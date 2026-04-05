Щитов не считает «Авангард» фаворитом серии с ЦСКА: «Никитин – опытный тренер, команда набрала обороты. ЦСКА может пройти дальше»
Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался относительно серии «Авангард» – ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина, оценив шансы команд на победу.
Первую встречу команды проведут 8 апреля в Омске.
– «Авангард» уже не первый сезон строится под Буше, а Никитин только с августа работает с игроками ЦСКА. Значит ли это, что Омск стоит считать фаворитом в их серии второго раунда плей‑офф?
– Не скажу, что в этой паре «Авангард» – явный фаворит. У них была очень плотная серия с «Нефтехимиком». Считаю, что Никитин – опытный тренер, у которого очень хорошие игроки в команде. ЦСКА сейчас набрал очень приличные обороты.
Предсказать победителя очень трудно. В этой паре вполне возможны семь матчей, будет очень равная боевая серия. Вполне возможно, что пройдет ЦСКА, – сказал Щитов.
