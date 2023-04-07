Интервью Антона Кудинова.

Томск – город в сердце Сибири с населением около 600 тыс человек, славящийся университетами. Велосипедный спорт здесь развит слабо. Несмотря на это, летом 2022 года здесь прогремело событие, которое обсуждали все любители велоспорта за Уралом – шоссейный велозаезд мирового уровня Gran Fondo.

Организовал его Антон Кудинов. Он с детства был связан со спортом – спецкласс в школе, спортфак в колледже, – но потом ушел в строительство. Сейчас он работает в Центре корпоративной медицины и отвечает за техническое состояние их российских и зарубежных офисов.

Несмотря на загруженную работу и регулярные тренировки, Антон находит время на организацию сразу нескольких стартов.

Мы зашли в офис к Антону и поговорили о жизни велосипедиста в Сибири, Gran Fondo и о том, как организовать соревнования мирового уровня вдали от столицы.

Gran Fondo для велоспорта – как НХЛ для хоккея. Организаторов отбирают жестко – нужен опыт и умение взаимодействовать с властью

– Что такое Gran Fondo?

– Событие для России достаточно новое, у нас проходит с 2015 года, в 8 или 9 городах. И к двум отношусь я – Новокузнецк и Томск.

В целом Gran Fondo как бренд зародился в 70-х. Это европейская сеть заездов, которая безумно популярна в Европе. У нас она менее популярна, потому что у людей намного меньше шоссейных велосипедов.

Gran Fondo привлекает много любителей. Я помогал при организации гонки в Волоколамске (Московская область – Sports.ru) и там было более 2000 участников. Вот показатель – Москва, где огромное комьюнити велосипедистов. У нас участников кратно меньше.

– Как именно все проходит: какие трассы, дистанции, группы, особенности?

– Gran Fondo позиционирует себя в основном как однодневное соревнование – встал, проехал, в тот же день же получил приз и счастливый-довольный поехал домой.

Есть и вариант, когда ты 3-5-10 дней соревнуешься, в конце суммируется твое время за каждый день и по наименьшему определяется победитель.

Как делятся по дистанциям. Обычно у Gran Fondo их 4-5 в зависимости от сил и возможностей участников. В Томске это 10, 30, 60 и 90 км. Во всех городах по-разному.

Помимо километража гонки еще делятся по группам. Допустим, есть гонка на 90 км. На эту дистанцию обычно больше всего участников, и внутри много разных групп, которые делятся уже по силам.

– Какой у тебя был первый опыт в Gran Fondo? Как ты узнал об этом мероприятии?

– Даже не помню, когда это было. Разумеется, сначала узнал о Gran Fondo в целом, а потом уже о Gran Fondo Russia.

Все теннисисты знают Australian Open. Велосипедисты – Тур де Франс, хоккеисты – НХЛ. Gran Fondo – это примерно то же самое в шоссейном велоспорте. Почти все, кто им занимается, знают такую серию соревнований в Европе, а теперь и в России.

– Как ты вообще стал организатором Gran Fondo?

– Это, наверное, из той же серии, как я в принципе пришел к организации шоссейных стартов. Году в 2012-2014-м я понял, что у нас их просто нет. Всего один или полтора и те загибались.

А я хочу участвовать! Но если ты хочешь участвовать, тогда нужно делать самому. И с тех пор я начал проводить сам, потому что хочу, чтобы это было, жило, привлекало еще больше любителей. Чтобы развивался в целом спорт. Когда люди смотрят на что-то масштабное, им это нравится, они туда вовлекаются.

У меня на мероприятиях два ярких представителя: Евгений Куликов и Владимир Плешков – генеральный директор «Сибура». Они показывают, что человек настолько загруженный работой, все равно может взять и сделать – пойти прокатиться, потренироваться. Для вовлечения в здоровый образ жизни они делают гораздо больше, чем всякие рекламы – «Идите в спорт» или что-то подобное. Личный пример всегда заразителен.

Насчет Gran Fondo мне в 2021-м или 2020-м позвонил друг из города Кемерово, Николай Ярощук – президент Федерации триатлона Кемеровской области. Звонит и говорит: «Антон, я добился от Gran Fondo, чтобы мне дали одну из серий. Мне надо, чтобы ты провел». От меня тогда нужно было провести техническую часть трассы: как сделать финишную створку, где разворот, где поставить фишки, как ехать. Он отвечал за всю организацию в целом, а я – именно за трассу.

