Как играть в настольный теннис? Все правила и особенности одиночных и парных соревнований

Настольный теннис – динамичный и увлекательный вид спорта, который развивает реакцию и ловкость. Для игры не требуется какой-то специальной подготовки. Достаточно пары ракеток и желание учиться.

А еще это олимпийская дисциплина: с 1988 года лучшие игроки в настольный теннис собираются на Олимпиаде, чтобы выявить сильнейшего в индивидуальном (один на один), командном (страна на страну) и смешанном зачете (от каждой страны соревнуется одна женщина и один мужчина).

Основные правила игры в настольный теннис

Размеры и параметры стола

Для игры в настольный теннис используется прямоугольный стол размером 2,74 на 1,53 метра и высотой 76 см. Его изготавливают из древесины (иногда из пластика, алюминия или композита) и наносят разметку: поперечная линия делит стол пополам и соответствует положению сетки, а дополнительные продольные – делят надвое зону каждого игрока.

Высота и ширина сетки фиксирована: она составляет 15,25 см и имеет выступ за края стола также в 15,25 см.

Поверхность стола покрыта специальной матовой краской зеленого, синего или черного (иногда серого) цвета, а по периметру прямоугольника нанесена белая линия толщиной два сантиметра, чтобы игроки могли видеть границы стола во время подачи и ударов.

Игровая площадка, в рамках которой игроки могут свободно перемещаться, должна иметь размеры не менее 6 на 12 метров, а на международных соревнованиях – 7 на 14 метров. Стол должен быть установлен ровно посередине площадки.

Ракетка

Ракетка обычно изготавливается из натуральной древесины, имеет длину около 17 см и ширину 15 см. Ударная поверхность имеет круглую форму, а ручка повторяет хват ладони, чтобы удобно сидеть в руке.

Готовая ракетка

Ракетка состоит из так называемого основания, сделанного из древесины, и накладок из резины, которые приклеиваются на ударную поверхность и позволяют подкручивать мяч при ударе или изменять траекторию движения мяча.

Накладки окрашены в черный и красный цвет, чтобы соперник понимал, какой характер удара будет следующим. До начала матча игроки могут изучить ракетки друг друга и увидеть, какие накладки используются.

Деревянное основание и резиновые накладки

В начале матча, а также при смене ракетки, игрок должен показать инвентарь судье и сопернику, чтобы те убедились в соответствии ракетки правилам икры.

Мяч

Мяч для настольного тенниса изготавливается из пластика и имеет полость внутри. Его окрашивают в белый или оранжевый цвет. Весит он всего 2,7 грамма и имеет диаметр 40 миллиметров.

Правила жеребьевки и подачи

Перед началом игры жребием определяется первый подающий: это можно сделать броском монетки или угадыванием мяча, спрятанного за спиной в одной из ладоней. Как и в волейболе, выигравший жребий может выбрать право первой подачи либо сторону стола, на которой начнет играть.

Подающий должен держать мяч на раскрытой ладони выше поверхности стола, подбросить его не менее чем на 16 см вверх и ударить по нему так, чтобы мяч сначала коснулся (один раз) поверхности стола на стороне подающего, а затем через сетку перелетел на сторону второго игрока (принимающего).

Если при подаче мяч коснулся сетки и перелетел на сторону противника (коснувшись поверхности стола), подача повторяется. При этом количество переподач не ограничено. Если мяч попал в сетку и отскочил на сторону подающего или улетел за пределы стола (в аут) – очко присуждается сопернику.

Каждый игрок подает по две подачи подряд, прежде чем очередь переходит к противнику. При счете 10:10 игроки подают по одной подаче по очереди.

Техника игры в настольный теннис

Правила отбивания мяча

Принимающий должен отбить мяч на половину подающего, направив его через сетку после первого касания о поверхность стола со своей стороны. Если игрок отбивает мяч в воздухе до того, как он коснется стола с его стороны, фиксируется фол. Очко присуждается сопернику.

Какие основные удары используются в настольном теннисе

Блок или подставка (Block)

Один из базовых ударов, который выполняется неподвижной ракеткой: ударная поверхность подставляется под мяч перпендикулярно поверхности стола, благодаря чему тот отскакивает по предсказуемой траектории.

