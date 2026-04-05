Сафронов о Ларионове: «Удивительный человек, действительно Профессор. Он всего добился в хоккее. Хотелось бы, чтобы он остался в СКА»

Сафронов о Ларионове: хотелось бы, чтобы он продолжил работу в СКА.

Экс-защитник СКА Кирилл Сафронов поделился мнением о работе главного тренера СКА Игоря Ларионова, выразив надежду, что специалист продолжит работу в петербургском клубе.

СКА в этом сезоне вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив ЦСКА в серии со счетом 1-4.

– Про будущее Игоря Ларионова в СКА. Как вы считаете, нужно ли его оставлять в команде, давать ему второй шанс?

– Я знаю Игоря Николаевича лично, мы знакомы. Это удивительный человек, действительно Профессор, настолько разносторонний, интересный, всего добился в хоккее.

Конечно, хотелось бы, чтобы такой человек продолжил работать в СКА. Я не знаю, будет ли он тренером или, может быть, займет какую-то другую должность в клубе другую. Думаю, что его опыт команде в дальнейшем пригодится, – сказал Сафронов.