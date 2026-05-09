  Влахович забил на 12-й секунде матча с «Лечче» – самый быстрый гол «Ювентуса» в Серии А с появления статистики. Только Леау и Лосано забивали быстрее в турнире – на 6-й и 9-й
Влахович забил на 12-й секунде матча с «Лечче» – самый быстрый гол «Ювентуса» в Серии А с появления статистики. Только Леау и Лосано забивали быстрее в турнире – на 6-й и 9-й

Душан Влахович открыл счет на 12-й секунде матча с «Лечче» в 36-м туре Серии А (1:0, первый тайм).

Согласно Opta, это самый быстрый гол «Ювентуса» в Серии А с момента начала ведения подобной статистики (сезон-2004/05). При этом, в трансляции можно заметить, что мяч залетает ворота на одну-две секунды раньше. 

Влахович превзошел рекорд Артуро Видаля в матче против «Интера» 3 ноября 2012 года (18 секунд).

За этот период в турнире быстрее забивали только Рафаэл Леау за «Милан» и Ирвинг Лосано за «Наполи» – на 6-й и 9-й секундах соответственно. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
как выиграть матч за 12 секунд
У нас есть статистика покруче
Вроде как посчитали 6:76 у Леау? Тады на 7й секунде
Вроде как посчитали 6:76 у Леау? Тады на 7й секунде
По любому - это быстрый гол....😄😁😆
