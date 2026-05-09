Гвардиола про 3:0 с «Брентфордом»: «Сити» страдал в первые минуты, а потом играл хорошо. Посмотрим, что дальше, это не в наших руках. Сделаем что должны и будем ждать»

Пеп Гвардиола: выполним свою работу и будем ждать, что сделает «Арсенал».

Пеп Гвардиола прокомментировал разгром «Брентфорда» (3:0) в АПЛ.

«По-настоящему сложный соперник. Его контратаки, стандарты, вбрасывания из-за боковой... Мы страдали в первые минуты, но затем играли действительно хорошо. Особенно слева в первом тайме и на обоих флангах во втором. Доку – выдающийся футболист во многих аспектах.

Во втором тайме мы отправляли больше игроков в штрафную, в первом тайме из-за их нехватки у нас были сложности. В итоге мы добились хорошего результата и продолжаем двигаться дальше.

Посмотрим, что дальше. Это не в наших руках. Мы выполним свою работу. В матче с «Эвертоном» наша работа была неидеальна. Мы сделаем то, что должны, и будем ждать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.