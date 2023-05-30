Все из-за дисквалификации.

Тоуни отстранен от футбола на 8 месяцев и оштрафован на 50 000 фунтов.

Наказание футболиста связано с нарушениями регламента о ставках. Ранее FA предъявила форварду обвинения в 262 случаях нарушений в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го.

Выяснилось, в частности, что Тоуни делал ставки против команды, в которой сам же и выступал, хотя и не играл в тех матчах.

Согласно документам FA, футболист мог быть дисквалифицирован на 15 месяцев, но Тоуни признал себя виновным и проявил «искреннее раскаяние». Кроме того, независимая комиссия установила, что психиатр Филипп Хопли выявил у футболиста зависимость от азартных игр. Признание вины и психиатрический диагноз привели к сокращению дисквалификации до 8 месяцев.

Тоуни сможет приступить к тренировкам с клубом только через 4 месяца – 17 сентября, а к игре – 16 января 2024 года.

Из-за дисквалификации Тоуни даже не имел прав выйти на поле, чтобы попрощаться с болельщиками в последнем матче сезона - нападающий по словам автора фото стоял в подтрибунном помещении со слезами на глазах.