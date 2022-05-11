«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места

Вероника Степанова – главная медийная персона наших лыж: ввязывается в споры с иностранными звездами и обращается с речью к президенту – не скромничает и часто говорит о своих успехах (уже достигнутых и будущих).

Все мы помним золото Олимпиады, а что еще?

Обещала победы еще до Пекина и собиралась приобщить Путина к лыжам

В начале мая Степанова вступила в заочную полемику с олимпийским чемпионом по биатлону Ветле Шостадом Кристиансеном. Норвежца шокировала речь Вероники на встрече российских олимпийцев с Владимиром Путиным.

Степанова сегодня присоединилась к программе «Есть тема!» на «Матч ТВ» и рассказала, что не видит смысла в дальнейшем споре. А еще заверила, что многие иностранцы ее поддерживают (после вопроса о конкретных фамилиях связь прервалась, ее так и не восстановили).

«Мне пишут в соцсетях, что ждут обратно на лыжне, готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют», – уверенно сказала Вероника.

И это не первый раз, когда она напоминает, что победить ее сложно:

• В декабрьском интервью Sports.ru хвалила все поколение: «Что касается доминирования норвежек и шведок, я думаю, мы скоро положим этому конец. Я, собственно, уже не вижу этого доминирования – за исключением особого случая Терезы Йохауг, но ближе к Олимпиаде-2026 мы начнем ее догонять и перегонять. Может быть, не я лично – длинные дистанции не мой конек, но наши юниорки точно».

Теперь точно не получится – Йохауг завершила карьеру.

• После эстафетной победы на Кубке мира (это декабрь) уверенности прибавилось: «Пускай меня изучают и соперницы тоже. Мы сами изучили их как облупленных. Я, понятное дело, была как темная лошадка. Но опасений нет, все уже видят, что мы лучшие сегодня».

Отдавала должное и системе подготовки: «Хвалить начальство несколько сложно, не в моем характере – но именно Елена Вяльбе медленно, но уверенно создала за много лет целую «поточную линию» талантов – я всего лишь самый свежий ее «продукт», понимаете?»

• На Олимпиаде Вероника взяла на себя миссию приобщить Путина к лыжам: «Надеюсь, президент будет смотреть лыжные гонки. Мне было обидно, когда он сказал, что его любимый вид спорта – фигурное катание, прыжки с трамплина, хоккей. Почему там нет лыжных гонок? Меня это очень возмутило. Я сделаю все возможное в эстафете, девочки тоже. Все стараются, чтобы президент смотрел лыжи».

• А уже после триумфа в Пекине загадывала будущие победы: «Мне нужно соревноваться, и мне нравится соревноваться. Олимпийское золото – это для меня просто титул, титул, о котором я уже забыла. Я должна думать о том, как я могу побеждать в будущем».

• Комментируя чемпионат мира по фигурному катанию без России, не забыла и о себе: «Без нашего участия как-то слабенько, нет? Пусть моя последняя гонка сезона на молодежном чемпионате мира в Норвегии напоминает о том, как «качественное шоу» должно выглядеть».

Не брала медали в личных гонках по взрослым, но гениально бегает эстафеты

Интервью и посты Степановой – чемпионские, а что с результатами?

На взрослом международном уровне Вероника провела всего 7 личных гонок (к победным эстафетам еще вернемся) – 2 в сезоне-2020/21 и 5 в олимпийском. Лучший результат на Кубке мира – 10-е место в коньковой «разделке» в швейцарском Давосе. Кроме этого Степанова еще два раза попадала в очки – 17-е место в этом сезоне и 27-е в прошлом. Остальные результаты далекие – 40, 40, 46 места.

В Пекине-2022 Веронику поставили на спринт свободным стилем, и она чуть не добралась до финала, в итоге – 7-е место. Лучшее за всю взрослую карьеру.

На юниорских чемпионатах у Степановой одна личная медаль – золото на 5 км в 2021-м. По молодежи она брала бронзу на 10 км на ЧМ-2022 (хотя собиралась выиграть большую часть программы).

В России Степанова два раз побеждала на юниорском первенстве, а на взрослом чемпионате не поднималась выше 12-го места. К слову, в этом сезоне она пропустила чемпионат России по медицинским показаниям.

При откровенно средних результатах в личных забегах Вероника прекрасно бегает эстафеты – уже есть победы на Играх и Кубке мира. Отрезок в 5 км (такова длина этапа в женских эстафетах) ей действительно дается оптимально. То «качественое шоу» на молодежном ЧМ, о котором писала Степанова, как раз пришлось на эстафету – там Вероника ураганом прошлась по соперницам и принесла России бронзу. Лучшая из преследовательниц проиграла 40 секунд, остальные – больше минуты.

Тренер Егор Сорин говорил, что и на Олимпиаде она была готова именно к этой специфической дистанции (5 км женщины бегают только в эстафетах, больше нигде): «Мы знали, что 5 км – ее коронная дистанция на данный момент. Мы больше готовились к спринту и пятерке, чем к десятке.

С виду кажется, что в плане подготовки все было легко, но на самом деле было много переживаний. До последнего мы не были уверены, насколько она сможет подвестись к Олимпийским играм. Ее преследовали проблемы. Не могли выполнить нужный объем работы. Слава богу, что для пяти километров и спринта мы сделали все и подвести ее в хорошем состоянии».

К тому же Степанова отлично действует тактически – начинает в спокойном темпе, наращивает его и затем атакует, а не откладывает разборки на самый финиш.

Именно умение собраться и разложиться в эстафете сделало 21-летнюю Веронику самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. А вот дотягивают ли ее личные результаты до амбициозных интервью – другой вопрос.

Елена Вяльбе заочно пыталась остудить Веронику: «Ей в жизни на данный момент очень сильно повезло. Она стала олимпийской чемпионкой, чему я очень рада. Заслуженной олимпийской чемпионкой, которая внесла вклад в победу. Но если ты хочешь, чтобы результат был не только сегодня, но и завтра, то мысли должны быть перенаправлены в другую сторону. А то сейчас она не спортсменка, а патриотический блогер.

Да, она девочка способная, но она не Наташа Непряева, это сто процентов. Она из кожи вон лезть не будет, чтобы пахать и тренироваться. Пока ей все легко далось».

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев, Рамиль Ситдиков, Григорий Сысоев; Gettyimages.ru/Ezra Shaw