Кто такой пейсмейкер? Как это – вести другого человека к победе?

Пейсмейкеры – скрытые герои забегов, которым не всегда уделяют достаточно внимания. Они ставят интересы других спортсменов превыше своих и выходят на старт с грузом ответственности: вести пелотон с заданным темпом, защищать от ветра на сложных участках и предупреждать об опасностях на трассе и приближении пунктов питания.

Мы решили закрыть этот пробел и предоставили слово пейсмейкеру женской элиты на двух последних Московских марафонах Алексею Патракову. Он успел в этом году выиграть два марафона, обновить личный рекорд, выполнить норматив мастера спорта и привести Луизу Дмитриеву к победе на главном забеге страны.

Пришел в бег через футбол, выступал за школу и готовился по плану из интернета, пока не решил заняться спортом серьезно

Я родился и вырос в селе Аряж в Пермском крае. В нашей семье спорт всегда был неотъемлемой частью жизни: папа играл в футбол и катался на лыжах, старшие братья, а их у меня четверо, тоже занимались в секциях. Когда я еще был в детском саду, братья заходили за мной вечером и шли играть в футбол. Я сначала наблюдал, а потом сам начал играть.

Первый раз я принял участие в соревнованиях еще в детском саду на последнему году обучения. Меня повезли на забег, который проводился в соседнем поселке Куеда, откуда родом сестры Нургалиевы (многократные победительницы крупнейших мировых сверхмарафонов Comrades и «Два океана» – прим. Sports.ru). Точно не помню, но дистанция была 100 или 300 метров.

В школе у нас не было спортзала, поэтому физкультура проходила на улице: осенью в начале учебного года и весной, когда позволяла погода, мы бегали, готовились к майским эстафетам, играли в футбол и настольный теннис.

В футболе я выступал сначала за школу, а потом попал в районную команду 94-го года рождения, участвовал в первенстве Пермского края. Со временем понял, что пробиться в основной состав районной команды не получается: ребята уже давно играли друг с другом, а я только присоединился к ним. Тяжело, когда попадаешь в уже сыгранный коллектив в командном виде спорта.

Не сказал бы, что у меня были какие-то амбиции стать великим спортсменом, но хотелось реализовать свой потенциал в спорте.

В беге это сделать проще, так как вид индивидуальный, все зависит только от тебя. Тем более, что я много бегал, участвовал в школьных эстафетах, а в 11 классе даже выиграл первый этап, который награждали отдельно. Меня это замотивировало, появился спортивный интерес.

Я решил, что надо тренироваться более системно. Нашел в интернете план тренировок, подготовился по нему и сбегал первую десятку за 37:27. Потом был перерыв, пока я служил в армии. Когда вернулся, опять начал бегать, а с 2016 года стал заниматься с тренером.

Тогда я еще не задумывался, что буду бегать быстрые марафоны и тем более пейсить кого-то. Хотелось просто участвовать в забегах, показывать высокие результаты и, может быть, цепляться за призовые места. А сейчас беговое движение развивается, поэтому нужно постоянно добавлять, чтобы быть конкурентоспособным, попадать в призы или топ-6 на больших забегах.

Мне кажется, спортивные звания, КМС или мастер спорта, не так важны, гораздо важнее – постоянно прогрессировать в том, чем занимаешься. Для меня удачный сезон – это если я хотя бы на одной из дистанций улучшил личный рекорд.

Пейсмекеров подбирают организаторы, но план на забег формируют ведущие спортсмены, которые бегут на победу

К марафону я пришел постепенно: тренировался, бегал десятки, потом полумарафоны. В 2020 году из-за коронавируса было много отмен стартов. Казанский марафон перенесли с мая на октябрь, и мы с тренером решили его сбегать. Так состоялся мой дебют. В следующем году было уже два марафона – в Казани и Уфе.

В 2022 году на марафоне «Белые Ночи» у меня получилось обновить личный рекорд (2:22:15). Затем я пробежал марафон в Нижнем Новгороде, и на этом сезон можно было заканчивать. Я понимал, что уже вряд ли смогу где-то побороться за призы, при этом чувствовал, что форма не ушла.

