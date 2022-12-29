Легкоатлетические манежи Москвы: доступные дорожки, режим работы, стоимость

С наступлением холодов и появлением на дорогах снежной каши и наледи не всегда удается нормально побегать на улице, особенно если нужно выполнить скоростную тренировку. В таком случае можно побегать на беговой дорожке в фитнес-клубе, но лучше – отправиться в легкоатлетический манеж, где на крытом стадионе на круговой дорожке длиной 200 или 400 метров можно проводить полноценные беговые тренировки.

Мы собрали перечень манежей Москвы, где можно потренироваться этой зимой.

Спортивный комплекс МГТУ им. Баумана

Сайт: sport.bmstu.net/halls/manege

Адрес: Госпитальная набережная, дом 4, строение 1

Легкоатлетический манеж расположен на четвертом этаже спортивного комплекса МГТУ, поэтому помимо бега здесь также можно заниматься в тренажерном зале, плавать в бассейне, посетить площадки для игровых видов спорта (футбол и мини-футбол), скалодром и залы для бокса и тяжелой атлетики. Манеж располагает стандартным 200-метровым кругом на три дорожки, при этом внутренняя считается разминочной и не имеет наклона.

В комплексе есть буфет, а также сауна – ее посещение возможно только группами по предварительной записи. Парковка на территории комплекса платная: первые два часа стоят 100 руб., каждый следующий час – 50 руб.

Режим работы:

пн-сб 7:15–22:00, вс 8:00–22:00

Стоимость услуг:

Разовое посещение манежа – 250 руб./час

Комплексный абонемент на месяц (тренажерный зал, бассейн, л/а манеж, зал бокса, зал тяжелой атлетики) – 3500 руб.

Все варианты абонементов можно посмотреть по ссылке.

Дворец детского спорта

Адрес: Рабочая улица, дом 53, строение 1

В манеже всего три круговые дорожки длиной 200 метров. Внутри круга расположены теннисные корты, есть яма для прыжков в длину. Рядом – зона с тренажерами.

Режим работы:

пн-пт 7:00–15:00, 20:00–23:00

сб-вс 7:00–10:00, 20:00–23:00

Стоимость услуг:

Разовое посещение – 350 руб.

Абонемент от четырех занятий – по 300 руб./занятие

Олимпийский центр им. братьев Знаменских

Сайт: olimp-znamen.ru

Адрес: улица Стромынка, дом 4, строение 1

Олимпийский центр – многофункциональный комплекс с открытым стадионом, где расположены стандартные 400-метровые дорожки, и закрытым легкоатлетическим манежем. Манеж располагает четырьмя дорожками с радиусами и длиной круга 200 метров. Также есть спринтерские прямые, секторы для прыжков в длину, высоту, с шестом и для толкания ядра. В манеже есть кафе.

Режим работы:

пн-вс 8:00–22:00

Стоимость услуг:

Месячный абонемент (две тренировки в неделю по 90 минут) – 3 500 руб.

Спортивный комплекс «На Инженерной»

Сайт: mso.mossport.ru/sport-center/?registryNumber=123250

Адрес: Инженерная улица, дом 5А

Новый манеж оборудован шестью стандартными дорожками длиной 200 метров с виражами. Внутри расположены сектора для прыжков в длину, высоту, с шестом, толкания ядра. Также здесь есть тренажерный зал и столы для настольного тенниса.

Актуальную информацию удобно отслеживать в сообществе спортивного комплекса во «Вконтакте».

Режим работы:

пн-вс 9:00–22:00

Стоимость услуг:

Разовое посещение (тренировка – 90 минут) – 400 руб.

Абонемент от четырех занятий – 350 руб./занятие

Для детей и студентов скидки. Все варианты абонементов можно посмотреть в прейскуранте по ссылке.

Велотрек в Крылатском

Сайт: velotrek.org

Адрес: улица Крылатская, дом 10

В Крылатском нет привычного для легкоатлетов изолированного манежа – беговые дорожки здесь расположены по периметру велотрека. Внутри трека – четыре дорожки с наклонными радиусами и стандартной длиной круга 200 метров. По внешней стороне радиусов проходит разминочная дорожка без уклона длиной 228 метров. На втором ярусе над велотреком расположены две дорожки длиной 400 метров без уклона.

