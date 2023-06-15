Рассказываем про Брюса Кэссиди.

«Вегас» – обладатель Кубка Стэнли, и эта победа случилась в первый же сезон работы Брюса Кэссиди главным тренером. Он возглавил «рыцарей» всего через восемь дней после ухода из «Бостона» – и вывел команду на новую ступень.

Лидеры «Вегаса» подстроились под нового тренера, хотя он их публично критиковал

Кэссиди серьезно готовился к сезону – читал книги о хоккее и общался с разными людьми. Перед стартом он рассказывал, что состав «Вегаса» больше ориентирован на атаку, чем это было в «Бостоне», но отмечал, что защита все еще способна выигрывать матчи. Его «Вегас» считывал это так: «Мы стараемся показывать сплоченность на любом участке площадки».

Кэссиди никогда не боялся игровых перемен – всегда перестраивался под обстановку. Одной из его фундаментальных идей стало создание преимущества в количестве игроков на конкретном участке. Ранее он участвовал в виртуальной хоккейной конференции, где подробно разъяснял это на примере розыгрыша большинства. В «Вегасе» эта философия работала и на остальных форматах.

Уход из «Бостона» отражался на Кэссиди в новом клубе. Его дети сталкивались с насмешками в школе, когда «Бостон» доминировал в регулярке. Брюс следил за серией «Бостона» и «Флориды», а потом радовался поражению бывшего клуба: «Моим детям больше не придется слышать: «О, если бы твоей отец работал там лучше». Эту же «Флориду» он разобрал с «Вегасом» в финале.

Кэссиди неоднозначный, но безусловно яркий мотиватор. После поражений он всегда бодрил команду. Как-то в середине сезона у «Вегаса» случилась неудачная серия, в которой команда проиграла 7 матчей из 8. После нее – ни разу не было больше двух поражений подряд. Айкел отмечал: «Брюс всегда бросает нам вызов. Всякий раз, когда мы плохо выступали, он правильно обращался к команде. А она хорошо реагировала».

В НХЛ Кэссиди заработал репутацию карьериста, и в прошлом это считалось его серьезным минусом. Так, Андрей Николишин характеризовал его как прекрасного тренера и плохого человека. В «Вегасе» Брюс адаптировался, но не отошел от принципа: для достижения успеха нужно жертвовать всем остальным. В таких условиях даже семья всегда отходит далеко в сторону.

Характер Кэссиди проявился в его опрометчивом комментарии после проигранного матча с «Далласом». Тогда Брюс неожиданно выдал, что с такой игрой «Вегас» не обыграл бы даже «Аризону». Потом понял, что погорячился, позвонил в клуб и извинился. Позже Кэссиди еще раз объяснил всю ситуацию на пресс-конференции, покаявшись уже публично.

В регулярке «Вегас» не показал себя доминирующим клубом – по всем показателям был чуть выше среднего. Заточенный на атаку состав по факту забивал немногим больше, чем в прошлом сезоне, когда «рыцари» не вышли в плей-офф. Однако же это не помешало команде занять первое место в конференции, а в плей-офф его лидеры сумели показать свой лучший хоккей. Например, Стоун, с которым «Вегас» провернул фокус по зарплатам и списку травмированных, в 31 год он провел лучший плей-офф в карьере – на фоне проблем со спиной. То же самое – Маршессо, Стивенсон, Барбашев. Айкел вообще никогда не играл в плей-офф и сразу стал лучшим бомбардиром, тогда как в регулярке расположился где-то в восьмом десятке.

Это очевидно результат успешной работы Кэссиди. Когда у «Вегаса» не клеилось, он взывал к самолюбию игроков. Часто тренер защищает лидеров в ничего не значащих проигранных матчах, но такое нельзя сказать про Кэссиди. В регулярке «Вегас» однажды набрал поражений дома, а Брюс вышел к журналистам и психанул: «Наши ребята в последнее время были пассажирами».

Назначение Кэссиди в «Вегас» изначально настраивало клуб на борьбу за Кубок Стэнли. Он и сам не рассматривал для себя другой задачи. Пока боссы «Вегаса» рассуждали об узнаваемом хоккее в исполнении его «Бостона», Брюс говорил о новом пути к трофею. Настраивался на работу по долгосрочному контракту, но рассчитывал уже в первый год сотворить в лиге что-то грандиозное.