После Нижнего Новгорода я списался с представителями «Бегового сообщества» (организатор «Белых Ночей» и Московского марафона – прим. Sports.ru) и предложил им отработать пейсмейкером у девушек на Московском марафоне.

Московский марафон – это главный шоссейный старт России. Крупный, медийный и яркий. Мне очень хотелось увидеть его своими глазами, пусть и в качестве пейсмейкера.

Я подумал, что будет круто получить новый опыт, к тому же я смогу оценить трассу (которая в Москве достаточно сложная и рельефная) на будущее, если решусь бежать здесь марафон на результат.

Обычно состав пейсмейкеров формируют где-то за месяц до старта. Тогда же обозначают цели. В Москве – это женский рекорд трассы (2:28:02), и ты должен быть готов бежать по нему от старта до финиша.

Организатор марафона выставляет пейсмейкеров не для конкретной спортсменки, а для лидера забега, поэтому пейсмейкер должен всегда бежать впереди. Так получилось, что последние два года в Москве были явные лидеры: в 2022-м – Марина Ковалева, а в 2023-м – Луиза Дмитриева. По этой причине раскладку по дистанции мы согласовывали с ними, так как никто больше не вызвался бежать по рекорду трассы.

В 2022 году предварительно созванивался с менеджером Марины Ковалевой. Он просил начать побыстрее, потому что первая половина трассы проще. По их задумке, надо было создать запас, чтобы на второй половине, когда начнутся горки, этого запаса хватило для рекорда.

В этом году тоже был разговор про 2:28, но Луиза Дмитриева с тренером попросили провести первые 10 км помягче, чтобы вработаться в темп, на второй половине прибавить, а на последних километрах ориентироваться на самочувствие Луизы. У разных спортсменов свои тактики и раскладки.

Пейсмейкер ориентируется на собственный календарь стартов, чтобы не ломать тренировочный процесс

Целенаправленно к работе пейсмейкером я не готовлюсь и темп не отрабатываю. В этом году за три недели до Московского марафона у меня был марафон в Нижнем Новгороде, а за неделю до Москвы – полумарафон. Идет тренировочный процесс, идут свои старты, отработать пейсмейкером у женщин особых проблем не вызывает, так как бежать надо мягче, чем в собственном соревновательном темпе.

В прошлом году мы с тренером закрыли сезон Московским марафоном, в этом – старт вышел как длительный развивающий кросс. Через пару недель надо было бежать 10 км, и я не чувствовал, что работа пейсмейкером забрала у меня много сил. Скорость не упала, дополнительный отдых не требовался.

Но если предложат пейсить на забеге в середине сезона, например на «Белых ночах», это уже надо будет обсуждать с тренером. У нас есть календарь, который мы формируем на сезон и от которого отталкиваемся. Если вести не полный марафон, а, например, 30 км, то получается длительная, которую вписать в план подготовки легче.

Обычно у организаторов уже есть какой-то список кандидатов в пейсмейкеры, с которыми ведется обсуждение. «Беговому сообществу» хочется улучшать женский рекорд трассы, поэтому пейсмейкеры у женщин должны бежать все 42,2 км от старта до финиша.

Если когда-нибудь поступит предложение попейсить мужскую элиту, то его тоже рассмотрю: все будет зависеть от трассы, темпа и дистанции, на которую надо будет провести. В этом году на Московском марафоне мужчин вели на первой половине на время 1:06, что быстрее моего личника на полумарафоне.

К такой работе придется готовиться как к полноценному старту: все-таки разница в темпе между 3:10 мин/км и 3:30 мин/км огромная. И даже если будет такое приглашение, а в этот же день будут другие забеги, то, наверное, предпочту бежать сам на результат, чтобы улучшить личный рекорд.

С точки зрения денег, заработок пейсмейкера женской элиты на Московском марафоне приблизительно равен призовым за 5-6 место у мужчин, но для этого надо выполнить все условия, прописанные в контракте: не сойти и поддерживать заданный темп. Есть отдельный пункт, в котором указаны проценты от полной суммы, которые получает пейсмейкер за выполнение всех или отдельных условий. Так что никакой гарантии нет, зарплату надо отработать от старта до финиша.

