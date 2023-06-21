Правда ли, что неправильное использование кондиционера опасно? Могут ли предыдущие постояльцы заразить вас через кондиционер в номере? Нужно ли дезинфицировать кондиционер дома?

На вопросы отвечает к.м.н., врач-терапевт, пульмонолог Анна Викторовна Смитиенко.

В кондиционер могут попасть и сохранять способность к заражению бактерии?

Если регулярно не очищать фильтр кондиционера, в нем могут поселиться различные бактерии и грибы. Самые опасные из них – легионеллы – вызывают тяжелую пневмонию (воспаление легких).

Может ли кондиционер в отеле заразить гостя тем, чем болел предыдущий постоялец?

Если кондиционер отеля регулярно чистят, а помещение проветривают, это крайне маловероятно: перед заселением номера убирают, в том числе с использованием дезинфицирующих средств.

Нужно ли дезинфицировать кондиционер дома?

Домашний кондиционер нужно регулярно чистить. Если вы не пользовались им довольно давно или давно не чистили, лучше обратиться к специалисту – он после очистки фильтра обработает его специальным средством.

Может ли кондиционер навредить сам по себе, из-за перепада температур или переохлаждения?

Да, неправильное использование кондиционера может быть опасно. Чтобы не заболеть, не рекомендуют включать воздушный поток на максимум и направлять его на себя. Также важно, чтобы разница температур между улицей и домом не превышала 8 градусов (по разным данным, от 6 до 10). Опять же, если вы только что вышли распаренным из ванной, кондиционер лучше вообще выключить на время.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Karsten Schmalz; pexels.com/Max Rahubovskiy