Я провел трассу, всех все устроило. После этого я сказал, что было бы круто провести такое мероприятие в Томске. Николай ответил: «Супер!» – дал контакты.

Я позвонил представителю Gran Fondo Russia, представился, рассказал про свой опыт. Они связались с Николаем, он за меня поручился: «Клевый парень, проведет». После этого мы обсуждали месяца 2 или 3, как я буду это делать, имею ли такую возможность. И потом со мной заключили договор.

– Какие еще мероприятия проводишь?

– Уже 6-7 лет ежегодно организую тур «ТВЗ». Это трехдневная гонка в Томске. С каждым годом приезжает все больше народу, потому что она славится камерностью. Ты приезжаешь, у тебя узкий круг людей со всей России – все друзья, все встречаются и три дня страдают.

Еще провожу шоссейные старты на Алтае. В мае будет первый в этом году. Еще в Новокузнецке.

– Сколько человек участвует?

– Собираю максимально возможное количество людей, которое у нас есть в Сибири и близлежащих городах. Это в среднем 150-250 человек.

– Получается, твой организаторский опыт шоссейных стартов помог решиться провести Gran Fondo?

– Думаю, только он и помог. Организаторский опыт – один из важных из критериев в Gran Fondo. А у нас людей с таким опытом крайне мало.

– А вообще критерии жесткие?

– У Gran Fondo есть требования и к соревнованиям, и к организаторам. Когда я запускал гонку в Томске, их интересовали мой опыт организации мероприятий, мои возможности проведения чего-то очень крупного, масштабного, способность сделать так, чтобы об этом узнали все. Ну и моя пробивная способность – это одно из самых важных качеств для проведения шоссейных стартов.

Это же большое мероприятие с питанием, музыкой, ведущими. В целом это местный праздник, вокруг которого ездят велосипедисты.

У нас была кавер-группа, которая выступала для зрителей. Было питание, кофе, мороженое – кому что нравится. В этом году мы планируем организовать какие-то развлечения для детей.

А вообще важнее всего возможность в том или ином городе договориться с властью, с городским управлением, чтобы они помогали. Без помощи со стороны администрации и каких-то иных структур ничего, к сожалению, не получится. Нужно уметь обеспечить качественное сопровождение – врачей, представителей ГИБДД, волонтеров.

И нужны финансовые возможности, потому что проводить заезд безумно дорого.

– Нужно ли приобретать франшизу, чтобы организовать Gran Fondo?

– Нет, ты ничего не платишь. Только платишь Gran Fondo определенный процент со стартовых взносов, это оговорено в контракте.

– Сам в заездах участвовал?

– Ни разу, потому что на Gran Fondo всегда был как в той или иной степени организатор.

Хотя нет, один раз в своем поучаствовал, мы катались с Евгением Куликовым, ректором СибГМУ – проехали 30 км. Ехали, просто болтали с ним, обсуждали какие-то мероприятия. Развеялся и тут же вернулся на проведение мероприятия.

Сколько стоит организовать Gran Fondo? Можно ли на этом заработать?

– Гонки приносят какую-то прибыль?

– С учетом того, сколько я трачу времени и сил, я на этом не зарабатываю. Есть спонсоры, которые помогают – кто-то деньгами, кто-то транспортом, кто-то еще чем-то. И без них мероприятия вообще бы не было, потому что это большие затраты – прямо очень большие.

С гонкой в Томске мне помогли 20–30 человек, которые именно что-то предоставили. Это лично мои друзья, которые сказали: «Антон, ты молодец, вот держи». Удалось все провести только благодаря друзьям, которых приобрел как раз, занимаясь шоссейным велоспортом.

– В среднем, во сколько обошлась организация Gran Fondo в Томске?

– Если брать все прямые затраты и в целом все, что было – это бы стоило порядка 1,5–2 млн рублей.

– Но за счет спонсоров удалось уменьшить прямые затраты?

– Да.

– Участники платят взнос или может прийти любой желающий?

– Разумеется, платят. Стартовый взнос частично покрывает затраты на организацию. Но все траты ими покрыть нереально.

– Сколько стоит поучаствовать в Gran Fondo?

– В этом году цифры еще не озвучены. В прошлом – от 1,5 до 3,5 или 5 тыс рублей, в зависимости от времени, когда ты хочешь зарегистрироваться – чем ближе к старту, тем дороже.