В этом году в Москве заглушили GPS. Пришлось бежать по пульсу и километровым флажкам

Накануне старта в субботу организаторы проводят брифинг для элиты, куда приглашают и пейсмейкеров. Рассказывают про особенности трассы, изменения, если они есть. Обычно большую часть информации запоминаю там, специально не заучиваю схему. В этом году, несмотря на небольшие изменения маршрута, основная часть осталась той же – я бежал по памяти.

В остальном – ориентируюсь по ходу дистанции. Во время марафона, если замечаю опасные участки, то показываю рукой, что впереди справа или слева будут ямки, люки или другие преграды. Мы не оговариваем со спортсменками какие-то специальные жесты заранее, все и так понятно. Иногда дублирую голосом, что надо быть внимательнее и аккуратнее.

Самое тяжелое, с чем сталкивался за эти два года работы пейсмейкером – отказ GPS в центре Москвы. В какой-то момент при подготовке я вспомнил, что на Московском марафоне бывают проблемы со спутниками и GPS-часами, поэтому начал искать датчик на обувь, который четко считает темп. Пытался найти, а их уже все раскупили. Пришлось адаптироваться.

Первые пять километров часы показывали правильный темп, а затем после разворота начался подъем к зданию МИДа, и там уже GPS не работал. Дальше ориентировался на пульс, чтобы хоть как-то понимать текущий темп.

На Московском марафоне есть километровые отсечки, поэтому можно проверять себя по ним. Получилось четко, хотя было два или три флажка, которые, как мне показалось, стояли неправильно: где-то километр получился покороче, где-то подлиннее. Но в целом для такой большой дистанции расставить отсечки – задача непростая. В Москве с этим справились.

Еще один случай был связан с питанием по дистанции. Пейсмейкеры, как и элитные спортсмены, оставляют свои бутылочки на пунктах питания. В этом году я сдал четыре бутылки, но по ходу дистанции забыл о них. Бежал, подсказывал Луизе, что впереди пункт питания, а уже потом вспоминал, что там на столе и моя бутылочка стоит.

Благо дальше были столы для любителей, поэтому я уже с них брал воду и изотоник. Нам пейсмейкерам в любом случае легче, чем девушкам, так как бежим с запасом по темпу. Даже если где-то пункт питания пропустим, это не критично.

По ходу дистанции мы общаемся со спортсменками, периодически оборачиваемся, чтобы контролировать расстояние, если вдруг шаги сзади начинают удаляться. Обычно девушки сами подсказывают, если начинаешь бежать медленнее или быстрее положенного. А даже если бежишь по графику, то бывает, что просят сбавить. Например, в горку мне легко поддерживать тот же темп, что и по равнине, а им нет. Бывает и наоборот: просят добавить, если чувствуют запас сил.

Когда наступает критический момент, подбадриваешь: говоришь, что бежим неплохо, надо чуть прибавить, так как до финиша осталась пара километров. В целом сам все понимаешь, так как тоже бегаешь марафоны: когда становится по-настоящему тяжело, что-то изменить уже не получится, остается только терпеть.

Пейсмейкер – это работа. Есть задача и ее надо выполнить

Пейсмейкеру не бывает скучно на марафоне. Надо постоянно следить за темпом, улавливать особенности трассы, подсказывать о пунктах питаниях. Плюс в том, что в отличие от бега на результат, когда сам борешься за победу или личный рекорд, здесь у тебя есть возможность смотреть по сторонам – насладиться видами города, достопримечательностями.

Я воспринимаю это как работу. Ты приезжаешь на забег, у тебя есть задача, которую надо выполнить. На меня не давит, что всю дистанцию кто-то сидит на спине и бежит за мной. Я просто делаю свою работу от старта до финиша.

В конце концов не я же бегу за спортсменку, она сама все делает. Да, я где-то помогаю с темпом, где-то закрываю от ветра, но я не несу ее на руках до финиша. Важно понимать, что девушкам тяжелее держать такой темп. Для них результат 2:30 – очень хорошее время, а для меня – бег с запасом.

Хороший исход на финише – это когда все довольны. Если тебе говорят спасибо, а организаторы хвалят за проделанную работу – вот он результат. Когда все довольны, то и ты доволен.

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Фото: Беговое сообщество/Екатерина Зыкова, МАРАФОН Нижний Новгород/Сергей Чернов