Невероятная жизнь Валентина Афанасьева.

Валентин Афанасьев – основатель и руководитель турклуба «ПИК», который предлагает походные туры в России и заграницей.

Бывший банковский айтишник живет жизнью мечты: путешествует по миру c женой и четырьмя детьми, занимается экстремальным спортом, водит туристов по красивейшим местам России, учит нырять с китами в Шри-Ланке и заботится об экологии.

Почему туризм в России отстает от зарубежных направлений?

– За последние несколько лет все сильно изменилось – как сейчас себя чувствует туристический бизнес?

– Изменения последних лет очень неожиданны, выбивают почву из-под ног. Но для российского туризма – это позитивный драйвер роста. Люди начинают больше путешествовать по России, меньше за границей.

Причины понятны: закрываются границы некоторых стран, билеты стоят в два, а по некоторым направлениям – в три-четыре раза дороже. Сильно изменился паттерн поведения: люди не готовы заранее планировать отпуск . Никто не знает, что будет завтра, никто не понимает, где он будет через полгода.

– Уже несколько лет правительство заявляет о мерах поддержки внутрироссийского турбизнеса. Вы пользовались какими-то программами?

– Да, была кампания, когда возвращались 20% кэшбэка по карте «МИР». Мы пытались стать участниками, но, к сожалению, там не все так просто, и в итоге ничем мы не воспользовались. Я подготовил все документы, но оказалось, что мы можем выбирать путешествие только с остановкой в отелях. Причем далеко не всех, а только одобренных, из ограниченного списка. Только один наш тур попадал под эти критерии.

В основном мы занимаемся активным туризмом, у нас много ночевок и в отелях, и в гостевых домах, но они либо оказывались не в той категории, либо часть ночевок была в палатках или где-то еще. И это сразу делало наш тур неподходящим для программы.

Но региональными центрами «Мой бизнес» (проект для поддержки малого и среднего предпринимательства, позволяет оформить бизнес и получить помощь – как материальную,так и консультативную – Sports.ru) мы пользуемся для проведения обучающих мероприятий для инструкторов: учим их первой помощи, психологии малых групп и другим полезным навыкам. Все это дело мы организовываем, а «Мой бизнес» помогает компенсировать затраты на обучение.

– Считается, что дешевле слетать, например, в Египет, чем на Камчатку. Сейчас ситуация поменялась?

– Раньше Камчатка всегда была дороже Египта, но если покупать билеты заранее, то они стоят адекватных денег, порядка 20-25 тысяч рублей. Конечно, ближе к вылету цены на Камчатку растут и становятся дороже Египта.

– Есть ли у внутреннего туризма в России шанс заместить все привычные направления, кроме тропиков?

– С точки зрения красоты – точно да. Россия – невероятно красивая страна с огромным потенциалом. Дальний Восток, Байкал, Кавказ – безусловно, эти места гораздо красивее, чем многие локации за границей.

– Многие жалуются на проблемы с туристической инфраструктурой и сервисом в России.

– Инфраструктура, честно говоря, уже не ноль, но уровень сервиса далеко не такой высокий, как на многих популярных заграничных курортах. Есть отличные базы в красивых локациях, прекрасно обустроенные, по адекватным ценам. Например, на Алтае начинают появляться такие места, на Камчатке.

Но такое место сразу становится суперпопулярным, и цены растут там в соответствии с законом спроса и предложения. Пока у нас не будет сформированного рынка и достаточного предложения, цены на качественные услуги будут завышены .

– Почему его нет?

– Потому, что раньше было недостаточно спроса, люди предпочитали другие места. Сейчас спрос вырос, но предложение за ним не успевает. Ни инфраструктура, ни туроператоры к этому не готовы.

– Какое место в России повлияло на вас сильнее всего?

– Наверное, Камчатка. Около 15 лет назад у меня там был второй день рождения. Гид не пошел с нами, и мы вышли на мамочку-медведицу с тремя медвежатами – она отпустила нас с миром.

Было классно, опасно, очень интересное путешествие, которое просто заново влюбило меня в путешествия по России и в Камчатку. Для меня это особое место.

Походы могут вредить экологии сильнее, чем мы думаем. Турклуб сделал бесплатный онлайн-курс по экотуризму

– Ваш турклуб уделяет много внимания проблемам экологии. Что нужно делать, чтобы туризм не вредил природе?

– Для нас это действительно важно. Во-первых, просто потому, что мне лично нравится, когда мы приводим группу в храм природы, и там так же чисто и красиво, как было до появления человека. Это правило не только нашего турклуба, но и моих коллег.

