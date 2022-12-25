Горячие блюда на новогодний стол: 10 лучших рецептов

Без горячих блюд не обходится ни одно новогоднее застолье. Мясо по-французски, запеченная курица или утка, манты, жареная рыба, бефстроганов или драники – в каждой семье свои традиции, однако порой хочется экспериментов и новых рецептов. Составили список из 10 самых вкусных горячих блюд под самые разные вкусовые привычки.

Здоровые советы

Во многих блюдах требуется майонез. Вот как приготовить его самостоятельно. Взбить блендером 2 сырых яйца, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара, 2 чайные ложки горчицы, 250 мл растительного масла, 1 столовую ложку лимонного сока. Также майонез по вкусу можно заменять сметаной: в ней меньше калорий, а еще нет соли.

Кроме того, обычно в рецептах указывают, что солить следует по вкусу. Лучше всего не добавлять соль в общую массу, а дать гостям досаливать в своих тарелках. Особенно это важно, если за столом будут гипертоники: им соль употреблять не рекомендуется.

Мясо по-французски с картофелем

Нет глютена

Ингредиенты:

свинина или курица – 1 кг,

картофель – 1 кг,

лук – 200 г (1-2 шт.),

сыр – 300 г,

майонез – 150 г,

соль и перец черный, зелень – по вкусу.

Способ приготовления. Картофель очистить, помыть и нарезать кружочками, толщиной 3–5 мм. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами или кольцами. Мясо порезать на куски и отбить. Сыр натереть на крупной терке. Выкладывать все на противень в таком порядке: картофель, мясо (солим и перчим по вкусу), лук. Сверху смазать майонезом и высыпать тертый сыр.

Поставить противень в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 45 минут. Разрезать на порции и разложить на тарелки, не нарушая целостность слоев. При подаче посыпать мелко нарезанной свежей зеленью.

Калорийность на 100 г: 300 калорий (со свининой).

Запеченная курица

Нет лактозы, глютена, сравнительно невысокая калорийность

Ингредиенты:

курица – целая,

растительное масло – 2 ст. л.,

сухой чеснок – ½ ч. л.,

паприка – 1 ч. л.,

соль и перец черный, зелень – по вкусу.

Способ приготовления. Разрезать куриную тушку вдоль позвоночника с двух сторон, убрать его. В миске соединить все специи, добавить растительное масло и перемешать. Намазать смесью курицу со всех сторон, положить ее на противень.

Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекать до готовности, около часа. В процессе запекания поливать курицу (или смазываем кулинарной кистью) выделяющимися соками. Готовой курице дать полежать 10 минут полежать при комнатной температуре, затем нарезать и подать.

Калорийность на 100 г: 190 калорий.

Утка, запеченная с медом и горчицей

Нет лактозы

Ингредиенты:

утка – целая,

мед – 5 ст. л.,

горчица – 2 ст. л.,

соль – по вкусу.

Способ приготовления. Смешать в миске мед, горчицу и соль до однородной консистенции. Обмазать утку соусом со всех сторон и убрать в холодильник на 12 часов. Достать, завернуть ножки в фольгу, чтобы они не подгорели.

Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 90 минут. Подать утку на общем блюде или порционно.

Калорийность на 100 г: 340 калорий.

Манты

Сравнительно невысокая калорийность

Для приготовления понадобится мантоварка.

Ингредиенты для теста:

пшеничная мука – 450 г,

крупное куриное яйцо – 1 шт.,

холодная вода – 250 мл,

растительное масло – 2 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

баранина, говядина или курица – 500 г,

репчатый лук – 400 г,

картофель – 200 г,

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления. Из мяса сделать фарш: порезать на кусочки и пропустить через мясорубку. Вместе с мясом измельчать и лук, предварительно разрезанный на небольшие дольки. Сырой картофель порезать мелкой соломкой, вмешать его в фарш. Посолить и поперчить по вкусу.

Муку просеять в миску. В стакан с ледяной водой добавить соль и яйцо, размешать все до однородной консистенции при помощи вилки и вылить смесь в муку. Туда же влить пару ложек растительного масла. Мешать массу руками, пока она не станет однородной. Оставить на 15 минут в холодильнике.

Посыпать рабочую поверхность мукой и выложить на нее примерно треть теста. Сформировать колбаску, разделить ее на фрагменты толщиной примерно 3 см, скатать колобки размером с грецкий орех, расплющить ладонью и раскатать в лепешку диаметром 10–12 см. Тесто должно быть раскатано тонко. По центру каждой заготовки выкладываем по 1 ст. л. начинки. Слепить манты: соединить два противоположных конца сверху, оставшиеся – по бокам, чтобы получился конвертик.

В мантоварку налить воды, поставить на огонь. Манты выложить на уровни, предварительно смазав их растительным маслом. Поставить на воду, как закипит. Варить 45 минут. Подавать на общем блюде или порционно.

Калорийность на 100 г: 230 калорий (с курицей).

Драники

Подходит для вегетарианцев

Ингредиенты:

картофель (средней величины) – 4 шт.,

сметана – 1 ст.л.,

мука – 1 ст.л.,

сливочное масло – 1 ст.л.,

соль – по вкусу.

Способ приготовления. Свежий картофель натереть на крупной терке, отжать. Добавить в него муку, сметану, соль и перемешать. Для обжаривания выкладывать массу столовой ложкой на хорошо разогретую сковороду в растопленное масло. Обжаривать драники с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими со сметаной.