Важно: использование душа – платное, стоимость 100 рублей за разовое посещение (при оплате за несколько посещений выходит дешевле). Также на территории велотрека расположены кафе, спортивные магазины (беговые, велосипедные, магазины часов), триатлонный центр, массажный салон и медицинские центры для восстановления после травм. Полный перечень услуг, расписание и цены можно посмотреть на сайте.

Режим работы:

пн-вс 8:00–22:00

Стоимость услуг:

Доступ на легкоатлетические дорожки – 450 руб./час

Абонемент на 8 часов – 2 400 руб., на 15 часов – 4 250 руб., на 30 часов – 8 100 руб.

Все варианты абонементов можно посмотреть в прейскуранте по ссылке.

Дворец спорта «Москвич»

Сайт: moskvich.mossport.ru

Адрес: улица Люблинская, дом 15/46, строение 7

В манеже пять дорожек, длина круга – 200 метров. Внутри круга расположено футбольное поле, поэтому разминочная зона ограничена. Есть три отдельные прямые для спринтерского бега. Заниматься в манеже можно самостоятельно и с тренером в формате групповых и индивидуальных тренировок.

На территории Дворца спорта также есть бассейн, тренажерный зал, спортивные площадки для игровых видов спорта, зал для фитнеса и аэробики, борцовский зал, минифутбольная площадка. Парковка платная, 100 рублей.

Режим работы:

пн-вс 7:00–23:00

Последний день месяца – санитарный (манеж не работает)

Стоимость услуг:

Разовое самостоятельное посещение (тренировка – 120 минут) – 350 руб.

Разовое самостоятельное посещение для детей (тренировка – 120 минут) – 280 руб.

Групповая тренировка (60 минут, не более 8 человек) – 2 000 руб.

Все варианты абонементов можно посмотреть в прейскуранте по ссылке.

Легкоатлетический манеж РГУФК

Сайт: halls.sportedu.ru/hall/legkoatleticheskii-manezh-0

Адрес: Сиреневый бульвар, дом 4

Манеж оснащен тремя дорожками стандартной длины 200 метров. Внутри расположены секторы для прыжков в длину, высоту, с шестом, толкания ядра. Также есть шесть прямых дорожек для спринтерского бега длиной 60 метров.

Режим работы:

пн-вс 18:00–22:00

Стоимость услуг:

Разовое посещение – 400 руб./час

Центр современного пятиборья «Северный»

Сайт: mso.mossport.ru/sport-center/?registryNumber=124203

Адрес: улица Арсюкова, дом 11

Новый спортивный многофункциональный комплекс. В манеже три дорожки с виражами длиной 200 метров и внутренняя дорожка без уклона. Новые раздевалки и душевые.

Также на территории центра есть бассейн, тренажерный зал, тир и гостиница.

Актуальную информацию удобно отслеживать в сообществе центра во «Вконтакте».

Режим работы:

пн-вс 7:00–23:00

Стоимость услуг:

Разовое посещение (тренировка – 60 минут) – 200 руб.

Занятие в группе с инструктором – 500 руб.

Индивидуальное занятие с инструктором – 2 000 руб.

Все цены на оказываемые услуги можно посмотреть в прейскуранте по ссылке.

Крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА

Сайт: cska.ru/objects/3

Адрес: Ленинградский проспект, дом 39, строение 1

В комплексе располагается стандартный круг длиной 200 метров и шестью дорожками. Внутри круга – разминочная зона, ямы для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту и с шестом. Вне круга отдельно размечено восемь прямых дорожек для спринтерского бега. Также в комплексе есть залы для занятий мини-футболом, спортивными танцами, художественной гимнастикой, хореографией и каратэ; тренажерный зал скалодром.

Режим работы:

пн-вс 7:00–23:00

Стоимость услуг:

Разовое самостоятельное посещение (тренировка – 90 минут):

по будним дням с 7:00 до 11:00, с 19:00 до 23:00 и по выходным с 7:00 до 23:00 – 400 руб.

по будним дням с 11:00 до 15:00 – 200 руб.

по будним дням с 15:00 до 19:00 – 600 руб.

Платные занятия с тренером (тренировка – 60 минут):

1 занятие – 1 000 руб., 5 занятий – 4 700 руб.

Все цены на оказываемые услуги можно посмотреть в прейскуранте по ссылке.

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Фото: sport.bmstu.net, kleos.ru, 2gis.ru, mso.mossport.ru, velotrek.org, lifepool.ru, sportedu.ru, mos.ru, yandex.ru, cska.ru