Даже из меркантильного интереса – мы не можем водить людей в грязные места, поэтому просто обязаны убирать и за собой, и не за собой.

Мы просим наших туристов брать вещи, косметику, которые наносят меньше следа. Как минимум отказаться от влажных салфеток, потому что достаточно давно появилась влажная туалетная бумага. Она очень похожа, но разлагается не 500 лет, как влажная салфетка, а гораздо быстрее, за месяц-два . Ну и разные простые вещи: например, биоразлагаемое мыло – сегодня выпускают специальные порционные брикеты для походов.

У нас есть инструкции при подготовке к походу, и это действительно работает, мы видим, что люди пользуются рекомендациями.

Еще мы организуем волонтерские выезды – от трех до шести каждый год. Они проходят в разных регионах: Алтай, Эльбрус, Кавказ. Мы убираем маршруты, куда водим сами, а если этот маршрут чистый, то убираем какие-то другие.

Мы также разработали бесплатный обучающий курс по экологии для выезжающих на природу – «Экокодекс туриста». Вложили в него много сил и энергии. Это несколько уроков в игровой форме. Участники могут получить подарки от нас и наших партнеров.

Личный рекорд фридайвера – 76 метров под водой без акваланга. Нырять учит и детей – сейчас они они наблюдают за китами на Шри-Ланке

– О семье: я правильно понимаю, что вы все еще продолжаете месяцами жить в дороге? Или сейчас что-то поменялось?

– У нас четверо детей, два последних родились в Мексике. И да, мы все еще бродяги. Мы только-только решили ненадолго осесть в Турции, в замечательной маленькой деревне, название которой я вам не скажу, потому что она очень маленькая и красивая. И не хочется, чтобы там возникло скопище людей 😆.

Но сейчас мы на Шри-Ланке со всей нашей оравой, четырьмя детьми. Будем выходить в океан и искать самых больших обитателей нашей планеты, голубых китов. Чтобы понырять с ними в естественной среде, не нарушая их покоя.

К нам скоро приедут группы, которых мы тоже будем учить нырять безопасно и правильно. Помимо основной работы, я еще и инструктор по фридайвингу. Очень люблю нырять, знакомить людей с подводным миром.

– Не переживаете, что из-за постоянных путешествий ваши дети растут иначе, чем сверстники?

– У них точно будет другая социализация, но они абсолютно социальны. Когда я это понял, успокоился, потому что у меня тоже было много вопросов.

Естественно, они так или иначе взаимодействуют с разными людьми, с детьми и взрослыми, поэтому никакой проблемы социализации нет. Очень быстро выходят на контакт. Ну и по уровню знаний все прекрасно. У старшего – свободный английский, хороший испанский, при возрасте четвертого класса учит математику седьмого.

Учатся трое старших – Настя (4 года), Кузьма (7 лет) и Федя (10 лет). Расскажу, как сейчас устроено их образование. Когда мы уезжали из Турции, у них были онлайн занятия по русскому и по математике. Математика – каждый день. Русский, литература у старшего – три раза в неделю. Занятия по испанскому были два раза в неделю, по английскому – примерно пять-шесть раз в неделю у старшего. А младшие каждый день ходили в школу на английском языке, проводили там по пять часов.

Кроме того, у всех каждый день была акробатика, два раза в неделю – скалолазание, три раза – карате. Что еще? Глина, творческие занятия. Старший каждый день занимался трюковой скакалкой.

А сейчас, когда мы приехали сюда (на Шри-Ланку – Sports.ru), естественно, школа отвалилась, но остались все занятия – испанский, русский язык, литература, математика. Все, что было оффлайн, придется взять на себя, пока мы находимся вне цивилизации.

По-хорошему надо прикрепиться к школе, чтобы потом сертифицироваться. Но однажды мы узнали, что, оказывается, не нужно торопиться и можно сделать это в 9 классе, поэтому до сих пор у нас никто не прикреплен к школе, все учатся самостоятельно .

– Дети согласны с таким укладом?

– Несколько раз предлагал им осесть и пойти в классную школу. И периодически, но не в режиме нон-стоп, путешествовать. Старший сын отказывается наотрез, младшие – повторяют за старшим.

Но не стоит нам завидовать. Школа — гениальное изобретение: иметь возможность заниматься своими делами и знать, что твои дети чему-то учатся прямо сейчас – большое счастье. В этом я убедился, когда в мы отдали детей в испанскую школу в Мексике, а младших – отправили в английскую школу в Турции.

