Хайкин выиграл пятый трофей с «Буде-Глимт» – Кубок Норвегии
Никита Хайкин завоевал пятый трофей в составе «Буде-Глимт».
Сегодня команда Кьетиля Кнутсена выиграла Кубок Норвегии. В финале она победила «Бранн» по пенальти 4:2 после 3:3 в игровое время.
«Буде-Глимт» стал обладателем этого трофея в третий раз в истории и впервые с 1993 года.
Хайкин в норвежском клубе ранее четыре раза выигрывал чемпионат страны.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
17 комментариев
Буде Глимт в этом году пополнился миллионом фанатов, за счёт дерзости и смелости! Поздравляю!
Где российский вратарь там победа: Сафонов, Хайкин, Рохас Федорущенко
Сначала привез, но потом исправился) Красавчик!
