Лучшие команды Европы по проценту домашних побед за год. «Вилла» обошла «Баварию» и «Барсу»

«Астон Вилла» в матче 19-го тура АПЛ против «Арсенала» на 11-й игре прервала серию из побед во всех турнирах, «львы» шли на клубный рекорд .

Зато дома подопечные Унаи Эмери непобедимы. В 20-м туре Премьер-лиги команда без особых проблем справилась с «Ноттингем Форест» на «Вилла Парк», хотя «львам» все же немного помогла крайне неудачная игра вратаря соперника .

Теперь «Астон Вилла» зафиксировала планку в 11 домашних побед подряд во всех турнирах, на своей арене подопечные Эмери обыгрывают соперников с конца августа.

В топ-5 лиг Европы у «львов» лучший процент домашних побед за год – 82,1%. «Астон Вилла» по этому показателю обошла «Сити», «Атлетико», «Баварию» и «Барселону».

Данные с 1 января 2025-го по 3 января 2026-го

Чем Эмери их кормит?