– Это в Томске такие цены?

– Примерно по всей России.

– Почему чем ближе к старту, тем дороже?

– Чем ближе к старту, тем сложнее организатору понять, сколько будет человек. Допустим, я знаю, что мне нужно 100 конвертов, 100 медалей, чего-то еще. Если за неделю-две до старта налетает еще человек 100, я понимаю, что нужно докупать. А это сделать уже очень сложно. И чтобы ускорить поставщиков, я должен им доплачивать лишнее.

– Зависит ли цена от группы, в которой ты участвуешь, или от дистанции, которую проезжаешь?

– Да, зависит. Меньше всего стоит 10 км. Это для людей, которые решили в первый раз попробовать и понять – понравится им или нет.

Гонку не провести без дорожной полиции – но ее нужно учить. Это самое сложное в работе с властью

– Сколько всего человек задействовано в организации?

– Мой близкий организаторский штаб – это 5 человек, где больше всех помогают моя девушка и ее сестра-двойняшка. Мы три зарекомендовавших себя организатора по всей Сибири. И все знают, что если едет Антон, он едет с Анастасией и Марией.

А вообще там я и 4 девочки – я и гарем (смеется). Каждый из нас за что-то отвечает.

Все остальные – приходяще-уходящие в зависимости от того, что мы хотим, кого мы нанимаем. Всего порядка 30–40 человек. Это я только про людей, которые непосредственно с моей стороны. Если возьмем ГИБДД, дорожников и все остальное, получится порядка 80–100.

– Насколько сложно было договориться с администрацией города?

– Они очень заинтересованы, чтобы это было. Те, с кем я общаюсь, всегда всецело за.

Но есть механизмы, которые нужно провернуть для перекрытия трассы – это крайне проблематично и долго. Три месяца мы ходим по всяким совещаниям, рассказываем, что это, зачем и для кого – это я говорю об опыте прошлого года. Благо, все услышали, поняли.

– Какой промежуток трассы нужно перекрыть и на какое время?

– От 15 до 30 км на 3–4 часа.

– Ты говорил, что в Новокузнецке тоже участвовал в организации Gran Fondo. В чем там было отличие от Томска?

– Там я организовывал именно трассу. Николай Ярощук работал с администрацией, а я делал трассу, объяснял инспекторам ГИБДД, как нас сопровождать, чтобы не мешались.

Я знаю велоспорт изнутри, а люди, которые никогда не катались, просто не знают, как вести себя с человеком на велосипеде. Все эти нюансы я до всех доносил, расставлял волонтеров, объяснял им, что нужно делать, чтобы их всех понимали на языке велосипедиста.

– На сайте Gran Fondo Russia есть даты заезда в Томске на этот год – 9 июня. Уже начал организацию или пока в режиме ожидания?

– С января мы начали заниматься документами… (задумался). Я обманываю – мы этим начали заниматься еще в сентябре прошлого года, когда начали диалоги со спонсорами, обсуждали, что и когда хотим. Как только заканчивается Gran Fondo 2022, начинается работа над Gran Fondo 2023. Сразу делаешь работу над ошибками, анализируешь, чего не хватает, что нужно привнести на будущий год.

– Ты говоришь про работу над ошибками – расскажи, чего не хватило в этом году?

– Хочу добавить детскую комнату. В этом году будет другая площадка, где для людей будет больше мероприятий, где они смогут спокойно сесть и отдохнуть, пока ждут награждение и все остальное. Самое главное – это площадка, которую я хочу переместить в другое место. И чтобы было больше досуга не только для людей на трассе, но и для людей, которые пришли на них посмотреть.

– На какой трассе проходило Gran Fondo в Томске в прошлом году и где планируешь в этом году?

В прошлом году проходило на трассе от поворота на Моряковку до поворота на Нелюбино (пригород Томска – Sports.ru) по выделенной трассе – там 2 полосы перекрывали. В этом году я хочу, чтобы стартовый городок был в Околице – там большая парковка, довольно-таки крупный объект. Трасса будет проходить непосредственно от парка Околица, а докуда мы пока обсуждаем с администрацией города Томска.

– Сколько было участников в том году и сколько планируешь в этом году?

– В прошлом году порядка 200 участников. В этом году планирую 250-300. На одного участника приходится примерно 1-2 зрителя. Человек приезжает зачастую с семьей, и все рассредотачиваются по трассе и являются зрителями.

