Щитов не считает «Авангард» фаворитом серии с ЦСКА: «Никитин – опытный тренер, команда набрала обороты. ЦСКА может пройти дальше»

Никита Щитов: ЦСКА может пройти «Авангард» в плей-офф.

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался относительно серии «Авангард » – ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина, оценив шансы команд на победу.

Первую встречу команды проведут 8 апреля в Омске.

– «Авангард» уже не первый сезон строится под Буше, а Никитин только с августа работает с игроками ЦСКА. Значит ли это, что Омск стоит считать фаворитом в их серии второго раунда плей‑офф?

– Не скажу, что в этой паре «Авангард » – явный фаворит. У них была очень плотная серия с «Нефтехимиком». Считаю, что Никитин – опытный тренер, у которого очень хорошие игроки в команде. ЦСКА сейчас набрал очень приличные обороты.

Предсказать победителя очень трудно. В этой паре вполне возможны семь матчей, будет очень равная боевая серия. Вполне возможно, что пройдет ЦСКА , – сказал Щитов.