Топспин (Top-spin)

Один из часто используемых атакующих ударов в настольном теннисе. Топспин – сильный удар движением ракетки снизу вверх, который придает мячу верхнее вращение, благодаря чему он резко ныряет вниз, после того как перелетает через сетку.

Бэкспин или подрезка (Back-spin)

Защитный удар, который использует обратную закрутку мяча. Выполняется движением ракетки сверху вниз, благодаря чему мяч теряет большую часть скорости и усложняет ситуацию для атакующего противника.

Смэш (Smash)

По аналогии с большим теннисом: в ситуации, когда соперник отбивает мяч по высокой траектории, наносится сильный атакующий удар сверху вниз.

Свеча (Lob)

Умышленный удар по высокой траектории, обычно сопровождаемый подкруткой, чтобы усложнить атаку сопернику.

Система счета и победа в настольном теннисе

Как происходит подсчет очков в игре

Помимо ошибок при подаче и приеме, очки присуждаются, если игрок не может отбить удар соперника и попадает в сетку, промахивается по мячу либо отправляет его мимо поверхности стола (в аут).

Если мяч касается сетки, но переваливается на сторону соперника, а тот не успевает отбить его после первого касания о поверхность стола, очко присуждается атакующему игроку.

Если принимающий отобьет мяч кистью руки, в которой держит ракетку, это не считается нарушением (например, удар пальцем или внешней стороной ладони). При касании свободной рукой присуждается фол – очко достается противнику. Если же противник наносит удар мимо поверхности стола и тот попадает в любую часть тела принимающего, очко присуждается обороняющемуся игроку.

Запрещено касаться стола свободной рукой – очко присуждается противнику. При этом можно касаться рукой с ракеткой во время приема подачи или атаки.

Какая система определения победителя матча

Партия (гейм) в настольном теннисе идет до тех пор, пока один из игроков не наберет 11 очков (по старым правилам, действовавшим до 2001 года, было 21 очко). Если счет 10:10, то необходимо добиться отрыва в два очка.

Для победы в матче необходимо выиграть несколько партий. Их число может варьироваться в зависимости от статуса соревнований и этапа. На официальных соревнованиях уровня Олимпийских игр обычно игра идет до четырех побед в геймах: соответственно, счет может быть 4:0, 4:1, 4:2 или 4:3.

Особенности игры в паре

В парной игре (два на два) общие правила не меняются, однако есть небольшие дополнения:

Подавать можно только по диагонали в противоположную зону от первого касания мяча. Для этого на столе есть дополнительные линии, которые делят каждую сторону на две половины.

Удары наносятся игроками одной команды поочередно. При нарушении этого правила очко присуждается противнику.

После каждых двух сыгранных подач принимающий и подающий игрок меняются ролями. При счете 10:10 они сменяются после каждой подачи.

После каждой сыгранной партии команды меняются сторонами. В решающей партии они меняются сторонами, когда одна из команд наберет 5 очков.

Упрощенные и развлекательные форматы

Иногда в больших компаниях для ускорения процесса игры используются упрощенные правила:

Одиночная игра в одну партию до пяти очков, при этом при счете 4:4 разыгрывается решающая подача. После этого к столу подходит следующая пара игроков.

Игра на победителя: выигравший остается за столом, а место проигравшего занимает следующий желающий.

Турнир на выбывание: игроки разбиваются на пары и играют друг с другом. Победители пар выходят в следующий раунд, и так пока не останется только двое финалистов.

Турнир «каждый с каждым». Если число игроков небольшое (трое или четверо) можно провести быстрый турнир, где каждый сыграет с каждым по одной партии. Победителем станет тот, кто одержит больше побед.

Игра «Солнышко»: в ней игроки двигаются вокруг стола. После того, как игрок отбил мяч, он переходит на противоположную сторону. Если игрок ошибается, то выбывает из игры. Когда остается два человека, они доигрывают партию по привычным правилам, не меняясь сторонами.

Вариации игры «Солнышко»:

Двигаться можно по часовой или против часовой стрелки.

Играть только двумя ракетками. После удара игрок кладет ракетку на стол, и ее подхватывает следующий участник.

Ввести дополнительное правило при переходе: например, прыгать на одной ноге или произносить какую-нибудь фразу. За нарушение правила игрок выбывает.

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Фото: liveabout.com, unsplash.com/Lisa Keffer, MARCUS CLARK, Ivan Cortez, Kenny Eliason, Aleksandrs Karevs