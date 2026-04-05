  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • У Капризова хет-трик с победной шайбой против «Детройта». Форвард «Миннесоты» с 43+44 в 75 играх – лучший бомбардир и снайпер команды
Видео
38

Кирилл Капризов сделал хет-трик в матче против «Детройта».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:4). 

На 59-й минуте россиянин забросил 3-ю шайбу, обеспечив «Уайлд» победу в этой игре. Капризов был признан первой звездой встречи. 

Таким образом, на счету Кирилла стало 87 (43+44) очков в текущем сезоне. 

Капризов набирает очки в 4 матчах подряд. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Миннесоты» на данный момент. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoДетройт
logoКирилл Капризов
logoМиннесота
logoНХЛ
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сначала Овечкин, вчера Малкин, сегодня Капризов выдали свои хет-трики практически подряд, кто следующий из наших - может Кучеров?..
Ответ Alex.K71
гулять так гулять, Шабанову бы тоже замахнуться
Ответ Alex.K71
так Куч выдавал недавно
Детройт не хочет в плоф)))
Ответ Б81
Там вообще такая заруба , что в пору задаваться вопросом кто хочет)
Ответ Б81
Скорее не может
Это конечно феерия…Ручки у человека волшебные.Посмотрите этот хет-трик кто не видел…Как бы это описать…Что-то из раннего Малкина наверно) Стоит каждого долбанного цента этот хоккеист.
Ответ Maxorly84
Да, третью как попал то!
Ответ Maxorly84
Комментарий скрыт
43:1 во втором периоде 🤔 мощно однако
Вчера Оттаву хлопнули в основное, сегодня Детройт. Жаль оставшиеся матчи с Западом, так бы у Овечкина больше бы шансов было сыграть в плей-офф)
Красавец, просто красавец! Заваливает откуда угодно!!! Браво!
Кириллу выбить в этой регулярке 50, сложно будет, но вполне достижимая отметка для такого мастера.
Ответ lus
Восемь шайб за пять игр? Маловероятно.
Ответ Андрей Арсентьев
Учитывая его нестабильность, согласен.
А что видео шайб нельзя выложить в новости?
надеюсь в след сезоне серьёзно за Морис поборится. Давно россиянин не брал трофей
Так вот за что 130 лямов платят)
Ответ ovi1000
Ещё не 130.
Ответ Bdv68
138 даже
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ. «Вашингтон» пропустил 8 голов от «Рейнджерс», «Миннесота» одолела «Детройт», «Питтсбург» победил «Флориду», «Монреаль» проиграл «Нью-Джерси»
6 апреля, 04:17
Детройт – Миннесота: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 5 апреля 2026
5 апреля, 15:30Пользовательская новость
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Флориду» – 9:4, «Колорадо» победил «Даллас», «Тампа» обыграла «Бостон», «Вашингтон» забил 6 голов «Баффало», «Эдмонтон» проиграл «Вегасу
5 апреля, 04:51
Рекомендуем
Главные новости
«Металлург» в стиле «Игры престолов» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
30 минут назадВидео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
сегодня, 08:17
Ковальчук о будущем Овечкина: «Александр – взрослый дядя, никуда торопиться не будет. Все рекорды, что можно, он уже давно побил. Наши партнеры из Северной Америки еще что-то придумают»
сегодня, 07:58
Владелец «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Он заслужил право на то, чтобы все обдумать. Мы поддержим любое его решение. Все хорошее когда-нибудь кончается»
сегодня, 06:50
Макдэвид сделал 15-й хет-трик в регулярках НХЛ (в этом сезоне – 3-й) – 4-й результат среди действующих игроков. Он обогнал Кросби, Малкина и Мэттьюса
сегодня, 06:25
Селебрини набрал 108 очков в сезоне НХЛ – 3-й результат в истории для игроков в возрасте до 20 лет. Только у Гретцки и Кросби было больше
сегодня, 05:34
Макдэвид вышел на 2-е место в истории НХЛ по очкам в возрасте до 30 лет (1215), обогнав Лемье. Рекорд у Гретцки (2072)
сегодня, 05:22
Кубок Гагарина. «Металлург» примет «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин об «Авангарде» в плей-офф: «Пока нельзя сказать, что это чемпионская команда – «Нефтехимик» дал понять, что они не так уж идеальны.В противостоянии с ЦСКА силы равны»
14 минут назад
Леонтьев о вылете «Трактора» из Кубка Гагарина: «Для меня это загадка –  большие традиции, хорошая школа, подбор игроков. Что-то внутри коллектива, видимо»
52 минуты назад
Быков о серии ЦСКА с «Авангардом»: «Для Никитина это противостояние будет принципиальным. Хотелось бы увидеть семь матчей в этой серии»
сегодня, 09:45
«Адмирал» продлил контракт с Ефремовым до 2028 года
сегодня, 09:36
Макдэвид о Селебрини: «У Макклина особый талант, он сразу понял многое из того, на что в НХЛ уходят годы. Не могу сказать достаточно о том, насколько он хорош»
сегодня, 09:00
Губернатор Хабаровского края – «Амуру»: «Задача выйти в плей-офф не выполнена. Будет результат – будем наращивать меры поддержки. Пора начинать оправдывать надежды»
сегодня, 08:41
Вратарь «Ирбиса» Коновалов о 5 овертаймах в матче с «Чайкой»: «Для меня 3-й период был тяжелее, чем 6-й, 7-й... Дальше как будто второе дыхание открылось»
сегодня, 07:45
Крикунов о ЦСКА: «Никитин уже перестроил команду, но им немного не хватает бомбардиров. Маловато забивают, игрокам нужно побольше свободы»
сегодня, 07:30
Макдэвид вошел в топ-50 бомбардиров в истории НХЛ (1215 очков), обогнав Бобби Кларка
сегодня, 07:15
Макдэвид с 3+2, Томпсон с шатаутом и Бенсон с дублем – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:58
Рекомендуем