– Получается, суммарно 600-800 человек планируешь в этом году?

– Я думаю, до тысячи.

– После Gran Fondo друзья и близкие стали больше интересоваться велоспортом? Может быть, кто-то впервые взял велосипед?

– После мероприятий мне всегда кто-то пишет или звонит: «Хочу поучаствовать, хочу велосипед, какой посоветуете?». Очень много таких сообщений и звонков. Я не со всеми лично знаком, зачастую это происходит в мессенджерах. Такой отклик от людей есть.

Я именно для этого и начал делать, когда сказал: «Нет стартов, но я хочу, чтобы они были». И я до сих пор это делаю.

В Сибири с велоспортом проблемы, но Антон кайфует – не боится ни машин, ни снега с морозом

– Когда у тебя появился велосипед?

– Просто кататься научился в детстве – наверное, как все.

Первый велосипед мне достался от старшего брата, еще советский. Я на нем катался как на самокате – одну ногу ставил на педаль, а второй отталкивался. А потом меня сестра обманула – посадила, «давай, подержу, подержу, подержу», а потом отпустила. Я думал, что меня еще держат, а я уже сам еду. Мне было года 4 или 5.

Где-то в 2007–2008 годах у меня появился первый шоссейный велосипед. И после этого полюбил именно его.

Первое время просто катался, то забрасывал, то возвращался. А году, наверное, 2012-2013-м попал в компанию любителей, которые занимаются триатлоном, велоспортом и всеми циклическими видами спорта.

Просто катался, увидел компанию и прибился. Узнал знакомого, поскольку раньше занимались лыжами – по спорту все друг друга знаем. «Поехали с нами?» – «Отлично!». И вот так я день, два, три покатался и где-то через год меня приняли в клуб «Легион».

В Сибири в принципе проблематично развивать велоспорт, потому что у нас лето полтора месяца в году. И таких в хорошем смысле фанатиков, как я, крайне мало. Мы друг друга знаем и друг за друга держимся.

– Ты разделяешь шоссейный велосипед и обычный?

– Это абсолютно разные вещи. Тяжело сравнивать УАЗик и «Ладу Калину». Потому что «Калина» не проедет там, где проедет УАЗик. УАЗик не проедет так быстро, как «Калина». Если сравнивать шоссейный и MTB (Mountain Bike, горный велосипед – Sports.ru), будет в целом примерно так же.

– А по ощущениям, какая разница, когда едешь на MTB и шоссейном велосипеде?

– Скорость, маневренность и легкость движения.

– Где в Томске любишь кататься?

– Не принципиально. Самое главное, чтобы эти трассы были не нагружены фурами. У нас таких направлений четыре или пять, в сторону Аэропорта, Ярского, Моряковки, Молчаново. Главное – не бояться ехать на велосипеде в потоке машин.

– Какая трасса самая любимая?

– У меня все любимые. В сторону Моряковки очень нравится трасса – она очень зеленая, с рельефом, а не просто плоский участок. В целом они все классные.

– А насколько сложно ездить по трассе с активным движением?

– Главное – его не бояться, быть уверенным. Как и любое дело это приходит с опытом. Первый раз тебе страшно, а через неделю ты в потоке машин уже спокойно ездишь.

– Довелось где-то помимо Томска посмотреть трассы?

– Катался очень много где – и в России, и за ее пределами. Томск я бы сравнил с Таиландом по уровню уважения к велосипедистам. Потому что есть много городов, где людям что-то кроме машины на дороге почему-то чуждо.

С другой стороны, Томск – студенческий город, у нас у людей, наверное, более свежий склад ума. Город очень миролюбивый, добрый и приятный именно для жизни и развития спорта. Потому что к тебе как к человеку и спортсмену нет никакого негатива. А в других городах я это испытывал.

– Какая у тебя была самая длинная трасса?

– Это все зависит от тренировок. Самая длинная – это можешь крутить, пока не упадешь. Тут определяется твоими целями. Но вообще самое длинное, что я ездил – 260 километров. Это тренировка в Тайланде была, мы ехали около 8 часов.

– А в Томске сложно тренироваться на шоссейном велосипеде?

– Трудностей для тренировок нет. Я тренируюсь раз 6 в неделю. 1–2 раза хожу в тренажерный зал. Остальное время – на интерактивном станке. Это мой станок, я сам поставил его в тренажерный зал.

