Почему марафон имеет такую нестандартную дистанцию (42 195 метров)? Причем здесь Древняя Греция, Пьер де Кубертен и король Англии?

Марафон – олимпийская дисциплина легкой атлетики, забег протяженностью 42,2 километра (42 195 метров) или 26,3 мили (в странах с неметрической системой измерений). Марафон – одно из тяжелейших соревнований в спорте на выносливость, а также заветная мечта многих бегунов-любителей, которые хотят поставить заветную галочку в списке жизненных достижений.

Как и некоторые современные дисциплины легкой атлетики, бег стал соревновательным еще в Древней Греции, но длинные дистанции на Олимпийских играх появились значительно позже. Марафон же обрел свои очертания только в конце 19 века благодаря красивой легенде и фанатизму барона де Кубертена.

История марафонской дистанции

Античные Олимпийские игры, которые проводились с 776 года до нашей эры по 393 год нашей эры в Древней Греции, имели мало общего с современными. С точки зрения дисциплин это было больше похоже на демонстрацию военного искусства: тогда еще не существовало понятия профессионального спортсмена.

Бег проводился на стадионе на короткие дистанции:

стадию – забег по прямой протяженностью 192 метра;

двойной бег – забег по прямой с разворотом и обратно на 394 метра (две стадии).

Затем появилась средняя дистанция на семь стадий (1 344 метра), которая со временем увеличилась до 24 стадий (4 608 метров). Более длинных дистанций тогда не существовало.

Легенда, которая легла в основу современного марафонского движения, повествует о мифическом забеге греческого воина Фидиппида из Марафона в Афины. После победы в решающей битве в заливе при Марафоне 12 сентября 490 года до нашей эры против армии персидского военачальника Датиса Фидиппид в качестве посыльного отправился бегом в Афины, чтобы доставить радостную весть.

По преданию, несмотря на изнеможение после сражения, Фидиппид преодолел около 40 километров бегом и, прибыв в город, крикнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!». После этого он упал и умер от усталости и кровопотерь. Тем не менее, у легенды о Фидиппиде существует множество нестыковок и критиков.

Древнегреческий историк и географ Геродот описал эту битву почти 50 лет спустя, при этом назвал главного героя Филиппидом. По его версии, посыльного отправили не после, а до битвы. Филиппид проделал путь в 240 километров из Афин в Спарту, чтобы попросить помощи у спартанцев. Версия Геродота легла в основу другого забега – «Спартатлон», который проводится ежегодно с 1983 года по историческому маршруту в 246 километров.

Своему возрождению Олимпиада обязана барону Пьеру де Кубертену, который пытался сделать спорт обязательным во французских школах и продвигал идею международного спортивного праздника, основанного на традициях Античных Олимпийских игр.

По его инициативе 23 июня 1894 года в Париже был основан Международный олимпийский комитет, целью которого было возрождение Олимпийских игр. Одним из делегатов на первой встрече был французский историк Мишель Бреаль, который выступал за включение в состав Игр соревнований на длинные дистанции. Он достал из архивов красивую легенду про Фидиппида, которая приглянулась де Кубертену. Так марафон вошел в список официальных дисциплин легкой атлетики и ожидал своего дебюта на Играх 1896 года в Греции.

За несколько месяцев до начала первой Олимпиады греческие власти начали готовить трассу марафона. Ее проложили по маршруту из Марафона в Афины. Тогда еще протяженность дистанции не регламентировалась, поэтому первая марафонская трасса имела длину около 40 километров.

За месяц до Игр был проведен чемпионат Греции, в котором 11 участников опробовали трассу будущей Олимпиады. Тот чемпионат считается первым в истории марафонским забегом. Две недели спустя были проведены еще одни соревнования с фиксацией времени, в которых приняли участие 38 спортсменов. Победитель показал результат 3:11:27, который стал первым неофициальным мировым рекордом.

Первый официальный марафон на Олимпийских играх прошел 10 апреля 1896 года. В забеге приняло участие всего 17 спортсменов, большинство из них греки, а выиграл местный герой Спиридон Луис с любительским по современным меркам результатом 2:58:50. Примечательно, что уже на первых Играх использовались привычные для современных состязаний пункты питания и машина, ведущая лидеров, в роли которой тогда выступал кавалерийский офицер на лошади.

