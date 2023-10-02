Что делать, чтобы не потели ноги? Какие средства помогут? Когда обращаться к врачу?

Дело совсем не в обуви.

Избыточная потливость стоп часто вызывает дискомфорт, ограничивает выбор обуви и даже повышает риск кожных инфекций. В большинстве случаев справиться с потом помогают душ или ванны для стоп. Если обычные гигиенические средства не работают, причина потливости может крыться в генетической особенности организма – подошвенном гипергидрозе. При этом состоянии повышена активность потовых желез, справиться с которой зачастую могут только специальные медицинские средства.

Что такое подошвенный гипергидроз и почему он возникает? Как справиться с избыточной потливостью ног? Какой специалист поможет? На самые частые вопросы отвечает медицинский автор раздела «Здоровье» на Sports.ru Александр Шестаков.

Почему вообще потеют ноги? В чем причины?

Потоотделение – это физиологический процесс и важнейший механизм охлаждения организма. От природы на ладонях, стопах и в области подмышек больше потовых желез, поэтому в норме эти области потеют активнее других участков тела . Состояние, при котором выделяется слишком много пота, называют гипергидрозом. Избыток пота на подошвах известен как плантарный (подошвенный) гипергидроз.

Потоотделение контролируется симпатическим отделом вегетативной нервной системы, который активируется в моменты физического или эмоционального возбуждения. По этой причине, когда мы нервничаем или занимаемся физическими нагрузками, пот выделяется сильнее.

В большинстве случаев избыточное выделение пота представляет собой генетическую особенность организма. У некоторых людей от природы повышена активность вегетативной нервной системы или потовых желез. Иногда в организме закладывается большее количество потовых желез на отдельных участках тела, например в области стоп. Все это может привести к плантарному гипергидрозу.

В редких случаях избыток пота связан с заболеваниями или приемом лекарственных средств. Так, гипергидроз может возникнуть при сахарном диабете, тиреотоксикозе (избыточной активности щитовидной железы) или после травм. Избыточное потоотделение могут вызвать некоторые адреномиметики (назначаются при заболеваниях сердца), холиномиметики (используют при заболеваниях нервной и мышечной систем), антидепрессанты, сахароснижающие препараты. Справиться с избыточной потливостью в таких случаях поможет излечение основного заболевания или, если это невозможно, подбор другого препарата – с этим поможет лечащий врач.

Хотя подошвенный гипергидроз легче скрыть от окружающих, часто он вызывает множество проблем. Человек начинает ограничивать себя в ношении открытой обуви даже в теплую погоду. Чрезмерная влажность стоп приводит к набуханию и размягчению (мацерации) кожи. Повышается риск мозолей, бактериальных и грибковых инфекций стоп. Ноги и обувь обретают неприятный запах.

Если избыточная потливость ног вызывает дискомфорт и мешает в повседневной жизни, важно обратиться к врачу . Специалист разберется в причинах гипергидроза и назначит необходимые лечение и уход. Самолечение, особенно «народными» средствами, может нанести вред здоровью .

Для получения помощи при гипергидрозе следует посетить участкового терапевта, который назначит нужные обследования и при необходимости направит к дерматологу или подологу (специалисту по заболеваниям стоп).

В какой обуви ноги меньше потеют? Важен ли материал носков?

При гипергидрозе следует выбирать обувь, выполненную из натуральных «дышащих» материалов – кожи, замши, канваса, хлопка, льна. Стоит обратить внимание на кроссовки с тканевыми вставками, чтобы к стопам поступало больше воздуха.

Тесная обувь препятствует нормальной вентиляции стоп, из-за чего потливость может усилиться.

Носки подойдут как из натуральных, так и синтетических материалов. Специалисты рекомендуют выбирать носки из следующих материалов:

полиэстер,

нейлон,

акрил,

вискоза,

шерсть,

шелк.

Хорошим выбором при подошвенном гипергидрозе станут носки и стельки с антибактериальными свойствами. Влажная и теплая среда создает благоприятные условия для размножения бактерий и грибков , из-за чего при гипергидрозе повышен риск инфекций стоп. Неприятный запах от стоп также образуется из-за накопления продуктов жизнедеятельности бактерий. При изготовлении антимикробных носков и стелек используются материалы с добавлением серебра – это придает им противомикробные свойства, снижает риск инфекций и уменьшает неприятный запах от стоп.

