Функциональное тестирование спортсменов. Что это такое, зачем нужно и как применить результаты

Спортсмены постоянно стремятся улучшить результаты и повысить качество тренировочного процесса. Чтобы понять, какие изменения внести в существующий план, необходимо знать отправную точку – набор ключевых показателей, отражающих текущий уровень развития организма.

Функциональное тестирование – это исследование, которое позволяет проверить систему организма или группу мышц с точки зрения работоспособности и текущего развития. Существует широкий диапазон функциональных тестов для оценки различных физических качеств (сила, скорость, выносливость) для разных видов спорта.

Медицинские тесты отличаются от функциональных тем, что отвечают «да» или «нет» на вопрос, здоров ли пациент. Они позволяют выявить явные проблемы, но не дают такого большого объема информации, который необходим спортсмену.

Функциональные же тесты предоставляют большой срез данных для атлетов, тренеров, физиологов и реабилитологов в зависимости от того, какие задачи ставятся перед тестированием.

Подробнее о видах функциональных тестов, ключевых показателях и подготовке к тестированию рассказывает спортивный физиолог, тренер по лыжным гонкам, трейлраннингу и физической подготовке Дмитрий Поломошнов.

Виды функционального тестирования

По направленности или решаемым задачам (без привязки к конкретному виду спорта) тесты бывают силовые, скоростно-силовые, координационные, тесты на выносливость, биомеханические (оценка техники), на устойчивость к гипоксии, на оценку композиции и состава тела и другие.

Gait-анализ – пример теста для оценки биомеханики движения. Спортсмен бежит по беговой дорожке, а параллельно осуществляется видеозапись в высоком разрешении. Затем компьютерная программа анализирует полученные данные и позволяет выяснить тип пронации и особенности постановки стопы и подобрать наиболее подходящую пару обуви.

Gait-анализ

По степени усилия тесты разделяются на предельные (максимальные) и непредельные (субмаксимальные). Предельный тест проводится до достижения максимальных возможностей организма. Например, жим штанги лежа на разовый максимум – предельный тест, а жим на четыре повторения с запасом – непредельный.

Ступенчатый тест на беговой дорожке или велоэргометре, когда спортсмен постепенно набирает скорость для выявления порогов (аэробный, анаэробный) и других ключевых показателей (например, МПК), также может быть предельным или непредельным. Предельный проводится до отказа, когда атлет уже не способен бежать дальше (быстрее), непредельный – без отказа, то есть заканчивается раньше.

Достоверный МПК определяется только в тесте с предельной нагрузкой. Также существует ряд критериев, которые позволяют определить, реально ли спортсмен выложился на максимум или он «схалтурил» и запросил остановку теста раньше реального максимума.

Предельные тесты в силовых и скоростно-силовых видах спорта сопряжены с риском травм, поэтому проводятся гораздо реже, чем непредельные.

По специфичности тесты бывают общие или специальные. Специальные тесты проводятся в условиях, сопоставимых с соревновательной деятельностью атлета, общие – без привязки к виду спорта. Например, тест на лыжах (для лыжника) или велоэргометре (для велосипедиста) – специальный, а бег на беговой дорожке для лыжника/велосипедиста – общий.

Тесты для оценки кардиореспираторной функции – это классические тесты на беговой дорожке, велоэргометре, тредбане, где оценивается работа сердечно-сосудистой системы и выявляются значения ключевых показателей выносливости.

Тест на тредбане

Их можно разделить на группы:

по характеру нагрузки – ступенчатые (с постепенным повышением нагрузки) или steady state (с постоянной нагрузкой); повышающаяся, понижающаяся или вариабельная;

по степени усилия – предельные, непредельные;

по дополнительным показателям и оборудованию – с газоанализатором или без, с лактометром или без, с оценкой субъективной нагрузки или без;

по привязке к виду спорта – специфические или общие.

Зачем нужно функциональное тестирование и почему важно проводить его в одинаковых условиях

Функциональное тестирование позволяет:

1. Оценить эффективность тренировочного воздействия. Проводится тест, затем спортсмен тренируется по заданной программе, после чего проводится повторный тест. Показатели двух тестов сопоставляются.

Подобный тест можно проводить не только в лаборатории, но и самостоятельно в полевых условиях, например с использованием пульсометра или лактометра.

Главное условие – измерения должны проводиться одинаковым способом (по тому же протоколу и с тем же шагом повышения нагрузки), а также в сопоставимых условиях – желательно в той же лаборатории или на том же стадионе.

Это связано с тем, что в разных лабораториях может использоваться разное оборудование (с другой чувствительностью или шагом измерения), а разные протоколы дают различные результаты.

Разная температура воздуха, осадки, физическое состояние спортсмена, градиент и прочие переменные тоже повлияют на итоговые цифры теста.

2. Определить функциональные показатели – МПК, аэробный порог, анаэробный порог, максимальный пульс, пульсовые зоны.

3. Оценить технику и экономичность.

4. Оценить текущее состояние спортсмена, например в начале сезона или после травмы.

Какие показатели оцениваются при функциональном тестировании. Что такое МПК, ПАНО и зачем они нужны

В циклических видах спорта функциональное тестирование чаще всего проводится для измерения МПК и определения порогов, от которых рассчитываются тренировочные зоны.

