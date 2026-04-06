  НХЛ. «Вашингтон» пропустил 8 голов от «Рейнджерс», «Миннесота» одолела «Детройт», «Питтсбург» победил «Флориду», «Монреаль» проиграл «Нью-Джерси»
НХЛ. «Вашингтон» пропустил 8 голов от «Рейнджерс», «Миннесота» одолела «Детройт», «Питтсбург» победил «Флориду», «Монреаль» проиграл «Нью-Джерси»

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Миннесота» одолела «Детройт» (5:4), «Питтсбург» победил «Флориду» (5:2), «Вашингтон» крупно проиграл «Рейнджерс» (1:8), «Колорадо» уступил «Сент-Луису» (2:3).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Миннесоту с победой, Кирилла с хет-триком!!!
Кэпс - 87 очков. Юзеры спортса - дно, нефиг им в плейофф, нет лидера, пузан

Ойлерз - 87 очков. Юзеры спортса - фаворит, гарантия финала конференции, Макди - гений

Не перепутайте, это другое :)
Ответ Михаил Майоров
8:1 в важнейшей игре сезона…
Ответ dem
А почему это важнейшая игра сезона?
У Ови шансы появились в плей-офф команду вытащить.
Ответ ovi1000
Шансы реально маленькие, там много претендентов посильнее
Ответ Владимир Самсонов
Ови на опыте
Весь сезон "Детройта" в одном флаконе.
Рейнджерс забили 8 шайб Вашингтону в честь великой 8-ки!
Ответ Delightful
Комментарий скрыт
Ответ Delightful
Надеюсь, все остальные команды с радостью присоединятся к ним😅
Капризов! Хет-трик! Ну вот и славненько)
Коротко о Вашингтоне: как не мучилась старушка, а все ж таки померла.
Ответ Влад Кабалов
Ну а в тихоокенке лидером она б была...
А так лидер там такой!!!
Хуже старушки мёртвой любой)))
Ответ Vtx
Увы, но мы играем здесь...
Попросил дубль, сделал дубль! Каприсофф)) Давай Кирилл хет-трик!
Дальше интересный календарь у Вашингтона :
Торонто и Рейнджерс, которые уже никуда не попадают, но Нью-Джерси тоже никуда не попадал, а проиграли им. После два матча с Питтсбургом и возможно решающий с Коламбусом.
Ответ Lina Starkova
Такое уже было, в сезоне 2023/24 , только в последнем матче была "Филадельфия" , Овечкин открыл счёт в матче, а затем Оши забил в пустые ворота последний свой гол в карьере в НХЛ, Ти Джей и в первой шайбе поучаствовал , вторая передача на Александра его.
Но, до "Коламбуса" ещё четыре матча.
Ответ Вадим Скорин
Именно шайба Оши вывела тогда Вашингтон в плей-офф..
А сейчас вместо индейца играют Макмайклы и Сурдифы, поэтому очень сложно с такими деревьями рассчитывать на выход в плей-офф.

Кстати, есть ещё индейцы в лиге, ну кроме Игинлы-младшего?
Ларкин играл в ПО еще при Датцюке
