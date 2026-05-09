Месси забил 907-й гол за карьеру – «Торонто». У Роналду 971 мяч

Лионель Месси забил 907-й гол за карьеру.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол и отдал две результативные передачи в матче МЛС с «Торонто» (4:2).

Теперь на счету 38-летнего аргентинца 907 мячей за карьеру. Он забил 672 гола в составе «Барселоны», 116 – за сборную Аргентины, 87 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Месси отдал 410 результативных передач. 

В 11 играх текущего сезона МЛС на счету форварда 9 голов и 3 ассиста.

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил 971 гол за карьеру за клубы и сборную Португалии.

Смотрю первый раз матч интера майами, Месси раздаёт, забивает, как в лучшие времена. Кажется в глаз чтото попало...
Прикол будет если Криш забьет тыщу, завершит карьеру, а Месси останется ещё на 2 сезона и перебьет его тыщу 😆
Месси мог давно забить тысячу, но отдавал пенальти партнёрам и раздавал с них голевые:) Да и все будут помнить каким он человеком был, даже железного Отаменди растрогал своим поступком, это гораздо дороже чем забить мусорный гол:)
Наверно так и будет, на 2 года моложе же.
Но раз Лео такой святойя как тут все расписывают, то пусть хоть уж эту отраду оставит Роналду - количество. Заслужил же португалец хоть что-то., кроме быть вечно вторым
Пффф, подумаешь забил и отдал две голевые против какого-то Торонто! Попробовал бы он забить хоть один с лини вратарской великому Аль-Кебабу и несгибаемому Эль-Шаурми!
Видимо, отчаянно минусуют свидетели «арабской лиги сильнее, чем французской»))
Вас всё меньше и меньше, парни надо искать новых персонажей для спора
Месси лучший игрок в истории футбола это факт
Без учета пенальти у Месси - 735, у Роналду 729. При том что Месси не чистый нап замыкатель как Роналду.
Прикол Месси в том, что из его цифр даже не надо вычитать пенальти и делать оговорки какие-то. Все понимают, что Криш - топ, но Лео - это недостижмый космос, даже для Криша
А ещё и сыгранных матчей меньше.
Похоже, что в отличной форме подходит к ЧМ. А у него там ещё есть дело – он или Мбаппе (или сразу оба) могут побить рекорд Клозе. Исторический будет момент
Хватит уже сравнивать творца с бомбардиром
Спортс должен давать статистику с указанием проведенных матчей.
Думаю, этого хотят все , и фанаты Рона, которые всю жизнь о статистики думали, и поклонники Месси.
Чтобы справедливо было.
И пенальти надо указать
Все согласны?
Думаю, все!!!!
Все же за справедливость
Никому форы не нужны.
Я думаю, фанаты Роналду этого не хотят)
Как так?
Они же статистику чтут как Библию!
Не верю.
Они за точность в формулировках были всегда..
Не верю, что среди них есть неадекваты, которые переобуваться будут так реактивно.
Это же низость.
Не верю.
Соревновтельность - это главное в этом!!!
907 мячей забил Торонто?