Через четыре года на Олимпиаде в Париже дистанция забега составила 40,26 километра, на Играх 1904 года в Сент-Луисе – 40 километров. Наконец, на Олимпийских играх в Лондоне 1908 года марафон обрел свою современную протяженность – 42 километра и 195 метров.

Современная марафонская дистанция

В 1907 году во время обсуждения предстоящих соревнований Британский олимпийский комитет согласовал стандартную для того времени дистанцию в 40 километров. Позже при разметке трассы по городу ее увеличили до 26 миль (чуть менее 42 километров).

После того, как трассу проложили по Лондону, было решено, что старт будет дан у Виндзорского замка (для этого потребовалось отдельное согласование короля Великобритании Эдуарда VII), а финиш пройдет на стадионе «Уайт Сити», который строили специально к Играм. К дистанции забега добавили дополнительный круг внутри олимпийской арены с финишем напротив королевской ложи.

После завершения строительства стадиона оказалось, что арку над королевской ложей, через которую атлеты должны были вбегать на арену для финишного круга, нельзя использовать для этих целей. Было решено выбрать вход с противоположной стороны, а спортсменов направить по часовой стрелке (по правилам легкой атлетики, бег по стадиону осуществляется против часовой стрелки), из-за чего они преодолели бы меньше круга, но финишировали бы также напротив королевской ложи.

В ходе окончательных измерений получилась дистанция в 42 километра и 195 метров.

Тем не менее, на Играх 1912 года в Стокгольме дистанция марафона составила 40,2 километра, а в 1920-м в Антверпене – 42,75 км. Только в 1921 году протяженность марафона окончательно стандартизировали и с тех пор официально марафоном может называться только забег на 42 километра и 195 метров.

Мировые рекорды

Мировые рекорды в марафоне фиксируются у мужчин и женщин, при этом у женщин фиксируется отдельно время, поставленное с помощью мужчин-пейсмейкеров (спортсмены, задающие темп), и время, показанное в соревнованиях без участия мужчин (так называемый «women only» рекорд).

Мировой рекорд у мужчин составляет 2:01:09 и был установлен кенийцем Элиудом Кипчоге на Берлинском марафоне в 2022 году. Ему же принадлежит неофициальный мировой рекорд (1:59:40), поставленный в ходе выставочного забега Ineos 1:59 Challenge, прошедшего с нарушением некоторых правил легкой атлетики ради преодоления двухчасового рубежа.

Мировой рекорд у женщин, поставленный с помощью мужчин-пейсмейкеров, составляет 2:14:04 и был установлен кенийской спортсменкой Бриджид Косгей на Чикагском марафоне в 2019 году. «Women only» мировой рекорд (2:17:01) принадлежит ее соотечественнице Мэри Кейтани. Время было показано на Лондонском марафоне в 2017 году.

Олимпийский рекорд у мужчин принадлежит кенийцу Самуэлю Ванджиру – 2:06:32 (Пекин, 2008 год), а у женщин эфиопка Тики Гелана выиграла олимпийский марафон в Лондоне в 2012 году с временем 2:23:07.

Мужской рекорд России на марафоне был установлен Алексеем Соколовым в Дублине в 2007 году (2:09:07), женский – Галиной Богомоловой в Чикаго в 2006-м (2:20:47).

Крупные соревнования

Сейчас марафон – это коммерчески успешное мероприятие, которое привлекает огромное количество бегунов-любителей и крупных спонсоров, благодаря чему заработок победителя на отдельных стартах может превышать 100 тысяч долларов.

Тем не менее, победа на Олимпийских играх до сих пор считается главным достижением в карьере марафонца. Марафон проходит в рамках летних Олимпиад каждые четыре года. Мировой рекордсмен Элиуд Кипчоге выиграл два последних старта и попытается в 2024 году в Париже стать первым в истории трехкратным олимпийским чемпионом в марафоне.

Также по нечетным годам (за исключением 2022 года, когда соревнования были сдвинуты из-за коронавируса) марафонские состязания проводятся в рамках Чемпионата мира по легкой атлетике, а по четным – в рамках Чемпионата Европы.

Наиболее престижной из коммерческих соревнований считается серия World Marathon Majors, объединяющая шесть крупнейших мировых марафонов – Берлинский, Лондонский, Токийский, Нью-Йоркский, Чикагский и Бостонский.

В России самые крупные марафоны – это Московский марафон и марафон «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге.

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Фото: history.com, olympic.ca, myrunningaddiction.com, olympics.com, theguardian.com, outsideonline.com, justrunlah.com