Месси забил 907-й гол за карьеру – «Торонто». У Роналду 971 мяч
Лионель Месси забил 907-й гол за карьеру.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол и отдал две результативные передачи в матче МЛС с «Торонто» (4:2).
Теперь на счету 38-летнего аргентинца 907 мячей за карьеру. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 – за сборную Аргентины, 87 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Месси отдал 410 результативных передач.
В 11 играх текущего сезона МЛС на счету форварда 9 голов и 3 ассиста.
Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 971 гол за карьеру за клубы и сборную Португалии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Но раз Лео такой святойя как тут все расписывают, то пусть хоть уж эту отраду оставит Роналду - количество. Заслужил же португалец хоть что-то., кроме быть вечно вторым
Думаю, этого хотят все , и фанаты Рона, которые всю жизнь о статистики думали, и поклонники Месси.
Чтобы справедливо было.
И пенальти надо указать
Все согласны?
Думаю, все!!!!
Все же за справедливость
Никому форы не нужны.
Они же статистику чтут как Библию!
Не верю.
Они за точность в формулировках были всегда..
Не верю, что среди них есть неадекваты, которые переобуваться будут так реактивно.
Это же низость.
Не верю.