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По официальной версии «Бирмингем» изъял номер Беллингема из-за его вклада на поле. Однако есть и другой реальный вариант

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Спас клуб.

Во вторник хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем шикарно сыграл в товарищеском матче, посвященном 150-летию первой международной игры между Англией и Шотландией. 20-летний футболист отдал голевой пас на Фодена, а затем воспользовался ошибкой Робертсона и забил второй мяч самостоятельно.

Товарищеская игра стала еще одним напоминанием о статусе Беллингема. За его плечами уже 26 игр за национальную сборную, он лучший бомбардир «Мадрида» и за него заплатили огромные деньги.

Никого сильно не удивил тот факт, что первый клуб Джуда «Бирмингем» вывел из оборота его 22-й номер. Футболист дебютировал за команду в августе 2019 года в возрасте 16 лет и 38 дней. Его статус был настолько высок, что когда он ушел в «Дортмунд», его джерси изъяли, чтобы вдохновить будущее молодое поколение талантов.

«За столь короткий промежуток времени Джуд стал культовой фигурой, показав, чего можно достичь благодаря таланту, упорному труду и самоотдаче. Его заботливое, скромное и участливое поведение вне поля также делает его впечатляющим примером для подражания. Футболка с 22-м номером стала синонимом Джуда, его попадания в первую команду всего в 16 лет и 38 дней и всех его качеств. Поэтому клуб решил, что уместно изъять этот номер, чтобы вдохновить других», − объяснил свое решение «Бирмингем».

Однако один из болельщиков утверждает, что вывод 22-го номера случился не только из-за способностей на поле. Болельщик «Бирмингема» под ником Hubfootballuk считает, что продажа игрока спасла клуб от внешней администрации.

«Джуд Беллингем мог уйти из «Бирмингема» за копейки, поскольку не подписал с клубом профессиональный контракт. В то время английский клуб испытывал очень серьезные финансовые трудности, был вынужден продавать Джуда только за значительную сумму, чтобы сохранить себя на плаву. По сути, Джуд Беллингем и его семья фактически спасли «Бирмингем» от нарушения ФФП и потенциального банкротства».

«Дортмунд» заплатил англичанам целых 30 млн евро, что было в несколько раз выше трансферной стоимости игрока по данным Transfermarkt.

Между тем, есть болельщики, которые утверждают, что номер не был изъят, а просто отложен на случай его возвращения.

5 комментариев

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Kanonir152
"Националку"? Автор, ты ударился?
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Pasha Giggz
Такими темпами скоро обзор и на комментарии спорца будем читать))
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С К
Ответ Kanonir152
"Националку"? Автор, ты ударился?
Тогда должно быть и "Во вторник хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем шикарно сыграл в товарке"))
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Никита Никулин
Автор
Ответ Kanonir152
"Националку"? Автор, ты ударился?
Только ради тебя поменял, мой хороший.
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Никита Никулин
Автор
Ответ Pasha Giggz
Такими темпами скоро обзор и на комментарии спорца будем читать))
Так если бы что-то умное писали...
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