Калорийность на 100 г: 270 калорий.

Бефстроганов из говядины

Сравнительно невысокая калорийность

Ингредиенты:

говядина – 500 г,

лук репчатый – 1 шт.,

чеснок – 1 зубчик.

сметана 20% – 100 г,

томатная паста – 2–3 ст. л.,

вода – 100 мл,

мука – 1 ст. л.,

масло сливочное – 10–20 г,

масло растительное – для жарки,

лавровый лист – 1 шт.,

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления. Говядину нарезать полосками или кусочками. Промокнуть салфеткой, чтобы избавить от лишней влаги. Посыпать мясо мукой и хорошо перемешать, чтобы мука покрыла все кусочки. Лук нарезать полукольцами, чеснок раздавить и мелко нарезать.

Обжарить говядину до румяности на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, выложить ее на тарелку. На сковороду отправить лук, обжарить его до золотистости и мягкости. Добавить сливочное масло. Выложить мясо в сковороду с обжаренным луком, добавить томатную пасту, сметану и чеснок. Влить воду, положить лавровый лист. Хорошо перемешать, накрыть крышкой и тушить на маленьком огне около 30 минут. Подавать порционно, лучше всего с картофельным пюре.

Калорийность на 100 г: 230 калорий.

Треска в кляре

Подходит для вегетарианцев, сравнительно невысокая калорийность

Ингредиенты:

филе трески (можно использовать камбалу, минтай или хек) – 500 г,

растительное масло – по вкусу,

куриное яйцо – 3 шт.,

молоко – 200 мл,

соль, специи и перец – по вкусу,

пшеничная мука – 200 г.

Способ приготовления. Филе рыбы нарезать кусочками среднего размера. Для кляра взбить яйца, влить молоко, перемешать. Затем понемногу добавлять муку, постоянно перемешивая кляр. Комочков быть не должно.

Обмакнув рыбу в кляре, выложить ее на разогретую сковороду. Жарить с двух сторон на подсолнечном масле на протяжении 5–7 минут на среднем огне. Подавать порционно.

Калорийность на 100 г: 220 калорий.

Ризотто с грибами

Подходит для вегетарианцев, нет лактозы

Ингредиенты:

круглый рис – 2 стакана,

куриный бульон – 1 л,

репчатый лук – 1 шт.,

чеснок – 2 зубчика,

свежие грибы – 300 г,

сыр пармезан – по вкусу,

растительное масло – по вкусу.

Способ приготовления. В сковороде с толстым дном разогреть масло, добавить мелко нарезанные лук, чеснок и грибы, перемешать. Как только лук начнет поджариваться, добавить рис, перемешать и убавить огонь.

Когда рис станет прозрачным, влить порциями горячий бульон, постоянно помешивая, пока жидкость не впитается. Снять с огня и сразу разложить по тарелкам. Подавать, посыпав тертым сыром.

Калорийность на 100 г: 300 калорий.

Плов с курицей

Нет лактозы, сравнительно невысокая калорийность

Ингредиенты:

курица – 500 г,

рис – 500 г,

морковь свежая – 500 г,

чеснок – 1 головка,

лук репчатый – 1 шт.,

соль, перец, зира, другие приправы – по вкусу.

масло растительное – 100 мл.

Способ приготовления. Нарезать мясо небольшими кусочками, обжарить до золотистого цвета в разогретом масле. Лук порезать кубиками, всыпать к курице, обжарить вместе. Морковь нарезать соломкой, добавить к мясу и луку, убавить огонь и тушить до мягкости. Налить кипяток, чтобы вода покрывала мясо. Положить головку чеснока, очищенную и промытую. Тушить все на среднем огне около 30 минут.

Промыть рис, разложить поверх мяса и долить кипяток, примерно на 1 см выше риса. Плотно закрыть крышку, готовить 20 минут. Перед подачей достать чеснок и перемешать.

Калорийность на 100 г: 200 калорий.

Ленивые голубцы в духовке

Сравнительно невысокая калорийность

Ингредиенты:

фарш куриный – 400 г,

капуста белокочанная – 400 г,

рис круглый – 0,5 стакана,

яйцо – 1 шт.,

лук репчатый – 1 шт.,

морковь свежая – 1 шт.,

чеснок – 2 зубчика,

масло подсолнечное – 1 ст. ложка,

соль, перец – по вкусу,

томатная паста – 2 ст. ложки,

вода – 1 стакан.

Способ приготовления. Капусту нарезать соломкой и залить кипятком на 10 минут. Откинуть ее на дуршлаг и дать жидкости стечь. Рис промыть и отварить на небольшом огне до полуготовности. Лук очистить и мелко нарезать, морковь очистить и натереть на крупной терке, чеснок очистить и пропустить через чеснокодавку.

Обжарить лук и морковь на подсолнечном масле в течение 7 минут. Смешать фарш, капусту, рис и обжаренные овощи. Добавить яйцо и чеснок, все перемешать.

Из фарша мокрыми руками сформировать котлеты, уложить их в форму для запекания. Томатную пасту развести водой, залить ею котлеты. Разогреть духовку до 180 градусов. Запекать ленивые голубцы в течение одного часа.

Калорийность на 100 г: 200 калорий.

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Фото: unsplash.comEast News