«Ничего мне не известно, вообще ничего». Трансфер Косторной, допинг Валиевой, скандал с Нугумановой – у босса фигурки на все один ответ

Александр Горшков с 2010-го руководит Федерацией фигурного катания России, впереди – еще 4 года на посту (в мае он не ощутил конкуренции на выборах).

За эти годы – впрочем, благодаря Горшкову ли? – фигурка закрепилась среди самых востребованных видов в России, а сборная постоянно берет золото на топ-турнирах. Кажется, 75-летний президент устраивает более-менее всех причастных, а из его очевидных слабостей – только одна: увы, он редко в теме происходящего с его спортсменами (или просто делает вид).

Реакция Горшкова на важные события – уже мем.

Оцените, как давно босс федерации выбрал эту тактику – и уверенно придерживается!

1. Когда надо прокомментировать слухи/инсайды/новости, ответ готов заранее.

• Евгений Плющенко снялся с чемпионата Европы-2013, а потом завершил сезон досрочно. Вот как глава федерации рассуждал о планах фигуриста: «Сейчас появилась информация относительно возможной поездки Плющенко на чемпионат мира. Мне об этом неизвестно . Перед отъездом из Загреба Женя ничего об этом мне не говорил».

• Главная новость после Сочи-2014 – расставание танцевального дуэта Елена Ильиных – Никита Кацалапов: «Должен прийти официальный документ об этом в федерацию, мы должны быть поставлены в известность. Нас в известность никто не поставил . Поэтому все вопросы я предлагаю адресовать анонимным источникам».

• В июле 2014-го обсуждали вариант, что чемпион мира из Франции Бриан Жубер встанет в пару с россиянкой Катариной Гербольдт (все ограничилось выступлениями в шоу): «У нас на этот счет нет никакой официальной информации . Все, что я слышал – только слухи. Никаких не только письменных, но и устных заявлений со стороны Жубера или его представителей у нас пока нет».

• О допинг-деле в отношении Екатерины Бобровой, которая сдала положительную пробу на мельдоний в 2016-м, Горшков говорил без конкретики: «Расследование по делу Бобровой ведется. И пока в нем вопросов больше, чем ответов . И оно все увеличивается. Надо дождаться окончания расследования и не торопиться с выводами».

• Комментировать новость об уходе из спорта Юлии Липницкой в 2017-м тоже не собирался: «Юлия находится пусть и в резервном, но составе сборной России. Я не могу оперировать слухами , мое положение обязывает исходить из фактов. Надо дождаться заявления от Юлии, пока это только разговоры».

• Важная тема начала 2019-го – «правильный допинг» в «Хрустальном», на который намекнула 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова: « Не читал эту глупость и не хочу ее комментировать . Чушь какая-то».

• Весной 2020-го, пока все привыкали к изоляции, Саша Трусова съездила в Египет, нарушив карантин. Глава федерации, видимо, не следил за новостями: « Я не видел, что она катается на роликах и что-то нарушила . Она прекрасно знает, что должна быть на карантине».

2. О трансферах Горшков, кажется, узнает последним. Президенту и правда не так важно, откуда и куда перемещаются лучшие фигуристы?

• Август-2020 – переход Алены Косторной к Плющенко: « Насколько мне известно, пока документов нет. Зачем нам узнавать? Тот, кто был инициатором этого перехода, должен был подавать документы».

• Сентябрь-2020 – возвращение Евгении Медведевой к Тутберидзе: «У нас официально пока ничего нет, это неофициальная информация . Как я могу комментировать? Когда это будет официально решено, тогда буду комментировать. Пока сказать мне вам нечего».

• Сентябрь-2020 – переход Алисы Ефимовой в Германию: « У нас по ней нет абсолютно никакой информации . Ефимова не обращалась к нам с просьбами, немецкая федерация тоже не обращалась. О ее решении выступать за Германию мы случайно узнали из интернета, официальной информации у нас нет».

• Март-2021 – возвращение Косторной к Тутберидзе: « Ничего мне не известно, вообще ничего . Никто ничего не говорил и не звонил, поэтому ничего про это не знаю. Все это на уровне инсайдерской информации, никто с нами не связывался».

• Май-2021 – возвращение Александры Трусовой к Тутберидзе: « Я об этом еще не слышал . Вы же знаете, что это должна быть официальная процедура».

• Август-2021 – переход Анастасии Губановой в Грузию: «Нет, я не слышал таких новостей. Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход Губановой? Простите, у меня много дел и нет времени читать газеты и новости, обсуждать их сейчас. Я о таком не слышал ».

• Март-2022 – переход Косторной к Буяновой: « Пока у нас от Косторной нет ни заявления, ни решения . Поэтому я не буду комментировать до тех пор, пока у нас не появится официальный документ».

• Май-2022 – переход Натальи Забияко в Канаду: «Она к нам не обращалась по этому поводу. Я вообще впервые об этом слышу , поэтому высказать мнение по данному вопросу не могу».

3. Президент ФФКР регулярно посещает турниры, но зачастую не владеет информацией об организации и состоянии фигуристов.

• О нарушениях мер профилактики коронавируса на Кубке России в Москве: « Мне ничего об этом не сообщали . До того момента, как я уехал, никакой подобной информации не было».

• О том, что Анна Щербакова выступала на чемпионате России-2021 с жаром: « Нет никакой информации , что Щербакова выступала с температурой. Все было в рамках правил».

• Об отмене финала Гран-при-2021: «У нас пока такой информации нет. Нас никто в известность не ставил ».

• Обвинения Елизаветы Нугумановой в адрес тренеров (угрозы, давление, травля) – одна из острых тем межсезонья, в котором пока не случилось больших трансферов и решений. Но Горшков снова подчеркнуто на отдалении: «Я настолько не вовлечен в эту историю. Не знаю, что там происходит . Поэтому никак не могу это прокомментировать».

4. Большое испытание ждало нашу фигурку на Олимпиаде-2022. Когда появилась информация о положительном допинг-тесте в сборной России, СМИ тут же обратились к Горшкову – услышав вопрос по телефону, он молча положил трубку.

После короткой программы у женщин был немногословен: « Комментариев не будет . Смотрю, чтобы от этих шакалов защитить», – сказал Горшков, показав в сторону иностранных корреспондентов.

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Может, такой подход и оправдан – не обладая всей информацией или опасаясь сказать лишнее, президент ФФКР выбирает молчание. Или все-таки правда – Горшков не знает, что происходит в фигурном катании?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Сысоев, Александр Натрускин, Владимир Трефилов