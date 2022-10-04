Трудное лето Капризова: перенес операцию, были проблемы с американской визой и вопросы с военным билетом

К делу подключились даже люди из Вашингтона.

У Кирилла Капризова выдалось очень насыщенное лето. Проблемы с визой и въездом в США, слухи о покупке военного билета, операция. В какой-то момент новости о нем шли одна за другой. Даже отцу пришлось комментировать ситуацию.

Происходящее заставляло нервничать всю хоккейную Миннесоту, где Кирилл буквально за два года стал суперзвездой.

Главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон внимательно следил за событиями и знал, что Капризов пытался въехать в США раньше положенного срока. Он также был в курсе, что боссы «Миннесоты» работают над возвращением Кирилла, подключая все возможные связи.

«Мы понятия не имеем, через что прошел Кирилл. Я уверен, что он все еще нервничает. Он покинул свою семью, поэтому мы должны позаботиться о нем и помочь ему настолько, насколько это возможно. Мы хотим дать ему возможность играть, чтобы он мог отвлечься от всех этих событий», – говорил тренер в интервью The Athletic, когда Капризов, наконец, добрался до Сент-Пола.

Интересно, что – в отличие от Эвасона – генеральный менеджер Билл Герин еще в июне выражал уверенность, что Капризов точно сможет вернуться в США, а также заверил, что он без сомнения будет играть в новом сезоне. Но, кажется, тогда он все-таки блефовал – недавно Герин признался, что понятия не имел, чем все обернется: «Все было очень серьезно, – я действительно беспокоился. Мы все в организации были взволнованы. Требовалось действовать быстро, чтобы преодолеть множество трудностей».

Эксперты предполагали, что сложности, которые появились на пути Капризова в США, были по вине его агента – Пола Теофаноса.

«Обычно рабочую визу организуют в короткие сроки, где-то месяц-два, – объяснял «Чемпионату» юрист Андрей Князев. – В США это уже налаженная система, не думаю, что россияне чем-то тут отличаются. В данном случае то, что у Капризова отсутствует рабочая виза – недоработка клуба, агента».

Тем не менее, по данным The Athletic, Теофанос работал рука об руку с ассистентом генерального менеджера «Миннесоты» Крисом О’Херном. К делу даже пришлось подключать юристов, а также дипломатов в консульстве США в Стамбуле, чтобы помочь Кириллу получить рабочую визу.

«Мы работали со специальными людьми, – рассказал потом Билл Герин. – Ситуация была довольно напряженная. Мы не знали, сможем ли помочь ему выбраться оттуда. Оказалось, все было очень серьезно».

Причина, по которой Кириллу не удалось вовремя оформить рабочую визу – подписание пятилетнего контракта в сентябре прошлого года. Из-за затянувшихся переговоров у Капризова попросту не было времени, чтобы ее получить перед прошлым чемпионатом. А после сезона-21/22 он сразу вернулся в Россию, так и не сделав визу. Возможно, он посчитал, что агент справиться с этим сам.

Вообще с получением американских рабочих виз возникали проблемы не только у Капризова, но и у множества европейских игроков.

В прошлом сезоне большинство европейцев – не только россияне – играли без рабочих виз из-за исключения, о котором лига смогла договориться с правительством в период пандемии. Хоккеисты получили специальный штамп от американской таможни и пограничной службы, который позволял им играть на территории Соединенных Штатов.

Но для следующего чемпионата – 2022/23 – никаких упрощенных процедур уже не предусмотрено: согласно правилам иностранный гражданин должен обратиться в консульство за пределами США. В январе Кирилл пытался получить ускоренную рабочую американскую визу в Канаде – когда «Уайлд» предстояло играть с «Оттавой», но НХЛ перенесла игру из-за вспышки заболеваемости в провинции Онтарио.

Перед игрой с «Монреалем» была предпринята вторая попытка. Клуб пытался отправить Капризова в Оттаву, сославшись на перенесенную встречу. Но и тогда вопрос решить не удалось. А решить этот вопрос в России к тому моменту уже в принципе было невозможно.

С учетом всех обстоятельств по окончании сезона Билл Герин лично попросил Кирилла не ехать домой. Но он не последовал совету генерального менеджера. «Это его дом – он не думал, что что-то подобное могло случиться, так что я не виню его», – говорил Герин.

Вдобавок к этому летом журналист The Athletic Марк Руссо сообщал, что Капризов был прооперирован – к счастью, травма была незначительной. «Кирилл перенес небольшую операцию, которая не помешает вести подготовку к сезону. Он уже вернулся в США, где будет продолжать тренировки».

Несмотря на все сложности, которые суперзвезде «Уайлд» пришлось пережить, Капризов получил визу и смог попасть в США. Он прилетел в Нью-Йорк 1 августа, а позже отправился в Миннесоту за семь недель до старта тренировочного лагеря.

«Я знаю, что Кирилл не хочет об этом говорить, но у нас возникли проблемы с его возвращением в США. Нам помогли друзья из Вашингтона, и мы очень благодарны за это. И, знаете, Кирилл был очень терпелив, делал все что нужно. Это было действительно трудное время для него. Мы просто рады, что он здесь. Мы рады, что он в безопасности, здоров и готов к работе.

Ставилась ли когда-нибудь под сомнение безопасность Капризова? Первое время мы не знали. Это трудно объяснить. Я не думаю, что это когда-либо было опасно для жизни или что-то в этом роде, просто вопрос был в том, что с ним все в порядке, он находится в относительной безопасности и может вернуться сюда. Пока он здесь, с ним все в порядке, и все хорошо. Просто дайте ему сосредоточиться на хоккее», – говорил Герин.

В «Миннесоте» все вздохнули с облегчением. Отчетливо передает картину главный тренер, который не мог сдержать эмоций, когда Кирилл прибыл в расположение клуба.

«У нас с семьей есть групповой чат, и я не мог дождаться, чтобы сообщить им, что я обнял Кирилла, когда он вернулся», – рассказывал Эвасон The Athletic.

Кирилл провел в Сент-Поле уже примерно два месяца. Он усиленно готовился к сезону, а также, по всей вероятности, успел приобрести себе там дом. Сейчас же можно с уверенностью сказать, что Капризов полностью сосредоточен на новом сезоне, в котором от него ждут таких же ярких результатов. К примеру, американский портал The Score выкатил предполагаемый список топ-5 бомбардиров предстоящего сезона, где Кирилл опередил всех остальных российских нападающих.

А в недавнем предсезонном матче против «Колорадо» Капризов был признан второй звездой, набрав 1+1.

«Это был феноменальный первый день. Было приятно увидеть всех ребят, все счастливы вернуться и видеть друг друга», – улыбался Кирилл.

Похоже, что никакие проблемы его больше не беспокоят.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков; instagram.com/minnesotawild; REUTERS/Bruce Fedyck-USA TODAY Sports