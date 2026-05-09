Месси забил 907-й гол за карьеру – «Торонто». У Роналду 971 мяч

Лионель Месси забил 907-й гол за карьеру.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол и отдал две результативные передачи в матче МЛС с «Торонто » (4:2).

Теперь на счету 38-летнего аргентинца 907 мячей за карьеру. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 – за сборную Аргентины , 87 – за «Интер Майами » и 32 – за «ПСЖ». Также Месси отдал 410 результативных передач.

В 11 играх текущего сезона МЛС на счету форварда 9 голов и 3 ассиста.

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 971 гол за карьеру за клубы и сборную Португалии.