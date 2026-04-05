У Капризова хет-трик с победной шайбой против «Детройта». Форвард «Миннесоты» с 43+44 в 75 играх – лучший бомбардир и снайпер команды

Кирилл Капризов сделал хет-трик в матче против «Детройта».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта » (5:4).

На 59-й минуте россиянин забросил 3-ю шайбу, обеспечив «Уайлд» победу в этой игре. Капризов был признан первой звездой встречи.

Таким образом, на счету Кирилла стало 87 (43+44) очков в текущем сезоне.

Капризов набирает очки в 4 матчах подряд. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Миннесоты» на данный момент.