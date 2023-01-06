10 зимних развлечений и видов спорта. Чем заняться в выходные на улице зимой?

Что делать этой зимой на улице? Каким снежным и ледовым спортом заняться? Как развлекаться активно? Читайте в нашей подборке.

Катание на коньках

Открытые катки в городских парках и на площадях – одно из самых удобных мест, чтобы легко заняться спортом на каникулах благодаря удобному расположению и доступной аренде инвентаря – не обязательно иметь собственные коньки. Может быть вам так понравится кататься, что вы научитесь делать аксели и флипы?

Самые крупные катки Москвы под открытым небом, где можно взять в прокат коньки

Искать расположение катков удобнее всего на Яндекс Картах, но есть минус – нельзя посмотреть состояние небольших открытых катков.

Жители Петербурга также могут использовать два сервиса, чтобы находить катки.

«Каток во дворе» – карта, которую составили и поддерживают энтузиасты. Здесь каждый день активные катальщики выкладывают фотографии катков, пишут о состоянии льда и добиваются от администрации помощи в подготовке катков.

Телеграм-бот «Лыжные трассы и катки», который принадлежит петербургскому Комитету по физической культуре и спорту. Он не очень наглядный, ссылки «посмотреть объект на карте» отправляют на правительственный «Электронный атлас Санкт-Петербурга».

Если захочется кататься как фигуристы-профессионалы, отправляйтесь в школы фигурного катания для взрослых любителей – в Москве и Петербурге.

Катание на сноуборде и горных лыжах

Если уже умеете кататься, выбирайте курорт в Москве и Подмосковье. А если только хотите научиться, то отправляйтесь в горнолыжную или сноубордическую школу в Москве или в Санкт-Петербурге.

Беговые лыжи

В Москве выбирайте одну из трасс в лесопарках и специальных лыжных центрах или отправляйтесь на лыжно-биатлонную трассу в центре города, в Лужниках. Если пока не умеете кататься, можно пройти обучение в одной из московских школ.

Жители Санкт-Петербурга в субботу и воскресенье могут отправиться в 5-часовое загородное приключение на «Лыжных стрелах». Это традиция, которой уже 75 лет – с 1948 года бесплатные электрички вывозят лыжников загород к трассам для катания. Пока вы катаетесь, электричка стоит на путях – в ней можно переодеться, оставить вещи, погреться. Билеты на электрички выдают бесплатно в районных центрах физической культуры и спорта, но в этом году их можно получить бесплатно через сайт kassir.ru.

Катание с горок на ватрушках

Катание с горок – старинная русская забава. Льдом заливали как природные горки, так и специально выстроенные деревянные. Их строили прямо на центральных городских площадях – известны картины с горками XIX века напротив Адмиралтейства и Сената в Петербурге.

В последнее время эта традиция возрождается: в Санкт-Петербурге в этом году горки выстроили в «Севкабеле» и прямо на Дворцовой площади. В Парке им. Бабушкина также есть «Царь-горка» высотой 9 метров. Подобные горки также есть в Тюмени и других городах.

Если высота в 7–9 метров кажется маленькой, отправляйтесь кататься на ватрушках на горнолыжные курорты – например, в «Охта-Парк», на «Северный склон» или «Игору» под Петербургом. Здесь высота трасс для тюбинга составляет до 25 метров.

Катание на финских санях

Финские сани, несмотря на название, придумали в Швеции в XIX веке. Это сани с сиденьем, предназначенные для двух людей или перевозки грузов. Сани толкает человек, стоящий на полозьях позади сидения и держащийся за ручки. На севере России до сих пор используют финские сани в качестве зимнего транспорта. А для жителей крупных городов сани – развлечение. Покататься на них можно в парках, например, в Санкт-Петербурге в парке ЦПКиО на Елагином острове (база проката открыта в снежную погоду) и в Павловском парке.

Катание по снегу на фэтбайке

Фэтбайк – велосипед, предназначенный для езды по непрочным и рыхлым поверхностям, таким как песок и снег. Фэтбайку удается не вязнуть в снегу за счет покрышек очень большого размера, накаченных всего лишь до давления в 0,4–1,4 бара. Получается увеличенное пятно контакта с поверхностью – за счет этого велосипедист не замечает никаких кочек и проезжает там, где завязнут другие велосипеды. Фэтбайк можно взять в аренду в городских и парковых прокатах.

Зимний поход на лыжах или снегоступах

Тур-клубы предлагают множество зимних походов: пешком, на лыжах и на снегоступах. Например, петербуржцы могут отправиться с турклубом «Пик» в поход на снегоступах в Лемболово или по замерзшим озерам. Москвичам доступно много вариантов однодневных и двухдневных лыжных походов в Подмосковье, например, через «Клуб приключений».

Плавание в ледяной воде и моржевание

Если хоть раз вы окунались в прорубь на Крещение, то, может быть, пора перейти на новый уровень? Начинать закаливание и привыкать к холодной воде рекомендуется в ноябре, когда вода еще не такая холодная, но некоторые пробуют уже зимой. Обязательно изучите противопоказания к ледяному плаванию и советы тренеров.

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Чтобы заняться моржеванием в Москве, можно отправиться в парк Фили на занятия клуба атлетики и закаливания – в конце каждого занятия участники окунаются в пруд. Для моржей в парке установлен специальный домик, где можно переодеться в тепле. Также есть клубы закаливания в Щукино, Кузьминках, Воронцовском парке и городе Долгопрудный.

В Санкт-Петербурге моржи купаются в домике клуба «Озерки» на Верхнем Суздальском озере (у метро Озерки), у Петропавловской крепости, в Московском парке Победы, в парке Героев-Пожарных в Купчино и в Ржевском лесопарке.

Сноукайтинг

Сноукайтинг – это катание с кайтом на снежном покрытии или льду с использованием лыж, сноуборда или коньков. Подобные занятия в Санкт-Петербурге (где зимой как раз много замерзшего льда на заливе и сильные ветра, достаточные для того, чтобы поднять кайт) проводит школа Ex3mePro. Занятия проводят под прогноз, при силе ветра от 5 м/с.

Джимхана и ледовый картинг

Если вы водите машину и любите адреналин, отправляйтесь дрифтовать на ледяной трассе – например, на автодроме «Игора» под Петербургом. Здесь владельцам любых автомобилей (не только спортивных) предлагают поучаствовать в джимхане – это соревнование, которое объединяет в себе элементы ралли-спринта, дрифта и фигурного вождения. Участники должны преодолеть сложную трассу максимально быстро и с наименьшим количеством ошибок.

Если же своего автомобиля нет или вы пока не уверены в навыках, там же можно попробовать зимний картинг на специальной ледовой трассе длиной 450 метров. Трасса расположена под открытым небом, на картах стоит шипованная резина, а гонщики могут взять в аренду утепленный комбинезон.

Фото: ВДНХ; лыжно-биатлонная трасса в Лужниках; Никольские ряды; Павловский парк; vk.com/inobike; Турклуб «Пик»; Ex3mePro; «Игора»