Федотов и ЦСКА расторгли контракт. Похоже, все-таки едет в «Филадельфию»

Скандал разрешился?

ЦСКА назначил Илью Воробьева новым главным тренером, а всего через сутки неожиданно расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым. В КХЛ спортивные права на него по-прежнему сохраняются за ЦСКА.

У Федотова оставался еще год по действующему соглашению с клубом, но теперь оно расторгнуто досрочно. Журналист «СЭ» Артур Хайруллин утверждает , что сейчас Федотов отправляется в систему «Филадельфии». Это и есть главная причина такого решения.

Позже его информацию подтвердил американский журналист и инсайдер Эллиотт Фридман: «Все здесь очень осторожны по понятным причинам, но считается, что Федотов на пути к началу карьеры в НХЛ за «Флайерз» . Не знал об этом, пока сегодня утром не появились новости, но все стороны работали над решением в течение последних нескольких недель».

Федотов отправляется в НХЛ через два года подписания контракта с «Филадельфией»

Как развивалась история с поездкой Ивана Федотова в «Филадельфию» – она тянется уже два года:

● В мае 2022-го Федотов подписал однолетний контракт с «Филадельфией». 30 июня 2022-го его соглашение с ЦСКА истекло, перед этим Иван выиграл с клубом Кубок Гагарина.

● 1 июля того же года Федотова задержали полицейские и доставили в военкомат в Санкт-Петербурге. В итоге Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. Параллельно «Филадельфия» заморозила контракт Федотова.

● После возвращения из армии вратарь подписал новый двухлетний контракт и продолжил выступление за ЦСКА. В России договоренность между Иваном и «Филадельфией» тогда все проигнорировали.

● 14 августа 2023-го ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен и на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента. Вратаря отстранили на четыре месяца, но Федотов все равно играл в КХЛ.

● В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

● ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Иван Федотов провел в плей-офф-2023/24 все пять матчей.

Судя по формулировкам клуба в заявлении, расторжение контракта с Федотовом – это не одностороннее решение игрока. Напоминаем: ИИХФ признала соглашение Федотова действительным на сезон-2023/24, чтобы ЦСКА вернул голкипера «Филадельфии». Дальше это не обсуждалось, пока Иван продолжал выступление в КХЛ.

ТАСС сообщает, что заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли теперь снова подтвердил ту информацию: «Контракт Федотова с «Филадельфией»? Он действителен и всегда был таковым ». The Athletic получил от лиги дополнительную публичную гарантию: ничего не мешает Федотову в любой момент сезона сыграть за «Филадельфию». Сейчас все ждут официального заявления от клуба.

The Washington Post отправлял запросы агенту Ивана Федотова и генменеджеру «Филадельфии». Их комментариев пока нет.

Федотов провел слабый сезон в КХЛ, но и в «Филадельфии» с вратарями все не так хорошо

Регулярка-2023/24 стала худшей в карьере Ивана Федотова – 44 игры, 21 победа и 91,4% отраженных бросков. В плей-офф статистика немного улучшилась (91,6%), но это не спасло ЦСКА от того поражения в серии с «Локомотивом» (1-4).

Приезд Федотова в НХЛ решит сразу две проблемы. Вратарь получит возможность для перезагрузки карьеры на новом месте. «Филадельфия» же хотя бы попробует закрыть проблемную позицию голкипера. Текущая форма Ивана Федотова не убеждает, хотя и не смотрится провальной на фоне вратарей «Филадельфии».

Реклама 18+

У «Флайерз» четыре вратаря, но ни одного основного. 25-летний канадец Картер Харт, на которого изначально делалась ставка, сейчас никак не поможет клубу. Вместе с группой партнеров по молодежной сборной Канады на МЧМ-2018 Харт находится под следствием – хоккеистов обвиняют в сексуальном насилии. До завершения судебного разбирательства Харт и остальные не выйдут в составе команд НХЛ.

Новый основной вратарь «Филадельфии» Самуэль Эрссон проводит всего второй сезон в НХЛ и результатом не впечатляет. За 43 игры в регулярке-2023/24 швед одержал 21 победу и отразил 89,5%.

В запасе у «Флайерз» есть еще Кэл Петерсен и Феликс Сандстрем. Эти голкиперы провели в сумме семь матчей в регулярке-2023/24 и пропустили 35 голов. Как итог – у клуба отсутствует даже реально надежный бэкап. К тому же шансов забрать хорошего основного вратаря летом на рынке свободных агентов практически нет.

Велика вероятность, что сразу Федотов в основу не попадет. Но с такими проблемами на вратарской линии шанс хотя бы на его дебют в НХЛ сохраняется. Ждем всех пояснений.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Сергей Гунеев