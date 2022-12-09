Как выбрать качественный алкоголь? Чем опасны подделки?

Новогодние праздники не обходятся без алкоголя. Шампанское, вино и водка пользуются в магазинах повышенным спросом. При этом мало кто знает, на что нужно обращать внимание при выборе алкоголя. На рынке много подделок и некачественной продукции, отчего каждые праздники регулярно появляются новости об отравлениях с летальным исходом. Рассказываем, как выбрать качественный алкоголь и избежать проблем со здоровьем.

Чем опасны суррогаты и «паленый» алкоголь

Алкогольные отравления занимают первое место среди всех видов смертельных отравлений в России – на их долю приходится более 60%. Как правило, виной таким отравлениям – употребление суррогатного алкоголя или подделок.

«Паленый» алкоголь, он же поддельный, изготавливается не на лицензированном предприятии, поэтому может содержать как различные ядовитые примеси, так и метанол – опасный яд, который вызывает поражения различных органов.

Суррогатный алкоголь – это жидкости, которые используются в быту и не предназначены для употребления внутрь, однако часто становятся заменой алкоголю из-за своей доступности и низкой цены. К ним относятся, например, косметические средства на спирту, технические жидкости и даже средства от насекомых.

Первичный эффект от употребления этих жидкостей схож с тем, что бывает после употребления качественного алкоголя. Появляются мышечное расслабление, затуманенность сознания, настроение повышается. Обычно суррогатный алкоголь употребляют именно с целью опьянения – часто это делают люди, страдающие от алкоголизма.

Суррогаты бывают истинными и ложными. Первые содержат этанол, который есть и в любом алкогольном напитке. Это лекарства (в частности, печально знаменитая настойка боярышника), лосьоны, одеколоны, растворители, жидкости для мытья окон, антифризы и так далее. Особая опасность их в том, что они могут содержать такие ядовитые вещества, как альдегиды, ацетон, хлороформ. Они оказывают разрушительное воздействие на центральную нервную систему, а также могут вызвать нарушение функции печени и почек вплоть до отказа органов. Кроме того, они могут содержать примеси метанола.

Отравление суррогатами с этанолом характеризуется тем, что помимо симптомов сильного алкогольного опьянения развивается интоксикация: кожа становится бледной, появляются частые позывы к мочеиспусканию, зрачки расширяются, во рту возникает ощущение сухости.

Ложные суррогаты не содержат этанол – вместо него чаще всего используется метиловый спирт (реже пропиловый, бутиловый, амиловый или муравьиный спирты). Отравления ложными суррогатами тяжелее, чем истинными, и чаще приводят к летальному исходу. Смертельная доза – от 50 до 150 миллилитров. По запаху отличить метанол от этанола невозможно.

Симптомы отравления метанолом:

тошнота, рвота;

опьянение и эйфория выражены слабо;

нарушение зрения: мелькание черных точек перед глазами, нечеткость видения, двоение в глазах и даже слепота;

боли в животе, пояснице, ломота в мышцах и суставах;

повышение температуры до 38 градусов;

сухость кожи и слизистых;

понижение артериального давления;

спутанность сознания;

приступы возбуждения, сопровождающиеся судорогами;

по мере нарастания симптомов пострадавший впадает в кому, развивается паралич конечностей.

При отравлении суррогатами алкоголя необходимо срочно вызвать скорую помощь. Если пострадавший в сознании, до прибытия врача ему надо дать теплую воду в большем количестве и вызвать рвоту. Если точно известно, что отравление вызвал метиловый спирт, человеку, находящемуся в сознании, можно дать коньяк или водку: этиловый спирт частично нейтрализует метанол. Если человек без сознания, необходимо уложить его на бок, чтобы он не захлебнулся собственной рвотой.

Как отличить подделку

Во-первых, покупайте алкоголь только в легальных специализированных магазинах или крупных продуктовых, имеющих лицензию на торговлю этим видом продукции. Все спиртное, которое представлено на полках таких магазинов, внесено в Единую государственную информационную систему оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Это гарантия, что контрафакта среди товара нет. В случае сомнений можно потребовать у продавца сертификат соответствия. А вот покупать алкоголь с рук (даже если через знакомых), а также в ларьках и других сомнительных местах крайне небезопасно.

