Гвардиола про 3:0 с «Брентфордом»: «Сити» страдал в первые минуты, а потом играл хорошо. Посмотрим, что дальше, это не в наших руках. Сделаем что должны и будем ждать»
Пеп Гвардиола: выполним свою работу и будем ждать, что сделает «Арсенал».
Пеп Гвардиола прокомментировал разгром «Брентфорда» (3:0) в АПЛ.
«По-настоящему сложный соперник. Его контратаки, стандарты, вбрасывания из-за боковой... Мы страдали в первые минуты, но затем играли действительно хорошо. Особенно слева в первом тайме и на обоих флангах во втором. Доку – выдающийся футболист во многих аспектах.
Во втором тайме мы отправляли больше игроков в штрафную, в первом тайме из-за их нехватки у нас были сложности. В итоге мы добились хорошего результата и продолжаем двигаться дальше.
Посмотрим, что дальше. Это не в наших руках. Мы выполним свою работу. В матче с «Эвертоном» наша работа была неидеальна. Мы сделаем то, что должны, и будем ждать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.
«Зенит» уже точно чемпион?12336 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Многие надеются на Вест Хэм завтра, но чемпионскую гонку закроет Борнмут с Сити, уставшими после финала КА, тем более «вишни» уже 16 игр без поражения идут (больше всех в этом сезоне)
Многие надеются на Вест Хэм завтра, но чемпионскую гонку закроет Борнмут с Сити, уставшими после финала КА, тем более «вишни» уже 16 игр без поражения идут (больше всех в этом сезоне)
Когда-нибудь серия заканчивается, но да с самого начала надежда была на Борнмут
Многие надеются на Вест Хэм завтра, но чемпионскую гонку закроет Борнмут с Сити, уставшими после финала КА, тем более «вишни» уже 16 игр без поражения идут (больше всех в этом сезоне)
Есть такой момент, эта их нагрузка в КА как нельзя кстати Арсеналу
надо было Эвертон обыгрывать
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем