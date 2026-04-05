Барбашев набрал 0+2 в матче с «Эдмонтоном» и обновил личный рекорд по передачам за сезон (36). За карьеру в НХЛ у него 200 ассистов
Иван Барбашев набрал 0+2 с «Эдмонтоном» и обновил личный рекорд по передачам.
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:1).
На счету 30-летнего россиянина стало 58 (22+36) очков в 77 играх в текущем сезоне при полезности «+15». В 8 последних матчах – 11 (3+8) баллов.
За карьеру в лиге в рамках регулярок – 348 (148+200) очков в 662 играх.
Барбашев обновил личный рекорд по числу результативных передач за сезон, до личного рекорда по очкам осталось 2 балла (сезон-2021/22 – 60 очков в 81 игре за «Сент-Луис», 26+34).
Сегодня Иван (15:21, нейтральная полезность) остался без бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Барбашев один из самых полезных игроков в лиге, 2 КС!
