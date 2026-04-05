  Щитов не считает «Авангард» фаворитом серии с ЦСКА: «Никитин – опытный тренер, команда набрала обороты. ЦСКА может пройти дальше»
Щитов не считает «Авангард» фаворитом серии с ЦСКА: «Никитин – опытный тренер, команда набрала обороты. ЦСКА может пройти дальше»

Никита Щитов: ЦСКА может пройти «Авангард» в плей-офф.

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался относительно серии «Авангард» – ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина, оценив шансы команд на победу. 

Первую встречу команды проведут 8 апреля в Омске. 

– «Авангард» уже не первый сезон строится под Буше, а Никитин только с августа работает с игроками ЦСКА. Значит ли это, что Омск стоит считать фаворитом в их серии второго раунда плей‑офф?

– Не скажу, что в этой паре «Авангард» – явный фаворит. У них была очень плотная серия с «Нефтехимиком». Считаю, что Никитин – опытный тренер, у которого очень хорошие игроки в команде. ЦСКА сейчас набрал очень приличные обороты.

Предсказать победителя очень трудно. В этой паре вполне возможны семь матчей, будет очень равная боевая серия. Вполне возможно, что пройдет ЦСКА, – сказал Щитов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
15 комментариев
«Авангард» уже не первый сезон строится под Буше
-----------------------
Ага. А какой? Десятый?
Вообще-то Буше строит первый сезон, если брать прошлый год, то он был собран без него и он тренировал ту команду, которая была на тот момент, и фраза "не один сезон" от Щитова, просто не уместна и говорит о том, что это болтун, а не эксперт.
может пройти или не пройти, хороший эксперд.
Невозможно говорить уверенно, потому что мы незнаем, как пойдёт серия,что у одних,что у других, а аналитика порой бывает обманчива. Поэтому 50на50 пока. А дальше будет видно.....
Да нет, не в этом сезоне. Качество игроков, их количество, мастерство-пока выше у Авангарда. Не надо заниматься самообманом.
Ответ Allez avant RBW!
Да нет, не в этом сезоне. Качество игроков, их количество, мастерство-пока выше у Авангарда. Не надо заниматься самообманом.
Сколько такого мы уже слышали??? Сильнее, опытней и прочее прочее ... А в итоге ЦСКА идёт дальше!!! 🎉🎊💪
Я бы сказал что у команд равные шансы, ЦСКА в пл оф сильно прибавил, как буд то разные команды по сравнению с регуляркой
А кто он вообще такой?
Очередной капитан очевидность: вполне возможно, что... А может, и невозможно...
"...Считаю, что Никитин – опытный тренер... "
Ахахах, 🤡! Действительно! Никитин опытный. А Буше так, пальцем деланный.
Еще один горе-эксперт вылез.
