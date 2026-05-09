Хайкин выиграл пятый трофей с «Буде-Глимт» – Кубок Норвегии

Никита Хайкин завоевал пятый трофей в составе «Буде-Глимт».

Сегодня команда Кьетиля Кнутсена выиграла Кубок Норвегии . В финале она победила «Бранн » по пенальти 4:2 после 3:3 в игровое время.

«Буде-Глимт » стал обладателем этого трофея в третий раз в истории и впервые с 1993 года.

Хайкин в норвежском клубе ранее четыре раза выигрывал чемпионат страны.

Хайкина не пускают на ЧМ. ФИФА отказала из-за пары месяцев в «Бристоле» в 2023-м