– О фридайвинге: в соцсетях вы пишете, что ныряете на глубину 36 метров и задерживаете дыхание на 5,5 минут. Пользуетесь какими-то лайфхаками? Например, дыханием чистым кислородом?

– Уже на 76 метров. Ныряю на собственном воздухе, на собственном объеме легких, без запрещенных средств. Конечно, компетентный страхующий партнер обязателен.

И нет, при погружениях на время я тоже не дышу чистым кислородом – это не очень честно. 5,5 минут я могу пролежать в воде без дыхания чистым кислородом . С ним, думаю, будет около 10-11 минут, потому что это сильно упрощает задачу.

Чтобы достичь результатов, развиваться во фридайвинге нужно постепенно, под руководством опытных тренеров.

Еще я участвую в беговых ультрамарафонах по горам (87 км), но тут обошелся без тренера. Правда, до этого была работа с тренером в рамках подготовки к Ironman.

– Звучит рискованно. Расскажите о самом пугающем моменте в жизни, связанном с экстремальным спортом.

– Я оказался на Орисабе, самом высоком вулкане Северной Америки. Так случилось, что мой напарник не смог пойти, а там уровень вулкана – примерно как у нас Эльбрус. И я пошел с парнем из Англии, которого просто там встретил. Он в какой-то момент повернул обратно, а я отправился дальше. Это была очень плохая идея, мы никогда так не делаем в наших коммерческих турах. Так нельзя, это большой риск.

На определенной высоте мне стало плохо – это была горная болезнь. Несмотря ни на что, подняться на вершину удалось. На спуске сломалась одна кошка (металлическое приспособление для увеличения трения с поверхностью, крепится на обувь – Sports.ru), пришлось до конца идти без нее, это было очень опасно. Именно поэтому обязательно нужно ходить в горы с напарником.

– Окружающие осуждают ваш образ жизни?

– Учителя и родственники понимают нашу безбашенность. Меня самого родители в три года таскали в альплагерь, ходили в это время на восхождения, и я все детство провел в байдарке, как и жена. Они все это понимают, принимают, уже давным-давно смирились. Вот сейчас к нам прилетят обе мамы. Будут вместе с нами искать китов.

Начинал с работы в банке. Отказался от прибыльного агентства праздников ради бизнеса мечты

– Почему вы решили создать туристический бизнес?

– Около 15 лет назад я работал по специальности – программистом, занимался компьютерной безопасностью в банке. Кроме того, у меня было свое агентство праздников, где мы работали клоунами, Дедами Морозами, Снегурочками. Работали с детьми, у нас были актеры. Все шло здорово, много заказов.

Походами я, в принципе, занимался всю жизнь. Начал сам водить группы. И когда у меня появился турклуб, стало понятно, что я не могу заниматься полноценно всеми делами. Сначала ушел из банка, а через год отказался от агентства праздников, хотя оно приносило гораздо больше денег. И начал развивать клуб.

Сначала мы сводили в поход 13 человек, потом эти люди притащили друзей, и нас пошло уже 42 человека. Мы решили делать не одну группу, а несколько. И так, потихонечку, расширялись. В прошлом году сводили 8200 человек за лето, весну и осень.

– Что посоветуете тем, кто тоже хочет хочет круто изменить жизнь и рискнуть?

– Думаю, что пробовать стоит любому. Мне кажется, основной вопрос в том, нравится вам это или нет. Если это не приносит никакого удовольствия, треплет ваши нервы или нервы близких, то зачем это нужно? Вы сами от этого отойдете.

А если вам нравится, делайте то, что любите. Если любите горы, ходите в горы. Если хотите, ходите в спортзал. Если любите петь, пойте. Если любите заниматься спортом, занимайтесь. Занимайтесь тем, что любите, и делайте это от всего сердца и с усердием. И тогда точно все будет классно.

– Почему важны путешествия?

– Каждое путешествие – это маленькая жизнь. Они дают вам возможность прожить много-много жизней в одной.

Когда вы уходите куда-то, где не ловят телефоны и нет повседневных задач, вы ставите свою обычную жизнь на паузу. Это не значит, что она неправильная, просто вы переключаетесь на новую жизнь . Возможно, с другими людьми. В новых обстоятельствах, с новой едой, с новыми запахами, вкусами, местами.

Это очень интересный опыт, который позволяет быть более продуктивным в обычной жизни. Позволяет успевать гораздо больше и чувствовать глубже.

Фото: vk/valent