Через сколько можно заниматься спортом после еды? Как долго ждать перед силовой и кардиотренировкой?

Выполнение физических упражнений на полный желудок может привести к тошноте, рвоте и спазмам. Как долго ждать после еды, чтобы занятия спортом не приносили дискомфорта? Рассказывает медицинский врач раздела «Здоровье на Sports.ru», врач-терапевт Александр Шестаков.

Как устроено пищеварение?

Пищеварение – сложный и энергозатратный процесс. Переваривание пищи начинается уже в ротовой полости: за счет пережевывания происходит механическое измельчение продуктов, а фермент слюны амилаза начинает расщеплять углеводы уже во рту.

После проглатывания пища попадает в желудок, где накапливается и переваривается в течение нескольких часов: слизистая оболочка желудка выделяет соляную кислоту, обеззараживающую проглоченную пищу, и ферменты. За счет сокращения стенок желудка, перистальтики, его содержимое перемешивается.

Постепенно, небольшими порциями содержимое желудка поступает в двенадцатиперстную кишку, где смешивается с желчью и соком поджелудочной железы. В среднем через 3–6 часов, в зависимости от состава еды, желудок полностью опустошается.

Неудивительно, что для столь сложного процесса требуется большое количество ресурсов. После приема пищи активируется перистальтика, усиливается кровоснабжение желудка и кишечника.

Желудок растягивается, активируются рецепторы растяжения в его стенке – это один из механизмов насыщения. В крови повышается уровень лептина и снижается количество грелина – гормонов, регулирующих аппетит и чувство сытости.

Дольше всего съеденная пища находится в кишечнике: в тонком – до 6 часов, в толстом – до нескольких суток. Весь процесс пищеварения занимает около 3 суток.

Часто после плотного обеда или «сладкого» перекуса появляется сонливость. Это связано с активацией процессов пищеварения и изменением уровня глюкозы в крови.

После попадания быстрых углеводов в тонкий кишечник уровень глюкозы в крови повышается, что ощущается как прилив сил. В ответ на это поджелудочная железа выделяет высокую дозу инсулина – гормона, регулирующего обмен углеводов в организме. Через некоторое время глюкоза в крови быстро возвращается к нормальным значениям.

После потребления большого количества сладкого происходит скачок глюкозы в крови, на что поджелудочная железа реагирует выбросом инсулина и быстро возвращает показатель к должному значению. Подобные «‎сахарные качели» становятся причиной слабости и сонливости. Чтобы этого не происходило, прием пищи должен быть сбалансированным, без избытка сладостей.

Через сколько времени после еды можно заниматься спортом?

Согласно рекомендациям Международного общества спортивного питания, время, после которого можно заниматься физическими упражнениями, зависит от количества съеденной пищи:

3–4 часа после полноценного обеда или ужина,

1–2 часа после легкого приема пищи без тяжелых для переваривания продуктов, таких как жирное мясо и орехи,

от 30 минут до часа после небольшого перекуса, например творогом или протеиновым батончиком.

Специалисты подчеркивают, что это приблизительные рекомендации и важно прислушиваться к своему организму. Если вы ощущаете тяжесть в животе, стоит отложить начало тренировки.

Силовые нагрузки

Упражнения нередко сопровождаются повышением внутрибрюшного давления. Особенно выражено это во время выполнения становой тяги, жима ногами, приседаний с отягощением, тренировки мышц брюшного пресса.

При выполнении подобных упражнений сразу после еды повышается риск обратного заброса содержимого желудка в пищевод, это называют гастроэзофагеальным рефлюксом. Именно он ведет к изжоге.

После полноценного приема пищи стоит ждать не менее 2–3 часов, прежде чем приступать к силовой тренировке. Легкий обед требует в среднем 1–2 часа ожидания перед выполнением физических упражнений .

Если вы чувствуете голод, перекусите небольшим снеком за 30–60 минут до тренировки – подойдет, например, небольшая порция омлета с овощами или творога с хлебцами. Важно не отказываться от углеводов – они помогут восстановить гликоген мышц, запас которого истощается во время тренировок.

Кардиотренировки

Аэробные упражнения, например танцы или бег, связаны с интенсивными движениями и повышением внутрибрюшного давления. Активная работа дыхательной и сердечно-сосудистой системы усиливает приток крови к легким и мышцам. Отток крови от желудочно-кишечного тракта, а также механическое воздействие на желудок за счет движений могут стать причиной тошноты, рвоты, спазмов в животе.

Приступайте к кардиотренировке не раньше, чем через 2–3 часа после полноценного обеда или ужина, а после легкого перекуса можно тренироваться уже через 1,5–2 часа . Как и при силовых тренировках, перекусить можно за 30–60 минут до начала занятий.

Плавание

Согласно известному стереотипу, плавать можно не раньше, чем через час после еды. Это не совсем так. Плавание представляет собой разновидность кардиотренировки, поэтому, если вы плотно пообедали, то заходить в воду стоит не раньше, чем через 2–3 часа .

После легкого перекуса, например фруктами или нежирным йогуртом, ожидание можно сократить до 45–60 минут .

Ориентируйтесь на свое самочувствие и не приступайте к тренировкам в воде, если чувствуете дискомфорт.

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Фото: unsplash.com/Dan Gold, Gardie Design & Social Media Marketing, Sam Moghadam Khamseh, Jozsef Hocza, Brian Matangelo