Сборная лучших игроков АПЛ в 2025-м по версии фанатов не понравилась фанатам. Забыли про чемпионов

Официальный аккаунт Премьер-лиги поделился сборной лучших футболистов английского первенства в минувшем 2025 году по версии болельщиков. На сайте фанаты могли сделать выбор из 123 кандидатур, выдвинутых лигой.

Наибольшее количество голосов поклонники английского футбола отдали следующим игрокам:

Давид Райя, Даниэль Муньос, Марк Гехи, Рис Джеймс, Габриэл Магальяэс, Юрриен Тимбер, Деклан Райс, Бруну Фернандеш, Морган Роджерс, Антуан Семеньо и Эрлинг Холанд.

Болельщики команду, собранную на основе их же голосов, не оценили. В комментариях под публикацией АПЛ фанаты жалуются на результаты, главная претензия– отсутствие в сборной представителей чемпионского «Ливерпуля».

Несколько комментариев:

💭 «Ни одного игрока из чемпионской команды, лол».

💭 «Слишком много игроков, проявивших себя совсем недавно. Мы с вами забыли, что произошло во второй половине прошлого сезона».

💭 «Ни одного игрока «Ливерпуля», хотя они стали чемпионами в 2025-м и сейчас входят в топ-4 АПЛ».

Справедливо ли игнорировать чемпионов, составляя команду за календарный год?