1 мин.

Сборная лучших игроков АПЛ в 2025-м по версии фанатов не понравилась фанатам. Забыли про чемпионов

97

Официальный аккаунт Премьер-лиги поделился сборной лучших футболистов английского первенства в минувшем 2025 году по версии болельщиков. На сайте фанаты могли сделать выбор из 123 кандидатур, выдвинутых лигой.

Наибольшее количество голосов поклонники английского футбола отдали следующим игрокам:

Давид Райя, Даниэль Муньос, Марк Гехи, Рис Джеймс, Габриэл Магальяэс, Юрриен Тимбер, Деклан Райс, Бруну Фернандеш, Морган Роджерс, Антуан Семеньо и Эрлинг Холанд.

Болельщики команду, собранную на основе их же голосов, не оценили. В комментариях под публикацией АПЛ фанаты жалуются на результаты, главная претензия– отсутствие в сборной представителей чемпионского «Ливерпуля».

Несколько комментариев:

💭 «Ни одного игрока из чемпионской команды, лол».

💭 «Слишком много игроков, проявивших себя совсем недавно. Мы с вами забыли, что произошло во второй половине прошлого сезона».

💭 «Ни одного игрока «Ливерпуля», хотя они стали чемпионами в 2025-м и сейчас входят в топ-4 АПЛ».

Справедливо ли игнорировать чемпионов, составляя команду за календарный год?

logoЛиверпуль
Клубы
logoпремьер-лига Англия
logoЭрлинг Холанд
logoМанчестер Сити
logoАнтуан Семеньо
logoБорнмут
logoМорган Роджерс
logoАстон Вилла
logoДеклан Райс
logoДавид Райя
logoГабриэл Магальяэс
logoАрсенал
logoБруну Фернандеш
logoМанчестер Юнайтед
logoМарк Гехи
logoЮрриен Тимбер
logoРис Джеймс
logoЧелси
logoКристал Пэлас
logoДаниэль Муньос