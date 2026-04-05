У Капризова хет-трик с победной шайбой против «Детройта». Форвард «Миннесоты» с 43+44 в 75 играх – лучший бомбардир и снайпер команды
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:4).
На 59-й минуте россиянин забросил 3-ю шайбу, обеспечив «Уайлд» победу в этой игре. Капризов был признан первой звездой встречи.
Таким образом, на счету Кирилла стало 87 (43+44) очков в текущем сезоне.
Капризов набирает очки в 4 матчах подряд. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Миннесоты» на данный момент.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Сначала Овечкин, вчера Малкин, сегодня Капризов выдали свои хет-трики практически подряд, кто следующий из наших - может Кучеров?..
гулять так гулять, Шабанову бы тоже замахнуться
так Куч выдавал недавно
Детройт не хочет в плоф)))
Там вообще такая заруба , что в пору задаваться вопросом кто хочет)
Скорее не может
Это конечно феерия…Ручки у человека волшебные.Посмотрите этот хет-трик кто не видел…Как бы это описать…Что-то из раннего Малкина наверно) Стоит каждого долбанного цента этот хоккеист.
Да, третью как попал то!
43:1 во втором периоде 🤔 мощно однако
Вчера Оттаву хлопнули в основное, сегодня Детройт. Жаль оставшиеся матчи с Западом, так бы у Овечкина больше бы шансов было сыграть в плей-офф)
Красавец, просто красавец! Заваливает откуда угодно!!! Браво!
Кириллу выбить в этой регулярке 50, сложно будет, но вполне достижимая отметка для такого мастера.
Восемь шайб за пять игр? Маловероятно.
Учитывая его нестабильность, согласен.
А что видео шайб нельзя выложить в новости?
надеюсь в след сезоне серьёзно за Морис поборится. Давно россиянин не брал трофей
Так вот за что 130 лямов платят)
Ещё не 130.
138 даже
