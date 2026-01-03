Сборная лучших игроков АПЛ в 2025-м по версии фанатов не понравилась фанатам. Забыли про чемпионов
Официальный аккаунт Премьер-лиги поделился сборной лучших футболистов английского первенства в минувшем 2025 году по версии болельщиков. На сайте фанаты могли сделать выбор из 123 кандидатур, выдвинутых лигой.
Наибольшее количество голосов поклонники английского футбола отдали следующим игрокам:
Давид Райя, Даниэль Муньос, Марк Гехи, Рис Джеймс, Габриэл Магальяэс, Юрриен Тимбер, Деклан Райс, Бруну Фернандеш, Морган Роджерс, Антуан Семеньо и Эрлинг Холанд.
Болельщики команду, собранную на основе их же голосов, не оценили. В комментариях под публикацией АПЛ фанаты жалуются на результаты, главная претензия– отсутствие в сборной представителей чемпионского «Ливерпуля».
Несколько комментариев:
💭 «Ни одного игрока из чемпионской команды, лол».
💭 «Слишком много игроков, проявивших себя совсем недавно. Мы с вами забыли, что произошло во второй половине прошлого сезона».
💭 «Ни одного игрока «Ливерпуля», хотя они стали чемпионами в 2025-м и сейчас входят в топ-4 АПЛ».
Справедливо ли игнорировать чемпионов, составляя команду за календарный год?