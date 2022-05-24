Чем занимался Большунов после Олимпиады? Получил корону и сходил на завод, но пропустил встречу с Путиным

Александр Большунов – главный герой Пекина-2022. После олимпийского триумфа он не расслабился, а, наоборот, провел насыщенную концовку сезона.

Что Александр успел за последние три месяца?

Зажигал на внутренних стартах: взял 6 медалей на чемпионате России и выиграл ультрамарафон

На Играх в Китае Большунов в первой же гонке завоевал долгожданное золото, а затем пополнил коллекцию еще 4 медалями: дважды победил и взял серебро с бронзой. Успех не лишил мотивации, а, кажется, только усилил ее.

До отстранения сборной России Большунов выступил на этапе Кубка мира в Лахти, там наметился спад формы – 14-е место в спринте и 5-е в классической «разделке».

Конец международного сезона получился скомканным – после Финляндии наши лыжники приехали в Норвегию, где так и не выступили. Вместо гонок команда столкнулась с агрессивным поведением норвежских болельщиков: «В FIS посчитали, что все-таки на самом деле небезопасно. Потому что нашу фуру просто раскрасили красками. Поведение норвежцев очень недостойное. Я даже в шоке от этого», – признавался Александр.

В марте он вернулся в Россию и удивил тренировками – бегал на лыжах по заднему двору. Сил на финал сезона было много, что показали внутренние старты. Сначала с преимуществом в 4 минуты Большунов выиграл «Деминский марафон», на следующий день пробежал еще 25 км и снова победил.

В середине марта отправился в Кирово-Чепецк на соревнования «Олимпийцы России». Там побед не было, но центральной фигурой все равно оставался именно он.

После третьего места в спринте Большунов не вышел на старт коньковой «разделки». На один день Александр уехал в Москву, чтобы поучаствовать в митинге в «Лужниках». По итогам гонки, которую пропустил Большунов, формировался старт-лист на преследование. Александр вернулся в Кирово-Чепецк и все-таки пробежал его в обход правил.

Его добавили в протокол пасьюта с трехминутным отставанием. За 15 км он отыграл 9 позиций и сократил разрыв до двух минут. Итог – 6-е место.

Март получился самым насыщенным месяцем в сезоне: «Нормальных тренировок уже давно не было, переезды отнимают силы. От соревнований и от того, к чему готовлюсь, я не устаю. Устаю только от того, когда срывается режим, это больше всего выбивает».

В конце месяца еще одно путешествие – на этот раз в Сыктывкар на чемпионат России. Его Александр провел почти безупречно: 6 медалей в 6 гонках (4-1-1). Закрывалась программа турнира 10 апреля ультрамарафоном в Мончегорске – гонку на 70 км снова выиграл Большунов.

Удивительно, но желание соревноваться после трех побед на Олимпиаде только выросло:

«Когда ты выигрываешь золото, то на следующий день ты должен с чистой головой и с новыми целями идти дальше. Потому что если ты остановишься на этой медали и будешь жить этим днем дальше, то нужно сразу заканчивать со спортом, потому что дальше результата нормального не будет. У меня так: гонка прошла, медаль есть, но страничку нужно переворачивать».

Так что и чемпионат России был не последним стартом в сезоне. 14 апреля Александр выиграл масс-старт на соревнованиях «Хибинская весна» в Кировске.

Уже в начале мая Большунов начал подготовку к новому сезону, а сейчас тренируется с группой Юрия Бородавко в Крыму:

«Он приступил к тренировкам достаточно уверенно, с учетом тех ошибок, которые были в предыдущие годы. Этот год хочется пройти без травм, планомерно готовиться», – рассказал тренер.

Сходил к Урганту (выпуск так и не показали), а вот встречу с Путиным пропустил

Несмотря на очень плотный график, Большунов находил время не только для соревнований. Встречи и приемы – большая часть постолимпийской жизни чемпионов.

Сразу после Игр Александр побывал на чествовании российских спортсменов в Москве. Там четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов вручил ему корону. В Пекине Большунов победил в скиатлоне и марафоне (правда, укороченном) и завоевал неофициальный титул короля лыж.

В те же дни Александр сходил на съемки «Вечернего Урганта» – уже третий год подряд. Выпуск так и не появился в эфире – выход программы пока приостановили.

На мартовском митинге-концерте «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» Большунов вышел на сцену вместе с другими чемпионами летних и зимних Игр. Все вместе послушали гимн России, который не звучал в честь наших спортсменов ни в Токио-2020, ни в Пекине-2022.

В начале апреля Александр побывал в Центральном совете Общества «Динамо» – там тоже чествовали победителей и призеров Олимпиады. Затем был поход к генеральному спонсору Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) – компании «Лукойл». Кроме памятных подарков, вручили топливные карты, а Большунов рассказал не только о большом вкладе спонсора в сборную, но и о судьбе зубной щетки, которая принесла удачу на Кубке мира: «Я потом оставил ее в кармане. Конечно, сохранил – куда ее девать-то?».

Были и необычные приглашения – например, в цех Кольской горно-металлургической компании.

А вот главную встречу после Игр Большунов пропустил. В конце апреля чемпионы Пекина-2022 побывали в Кремле, где с ними пообщался Владимир Путин. Александр не пришел на встречу с президентом. Среди причин называли и болезнь, и плановую операцию, и семейные обстоятельства.

Остался без важных спонсоров, но надеется на возобновление контрактов

Общение со спонсорами – другая важная часть межсезонья. И тут у Большунова возникли проблемы.

В начале марта Александр выложил фото в ретро-экипировке и на деревянных лыжах. Так он приглашал болельщиков в музей лыжной истории в Демино. Через пару дней фото пропали из соцсетей. Главной причиной была позиция французского производителя лыж Rossignol:

«Мы связались с ним и объяснили ему, что Rossignol не поддерживает этот пост. Он понял, что совершает ошибку, которой точно не должно было быть, и тут же удалил пост».

Хоть Александр и послушал спонсора, контракты со всеми российскими лыжниками Rossignol приостановил. Большунов же только хвалил марку – выкладывал сторис и отмечал аккаунт бренда, а потом выразил надежду, что сотрудничество восстановится:

«Rossignol для меня – это команда, которая помогала и помогает мне, делает все, чтобы у меня были самые лучшие лыжи. Они приостанавливают контракт, но я никак не обижаюсь, потому что это моя команда, та команда, которая делает результат в лыжах».

В конце марта к бойкоту присоединился немецкий производитель перчаток Kinetixx. На этот раз причиной послужило участие в концерте-митинге «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!».

«Это было безумие. У меня нет слов. Мы полностью дистанцируемся от этого. Мы все остановили, и я не думаю, что что-то изменится», – заявил менеджер по маркетингу Kinetixx Гельмут Ганус.

Через месяц появилась вроде бы позитивная новость о спонсорах: сообщалось, что шведский производитель лыжного инвентаря SkiGo продолжит сотрудничество. Но компания тут же выступила с опровержением:

«У нас вообще нет никакого сотрудничества, это абсолютно невозможно. Я поступаю так же, как и остальные, у кого есть соглашения с Большуновым. Сейчас мы никак не можем сотрудничать с Александром, то же касается всех остальных фирм», – сказал глава компании Кристер Майбек.

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За три месяца Большунов успел многое. Впереди – подготовка к новому сезону. Может, он будет спокойнее олимпийского?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Александр Вильф, Павел Бедняков; East News/Michael Kappeler/dpa, LEHTIKUVA / ANTTI YRJNEN, CHINE NOUVELLE/SIPA; instagram.com/elenavalbe; Фото: instagram.com/san_sanych_bolshunov