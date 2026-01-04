«Барселона» не проигрывает «Эспаньолу» с 2018 года, в Ла Лиге – с 2009-го

«Барселона» потерпела лишь одно поражение от «Эспаньола» с 2010 года.

«Барселона» не проигрывает «Эспаньолу» восемь лет.

Команда Ханси Флика сегодня выиграла дерби в Ла Лиге со счетом 2:0.

В последний раз «Эспаньолу» удавалось победить 17 января 2018 года. Тогда «попугаи» выбили принципиального соперника из Кубка Испании. До этого «Барселона» не проигрывала дерби с 2009-го (1:2 в Ла Лиге в феврале).