Кэссиди слушал игроков, менял роли, использовал опыт неудачного финала с «Бостоном»

Придя в «Вегас», Кэссиди сразу продвинул такую философию: он прислушивается к игрокам и работникам клуба. А в его штаб вошли, например, Райан Крэйг и Миша Донсков, которые находились в клубе с момента основания. У Кэссиди была опция по их замене на других, но хоккеисты попросили его оставить обоих. В итоге эти люди тоже повлияли на построение чемпионской команды.

Взаимодействие с игроками проявлялось и на другом уровне. Кэссиди опирался на тех, кто уже имел опыт финалов и побед в Кубке Стэнли. Бывший защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело – один из тех, кому он доверял. Брюс приходил к хоккеистам и постоянно спрашивал их о возможном отдыхе, стадии восстановления. И постоянно подчеркивал, как важно постоянно развиваться и стремиться к мечте.

Кэссиди старается максимально использовать каждого игрока. Иван Барбашев пришел из «Сент-Луиса» и идеально вписался в номинально первое звено, рядом с Айкелом. И это звено, в котором также выходил Маршессо, доминировало в плей-офф, а Барбашев показал невиданную до сих пор результативность, выбив 18 очков. Кэссиди признавал: его роль поменялась. «В «Сент-Луисе» он был более энергичным парнем, они жестко работали по всей площадке. Он делает это и здесь, но мы дали ему больше возможностей проявить мастерство. Он умеет играть на ограниченном пространстве, хорошо видит площадку».

Предыдущий опыт помог Кэссиди в этом сезоне. В его жизни уже был финал Кубка Стэнли с «Бостоном», в котором он проиграл «Сент-Луису» (3-4). И, кстати, Барбашев тогда играл против него. Брюс использовал наработки из той серии: «Мышление становится другим, когда ты приближаешься к вершине, но не достигаешь ее. Приобретается больше опыта – я вижу это так».

«Вегас» при Кэссиди глобально ни от кого не зависел. Если «Флорида» держалась на яркой игре Ткачака и вдохновении Бобровского, то «Вегас» справлялся с соперниками любым составом. За сезон команда из-за травм использовала сразу пять вратарей. И Кубок Стэнли «Вегас» взял с Эдином Хиллом. Он приходил в команду бэкапом и до этого сезона не сыграл в плей-офф ни минуты.

Иногда тренерские решения казались странными. Например, Кэссиди без сомнений посадил в запас знаменитого ветерана Фила Кессела. Значение такой перестановки можно оценить по одному факту: Кессел не пропускал матчи регулярки или плей-офф с октября 2009 года. По ходу сезона Брюс не стеснялся публично критиковать его за слабый хоккей, а при первой же возможности убрал в запас.

Инсайды и слухи вокруг Кэссиди настраивают: подобные решения и регулярная критика собственных игроков повлияли на решение «Бостона» избавиться от него. Якобы игроки слишком устали от постоянных замечаний тренера, и руководство клуба обратило на это внимание. В «Вегасе» Брюс оставался собой, но команда воспринимала это намного спокойнее.

Публично «Вегас» вообще казался одним из самых веселых в НХЛ. Например, Уильям Карлссон, который тоже отлично сыграл в плей-офф – как и еще несколько игроков «Вегаса», в этом сезоне стал отцом. И Кэссиди по этому поводу как-то рассказал на пресс-конференции, что в июле он обзванивал хоккеистов и советовал им усердно работать.

Поначалу казалось, что «Вегас» Кэссиди может сломаться на фоне более выстроенных соперников. Плей-офф вообще начался для него с жесткого поражения от «Виннипега» (1:5). Но «Вегас» моментально взбодрился, выиграл первый раунд в пяти матчах, а затем остановил и «Эдмонтон» с Макдэвидом, и очень талантливый «Даллас». И когда Брюса спрашивали о проблемах команды в плей-офф, он лишь вспоминал про отсутствие горячей воды в отеле в Виннипеге.

Карьера Кэссиди – отличный пример, что всегда можно справиться с неудачными обстоятельствами. Он начинал карьеру в «Вашингтоне», а потом не работал в лиге десять лет. «Бостон» так и не получил с ним Кубок Стэнли, но от него в команде осталась выстроенная игра. Теперь Кэссиди наконец-то достиг успеха: «Имя на трофее – высшая награда».

Фото: East News/AP Photo/Charles Krupa, AP Photo/John Locher, AP Photo/David Becker, AP Photo/Abbie Parr, AP Photo/Wilfredo Lee