МПК (максимальное потребление кислорода, VO2max) отражает, сколько кислорода за одну минуту на килограмм веса тела спортсмен способен усвоить при максимальной нагрузке. У нетренированного человека МПК составляет 30-40 мл/кг/мин, у профессиональных спортсменов высокого уровня – от 80 и выше.

ПАНО (порог анаэробного обмена, лактатный порог, АнП) отражает усилие (например, темп бега), при котором скорость накопления продуктов обмена (лактат, H+, ROS) в активных мышцах начинает превышать скорость их утилизации.

Тренированный спортсмен способен работать на уровне ПАНО от 1 до 1,5 часов.

Фактически в организме нет тумблеров, которые переключают его из одного состояния в другое. Пульсовые зоны – выдуманный конструкт, который используется физиологами и тренерами, чтобы было удобно дозировать нагрузку.

Существует множество классификаций – трех-, пяти-, семи- и даже десятизонные модели, которые рассчитываются от максимального пульса, лактатного порога, конкретных значений лактата. Но это искусственные границы, которые нужны только для того, чтобы управлять тренировочной нагрузкой.

Пятизонная модель, которая используется в Норвегии

Как применить результаты функционального тестирования и какие изменения можно внести в тренировочный план

Конкретные тесты решают свои задачи, поэтому полученные результаты можно применять на разных этапах тренировочного процесса:

1. Проставить или изменить пульсовые зон. Например, человек не знал свои пульсовые зоны или очень давно проводил тестирование, и за прошедшее время пороги сместились. Правильная расстановка пульсовых зон позволяет скорректировать нагрузку в тренировочном плане.

2. Скорректировать подготовку к соревнованиям. У спортсмена намечен старт, например через два месяца, но он не понимает, есть ли у него резервы, чтобы набирать форму дальше. Проводится тест, оценивается МПК, ПАНО и другие показатели, на основании которых делается заключение, можно ли еще тренировочными методами сдвинуть пороги и поднять форму.

3. Оценить экономичность. Тест на экономичность позволяет внести изменения в технику бега (педалирования, катания) и настройки снаряжения (сделать байкфит, подобрать другие кроссовки).

4. Оценить достижимость цели. Например, спортсмен хочет пробежать марафон быстрее трех часов. Спортивный физиолог знает модельные характеристики (пороги, МПК, экономичность), которые необходимы для достижения данной цели. По результатам теста можно сделать вывод, сможет ли спортсмен показать необходимое время и какие тренировки надо для этого сделать.

Чем ниже спортивная форма, тем чаще можно делать функциональный тест, так как пороги будут постоянно смещаться с ростом тренированности. Тест два раза в сезон – оптимальный вариант, при этом можно не ограничиваться только лабораторией.

Существует множество полевых тестов (тот же ступенчатый тест), которые можно проводить каждые 1,5-2 месяца, например с использованием лактометра и пульсометра.

Как проводится функциональное тестирование и как к нему подготовиться

Разные протоколы тестирования имеют свои процедуры: например, в ступенчатом тесте может варьироваться длина ступени (сколько времени атлет бежит с одной скоростью) и шаг увеличения нагрузки (на сколько значений повышается темп на каждой ступени). Если одного и того же человека протестировать разными протоколами, можно получить разные значения порогов и МПК.

В типовом ступенчатом тесте спортсмен начинает с легкого темпа, а затем нагрузка постепенно повышается. Тест на определение МПК проводится до отказа, на ПАНО – до достижения порога.

Что нельзя делать перед тестом:

за 48 часов до тестирования нельзя выполнять интенсивные и длительные тренировки;

желательно избегать стресса;

никаких экспериментов с питанием;

не менять режим сна и бодрствования;

нежелательна смена часовых поясов;

не рекомендуется делать тест в новой экипировке.

Что будет в ходе тестирования и к чему надо готовиться:

предварительно потренироваться на сопоставимом оборудовании – побегать на беговой дорожке, покрутить велотренажер;

обязательно сделать разминку перед тестом;

не волноваться, что вас будут оценивать со стороны;

понять, что не бывает плохих результатов, так как тест нужен, чтобы оценить ваше текущее состояние;

быть готовым выложиться до конца, если проводится тест до отказа;

быть готовым, что возьмут кровь во время теста;

быть готовым к дискомфорту – бежать в маске газоанализатора неудобно, а еще есть нагрудный датчик и электроды.

Какие существуют ограничения:

Если спортсмен только что переболел, необходимо выждать месяц после выздоровления, прежде чем делать тестирование. То же самое касается травм – должен пройти месяц после окончания реабилитации. Нет смысла делать тест после продолжительного перерыва. Лучше немного потренироваться и набрать форму, а затем уже проводить тестирования для оценки состояния. Это же касается новичков: необходимо потренироваться 2-3 месяца, прежде чем делать тест. Перелет и недосып также могут существенно сказаться на результатах теста, поэтому лучше проводить тестирование в нормальном состоянии и после акклиматизации.

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Фото: wired.com, thephysioclinicbristol.co.uk, norwegianscitechnews.com, outsideonline.com, matthewboydphysio.com, researchgate.net; личный архив Дмитрия Поломошнова