесла операцию на колене. Новых программ у Анны нет, на серию Гран-при она не заявилась, зато группа Тутберидзе пожелала ей удачи в роли ведущей.

В конце сентября Щербакова вернулась на лед, но пока тренируется с ограничениями: «Сейчас восстановление проходит в плановом режиме, пока мне нельзя давать нагрузки на левую ногу. Вспоминаю двойные прыжочки, всего по чуть-чуть, стараемся не торопить события, чтобы лечение не оказалось зря».

Занятость ведущей не такая серьезная, как у участников проекта, поэтому время на тренировки есть. Максим Траньков, который работает с парой Тарасова – Морозов в «Хрустальном», подтверждает, что Анна ходит на каток каждый день.

Хотя есть и другая точка зрения. Например, Ирина Роднина не верит в возвращение: «Участие в шоу во время сезона – практически верный знак, что спортсмен завершает карьеру».

Елизавета Туктамышева в разговоре с ТАСС отметила, что съемки в проекте и карьера вряд ли совместимы: «Илья Авербух предлагал принять участие, но в этом сезоне я еще готова побороться на соревнованиях. Я еще успею, нужно пользоваться возможностью оставаться в профессиональном спорте, пока она есть».

Щербакова уже возвращалась после травм, да и пропустить столь специфический сезон – нестрашно. Куда важнее, будет ли желание у самой Анны.

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_; figurist.ru