Во-вторых, смотрите на цену. С 1 января 2022 года минимальная розничная цена водки – 261 рубль за 0,5 литра, бренди – 348 рублей за тот же объем, коньяка – 480 рублей. То есть стоить меньше качественный и безопасный алкоголь не должен. Причем в 2023 году цена, скорее всего, еще вырастет : с такой инициативой уже выступил Минфин.

В-третьих, изучайте маркировку. На легальной продукции обязательно должна быть федеральная специальная (ФСМ, для продукции, производимой в России) или акцизная марка (АМ, для импортной продукции), выдаваемые Росалкогольрегулированием. Без марок законодательно запрещено поставлять товар в магазины. Маркировке подлежит продукция крепче 9 градусов.

Проверить подлинность маркировки можно на сайте Единого социального портала алкогольного рынка или в мобильном приложении «Антиконтрафакт алко». Также на сайте можно найти и изучить внешний вид марок (например, они обязательно должны иметь голографический рисунок и цифровой код).

Кроме того, с 1 апреля 2021-го по 28 февраля 2023-го в России проводится пилотный проект специальной маркировки пива и слабоалкогольной продукции (сидр, медовуха, сброженные напитки игристого и неигристого типа, в которых количество спирта не превышает 7%, и так далее, полный список тут ). Речь идет о маркировке Data Matrix, которая присваивается только подлинной продукции. Специальные коды уже обязательны для табака, лекарств, меховых изделий и прочего. Проверить код можно в мобильном приложении «Честный ЗНАК» . Обязательная цифровая маркировка пивных кегов начнется с 1 апреля 2023-го, далее – всей слабоалкогольной продукции в стеклянной и других тарах.

В-четвертых, обращайте внимание на внешний вид бутылки. Перед покупкой дорогого алкоголя можно зайти на сайт производителя и посмотреть, как должна выглядеть продукция. Отмечайте детали: форма упаковки, этикетка, тиснение на бутылке. Конечно, оригинальную бутылку можно использовать вторично для розлива, и некоторые недобросовестные производители так и делают, так что этот пункт скорее вспомогательный.

Безопасно ли пить старый алкоголь

Говорят, что алкоголь становится только лучше с годами, однако это не всегда так. Многие напитки действительно выдерживают в дубовых бочках, чтобы они стали мягче, однако настаивать их вечно тоже нельзя, иначе он потеряет все качества.

При розливе по бутылкам и герметичном закрытии напиток в течение какого-то времени будет сохранять оставшиеся свойства. Его как бы консервируют. На дальнейшую сохранность влияют условия хранения: алкоголь должен быть плотно закрыт, стоять в темном месте, температура в помещении должна быть больше –10 и меньше +20 градусов, влажность – не менее 85%, а тара должна быть стеклянной.

И даже при соблюдении всех этих условий срок годности алкоголя ограничен, он зависит от вида напитка . Например, ориентировочные сроки для закупоренного вина таковы : белое – 1–2 года, красное – 2–3. Причем сухие вина «живут» меньше, чем сладкие, а столовые не стоит хранить – лучше выпивать их, пока они свежие.

Как только бутылку открывают, напиток начинает подвергаться воздействию кислорода и бактерий. С этого момента его срок годности резко сокращается. Считается, что употребить крепкий алкоголь (виски, джин, ром, водку) нужно в течение 6–8 месяцев после открытия. Вино лучше выпить не более чем за неделю, а самый короткий срок хранения у открытого игристого – всего несколько часов.

При этом нет данных о тяжелых отравлениях старым алкоголем (если он был качественным) – напитки просто теряют крепость и вкусовые качества. При этом употребление просроченного алкоголя может привести к расстройству желудка.

Фото: unsplash.com/Michael Discenza; pexels.com/cottonbro studio, Tofros.com