– Один тренируешься или с компанией?

– Когда как. Зачастую все работают по-разному и совместные тренировки получается проводить только в выходные дни. Все остальное время, 3-4 раза в неделю, ты сам по себе.

– Есть ли у тебя трек мечты или место, куда обязательно хотелось бы скататься?

– Как для любого велосипедиста – Италия, Испания. Все, кто сидел на шоссейном велосипеде, хотят попасть в Италию, потому что там комьюнити, условно такое же, как у нас беговое – каждый первый, каждый второй катается.

– А как зимой тренироваться? У нас в Сибири 9 месяцев холодно и 3 месяца очень холодно – погода не очень предрасполагает езде на велосипеде.

– Спокойно берем горный велосипед, едем на лыжную трассу и катаемся.

– То есть зимой можно на лыжной трассе кататься?

– Да, конечно. У нас очень много тропинок, лыжных трасс, где ты можешь спокойно приехать и покататься на велосипеде.

– И на шоссейном можно кататься?

– Нет, шоссейный только летом, потому что скользко, а колесики узенькие. Шоссейный велосипед зимой – это станок или теплые края.

– Расскажи подробнее про опыт езды по городу. Насколько тебе комфортно?

– Лично мне – комфортно. Потому что я знаю, как едет автомобиль, как я должен ехать. Лично для меня это очень комфортно и просто.

– Я веду к чему, на твой взгляд, в Томске насколько развиты условия для езды на велосипеде по городу? Можно ли их как-то улучшить?

– Тут однозначно нужно ездить в потоке с автомобилями. Если скорость велосипеда соотносить с пешеходом, то она в разы больше, а если со скоростью машины – то незначительно отличается. Я в потоке еду быстрее, чем автомобиль – ему нужно объезжать препятствия, которые я проеду быстрее. И ему надо стоять там, где я спокойно еду. Вообще для меня велосипед в городе гораздо быстрее – я с работы так езжу.

– Быстрее, но насколько комфортно? Например, в Москве на дороге есть отдельные выделенные велодорожки, в парках есть отдельная инфраструктура.

– У нас для этих целей есть стадион «Буревестник» – там выделена трасса порядка 10 км и ты спокойно можешь на горном велосипеде кататься. Если берем шоссейный велосипед, то как таковых выделенных дорожек у нас нет нигде в России, включая Москву.

Те велодорожки, которые ты видишь в Москве, они больше для любителей, для прогулок. Быстро по ним ехать невозможно, потому что есть пешеходы, которых ты будешь обязательно сбивать.

– Сразу тогда вопрос: на твой взгляд, велосипед – это скорее спортивное увлечение или все-таки средство передвижения по городу?

– Для меня это две неотъемлемые части. Я могу двигаться и по городу. Например, хорошая погода, выходные, мне нужно куда-то съездить. Я могу это сделать спокойно на велосипеде. Я и потренировался, и отдохнул, и сделал какие-то свои дела.

С точки зрения именно вовлечения людей… на самом деле, чем больше людей будут мыслить, как я – взял велосипед, уехал на дачу, по делам – тем больше нас будет появляться парковок. Как только торговые центры увидят, что к ним приезжает 50-100 человек на велосипедах, что они занимают столько-то места – они сразу начнут задумываться. Спрос диктует предложение. Как только появится спрос, сразу начнут предлагать торговые центры, учебные заведения, фирмы – у всех все появится.

– На велосипеде еще и здоровье поправишь!

– Разумеется! Это в первую очередь. Я пришел в этот вид спорта с целью похудеть, наверное. В итоге вовлекся и остался здесь на долгие годы.

– Что бы ты посоветовал тем, кто только начинают заниматься велоспортом?

– Из моего опыта, если ты хочешь заняться спортом, то лучше всего найти единомышленников и тренироваться с ними. Компания тебя всегда подтянет до своего уровня, и у тебя всегда есть пул знаний, который ты можешь перенять от других участников тренировки. Это касается любых видов спорта.

Когда я пришел первый раз в велоспорт, я думал, что был сильным. Но когда начал кататься с ребятами, которые тренируются, то понял, что нет, не сильный – мне еще тренироваться и тренироваться. Разумеется, все наверстал. Но тем не менее, компания покажет, как, где и зачем.

Читать еще о велогонках и других любительских стартах:

Фото: личный архив Антона Кудинова; granfondo.ru