Важно менять носки и обувь по необходимости, не реже одного раза в день, и не ходить долго во влажной обуви, так как это повышает риск возникновения бактериальных и грибковых инфекций.

Как не подхватить грибок и другие инфекции?

Стопы следует мыть не менее одного раза в день, при необходимости – чаще. Важно тщательно промывать пространства между пальцами, чтобы избавиться от грязи и бактерий.

При гипергидрозе можно мыть стопы не мылом и гелями, а гигиеническими средствами с противогрибковыми компонентами. Дополнительно защитят от инфекций противогрибковые присыпки для ног.

Кроме того, можно делать ванны для стоп, добавляя в воду несколько капель масла эвкалипта или экстракта зеленого чая – они обладают антимикробными свойствами и оказывают дополнительную профилактику инфекций стоп.

При гипергидрозе допустимо использовать антиперспиранты для стоп . Эти средства содержат соли алюминия, которые временно закупоривают поры и снижают потливость. Антиперспирант следует наносить на сухую чистую кожу стоп вечером. Во время сна активность потовых желез снижается, что позволяет средству глубже проникнуть в поры и оказать максимальный эффект. Утром средство необходимо смыть. Антиперспирант необходимо наносить перед сном в течение 6–7 дней до появления эффекта, после чего продолжить применение средства 1 раз в неделю или реже.

Существует мнение, что антиперспиранты с алюминием повышают риск рака молочной железы и болезни Альцгеймера. Несмотря на существующую настороженность, на сегодняшний день у этой теории нет доказательств.

Как лечат гипергидроз?

Гипергидроз лечится в зависимости от выраженности его проявлений и индивидуальных особенностей. На первых этапах применяются медицинские антиперспиранты. Они отличаются от обычных и содержат более высокую концентрацию солей алюминия, за счет чего оказывают более выраженный эффект. Применять данные средства следует только под наблюдением врача, потому что они обладают повышенным риском раздражения кожи. Медицинские антиперспиранты выписывает врач – подбирает необходимый курс лечения и объясняет как правильно пользоваться выбранным средством.

При подошвенном гипергидрозе возможно применение ионофореза. Во время этой процедуры стопы помещаются в ванны с водой, на дне которых расположены алюминиевые электроды. Через пластины подается легкий электрический ток, который оказывает воздействие на кожу.

Эффективность ионофореза остается недоказанной. По результатам крупного обзорного исследования, ионофорез часто не оказывал значимого эффекта, а методика проведения многих экспериментальных работ вызывает вопросы.

Наиболее эффективный метод снижения потливости – внутрикожное введение средств на основе ботулинического токсина А. Ботокс вызывает химическую денервацию потовых желез, расслабляет гладкие мышцы и физически снижает их способность выделять пот. Это значительно облегчает проявления гипергидроза. После процедуры может возникнуть ослабление мышц стоп, проходящее в течение 2–7 недель. Поэтому лечение ботоксом рекомендуется проводить в одну стопу за раз. Желаемый эффект от ботулинотерапии достигается не всегда после первой процедуры, поэтому в некоторых случаях ее придется повторить.

Несмотря на свою эффективность, лечение ботоксом имеет ряд противопоказаний , включая:

беременность и лактацию;

острые заболевания;

повышенную чувствительность к препарату;

неврологические заболевания с нарушением нервной проводимости (миастения, синдром Ламберта-Итона).

В местах инъекции ботулотоксина могут возникать небольшие кровоподтеки (экхимозы), которые проходят в течение нескольких дней.

На последнем этапе лечения возможно применение препаратов для приема внутрь. Чаще всего в таком случае применяются антихолинергические средства, например на основе гликопиррония бромида и оксибутина. Они блокируют действие нейромедиатора ацетилхолина в нервных окончаниях, в том числе в потовых железах, из-за чего передача нервного импульса снижается, потовые железы остаются «закрыты».

Лекарства воздействуют на весь организм, из-за чего могут вызвать ряд осложнений, включая:

снижение остроты зрения,

потерю вкуса,

повышение жажды,

сухость во рту.

По этой причине лечение подошвенного гипергидроза лекарственными средствами считается последней линией терапии, когда другие методы не оказали достаточного эффекта.

Фото: unsplash.com/SAJAD FI, Sinitta Leunen, Hermes Rivera, Towfiqu barbhuiya, Joe Pizzio