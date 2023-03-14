ЗОЖ Daily
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Легкая атлетика в России умирает, допинг употребляют юниоры и даже любители. Взгляд на систему изнутри

Николай Ляликов
Артур Бурцев
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Максим Александров
Бег Бег
Степан Киселев
Владимир Никитин
Артем Леоненко
Бостонский марафон
Здоровье Здоровье

На youtube-канале Александра Вылегжанина «Нелегкая атлетика» вышло интервью Николая Ляликова – мастера спорта по легкой атлетике, победителя и призера всероссийских соревнований. Атлет рассказал о кризисе в отечественной легкой атлетике и нерешенных проблемах с допингом.

Ниже – самые острые вопросы интервью.

Конкуренции в легкой атлетике почти нет. В некоторых видах по одному сильному спортсмену

— Где все взрослые спортсмены у нас? Бегут только до 20 лет в основном участники, до 23-х. У нас в принципе легкая атлетика профессиональная умирает. Ты с этим согласен?

— Да, я с этим согласен. Даже если сослаться на чемпионат Санкт-Петербурга. Вот мы говорим, что появились люди, плотность результатов, четыре человека сбегали 3:45 (забег на 1500 метров – прим. Sports.ru). Но вот они пробежали, потом идут два ветерана, я и Артур [Бурцев], и потом пропасть.

— То есть на весь город четыре человека.

— Наверно, все-таки неправильно система налажена. Ты либо лучший и получаешь все плюшки, либо… какого-то среднего уровня нет, нет поддержки среднего уровня.

— Если ты лучший, ты что-то можешь заработать от государства. А если ты в тройку не попадаешь, то заработать не можешь, а жить-то тебе надо как-то. Поэтому у нас сейчас провал. По одному сильному спортсмену в каждой дисциплине.

— Но это же неправильно. Надо как-то поддерживать этот средний уровень.

Всем [спортсменам] порекомендовал бы сейчас: если вам больше 20 лет и вы не добились уровня мастера спорта, ищите себя в другой деятельности. Занимайтесь спортом, выступайте на профессиональном уровне, но ищите себя в чем-то другом, чтобы не оказаться у разбитого корыта в 25-26 лет.

— В Париж на Олимпиаду наши спортсмены попадут?

— Нет, конечно. Сейчас ужесточилась эта ситуация с [специальной военной] операцией, а все только от этого будет отталкиваться. Как только эта ситуация нормализуется, потом будут хвосты подбирать, как-то спорт возвращать. Я думаю, все это понимают и не рыпаются.

Тем более сейчас появилась возможность отказываться от федерации и выступать на любительском уровне за рубежом.

— Пока у нас один только такой пример. Думаешь, это подтолкнет других ребят? 

— Мне кажется, да. Сейчас идет очень много обсуждений.

Двукратный чемпион России Степан Киселев занял 5 место на марафоне в Филадельфии

Проблема допинга не решается. Приезжаешь на чемпионат России, кто-то шутит: «Я на курсе». Люди открыто говорят

— Спорт высших достижений без допинга возможен? Тебе предлагали когда-нибудь что-нибудь? 

— Не предлагали, но я общался с людьми, которые употребляли. Я им тогда уже говорил: «Извини, как спортсмен я тебя не уважаю». Говорил прямо в лицо. 

Все друг друга знают, круг узкий. Приезжаешь на чемпионат России, вы начинаете общаться между собой, кто-то шутит: «Ты на курсе, я на курсе». Люди открыто говорят.

Берем ситуацию с Максом Александровым. Был период, когда человек выступал на каких-то российских стартах, и это (прием допинга) было очевидно. Все знали, у кого он тренируется. Все знали, как это делается. Но доказательств никаких не было, за руку не ловили. Но это на 90% всем известно.

Бегун Максим Александров дисквалифицирован на 4 года за допинг

Я считаю, что у нас с этим проблемы, так как нет [спортивных] врачей у каждого региона. В Курске у нас был штатный врач, но я его никогда не видел. Он где-то на бумаге существовал. Про восстановление, которое нужно делать, я узнавал от спортсменов старшего поколения.

— Сейчас проблема допинга актуальна в российской легкой атлетике?

— Конечно. Я думаю, это происходит даже не на топовом уровне. Это происходит на уровне юношеского спорта, так как допинг-офицеры не приезжают на многие старты. Так всегда было, когда нужна зарплата, когда какому-то молодому тренеру нужно реализовать себя и воспитать призера России в юношеском или юниорском спорте.

— Был случай, когда допинг-офицеры приехали в Иркутск на соревнования, и ряд спортсменов сразу снялся с соревнований 

Допинг-офицеры приехали в Иркутск. С турнира по легкой атлетике снялось 11 взрослых, 4 спортсмена до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет, 7 девушек до 18 лет

— Далеко ходить не надо. На чемпионате Центрального федерального округа, где я выступал, был Артем Леоненко. Один раз он даже Владимира Никитина (рекордсмен России на многих дистанциях – прим. Sports.ru) обыграл на соревнованиях.

Чемпионат ЦФО. Приходим, разминаемся, шиповки надеваем, Леоненко здесь. Выходим на старт, кричат по списку: «Леоненко, Леоненко!». Я смотрю, а его нет.

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— Уменьшение количества употребляемого допинга сейчас в легкой атлетике влияет на то, что результаты стали слабее?

— Безусловно, это одна из причин.

— Как бегали 15 лет назад, что у нас на марафоне 2:18 был рекорд у женщин. Наши девчонки выигрывали Бостонский марафон.

— Я сейчас, наверно, буду выглядеть как человек, который свою федерацию гасит. Доказано, что беспредел за рубежом такой же и там все это прикрывается как-то на политическом уровне.

Но почему я должен смотреть туда? Я смотрю на то, что у меня во дворе творится, поэтому мне важно, чтобы этого не было у нас. Результаты, очевидно, упали именно из-за допинга. Я не думаю, что проблема в каком-то финансировании. 

Более обидно, когда это несется еще и в умы спортсменов-любителей. Ты понимаешь, что какой-то любитель бега может, что-то употребив, пробежать быстрее. И это грустно.

— Может быть, для него допинг – одна из частей спорта? Он искренне верит в то, что без допинга невозможно. 

— Есть такие, да. Я встречался с такими убеждениями: «Я пришел в спорт. Здесь все на допинге. Это как часть спорта. Пока я варюсь в этом, я буду употреблять».

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Фото: instagram.com/profatlet

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