Самые крупные катки Москвы под открытым небом, где можно взять в прокат коньки

В Москве и Подмосковье расположено огромное количество открытых и крытых катков, с естественным и искусственным покрытием. Мы собрали самые крупные катки в ближайшей доступности, где есть пункты проката и можно кататься с утра до вечера.

Каток ВДНХ

Сайт: katok.vdnh.ru

Адрес: проспект Мира, дом 119, территория Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Каток расположен на главной аллее: от павильона №1 до павильона №58.

Самый большой каток Москвы под открытым небом работает в течение всего зимнего сезона. Лед выдерживает температуры воздуха от -35 до +10 °С. В 2022 году каток принял первых посетителей 25 ноября.

Общая площадь катка вместе с сопутствующей инфраструктурой занимает 53 тысячи квадратных метров, а площадь льда – 20 тысяч квадратных метров. Каток имеет искусственное освещение, благодаря чему может работать в темное время суток.

Схема катка

Полноразмерную схему можно посмотреть по ссылке.

Режим работы

Понедельник: технический день (каток не работает)

Вторник–Пятница: 11:00–23:00

Суббота–Воскресенье, праздничные дни: 10:00–23:00

Технический перерыв: 15:00–17:00

Стоимость билетов

Входной билет для взрослых:

Будние дни (Вторник–Четверг) 11:00–15:00 – 350 руб.

Будние дни (Вторник–Четверг) 17:00–23:00 – 550 руб.

Пятница 11:00–15:00 – 450 руб.

Суббота–Воскресенье, праздничные дни 10:00–15:00 – 600 руб.

Пятница–Воскресенье, праздничные дни 17:00–23:00 – 750 руб.

Входной билет для детей (6–12 лет):

Будние дни (Вторник–Четверг) 11:00–15:00 – 200 руб.

Будние дни (Вторник–Четверг) 17:00–23:00 – 250 руб.

Пятница 11:00–15:00 – 250 руб.

Суббота–Воскресенье, праздничные дни 10:00–15:00 – 300 руб.

Пятница–Воскресенье, праздничные дни 17:00–23:00 – 350 руб.

Семейный билет (двое взрослых и один ребенок) – 1 300 руб.

Все варианты билетов можно посмотреть на сайте катка по ссылке. С правилами покупки билетов можно ознакомиться здесь.

Для посещения катка билеты необходимо приобрести онлайн и принести с собой бумажную распечатку или электронную версию в мобильном телефоне.

Прокат

На катке расположено три пункта проката. В наличие мужские, женские и детские коньки. Коньки для фигурного катания доступны в размерах 25–43, хоккейные коньки – 27–48.

Обращаем внимание, что оплату услуг проката необходимо осуществить заранее на сайте катка.

Дополнительные услуги: раздевалки, камера хранения, туалет, бесплатный Wi-Fi, заточка коньков, фудкорт, медпункт.

Каток культуры и отдыха в Парке Горького

Сайт: park-gorkogo.com/places/234

Адрес: Крымский вал, дом 9. Центральный вход в Парк Горького.

Каток в Парке Горького начал свою работу в далеком 1931 году. Это один из самых больших катков в Европе площадью 16 тысяч квадратных метров. Сезон продолжается с ноября по март. Благодаря искусственному покрытию лед катка способен выдерживать температуры воздуха до +15 °С.

На катке расположено пять павильонов:

павильоны №1 и №3 – проход со своими коньками и заранее оформленными прокатными;

павильон №2 – проход только со своими коньками;

павильон №4 – павильон повышенной комфортности (прокат коньков, защита, ячейка для хранения вещей);

павильон №5 – проход на детский каток.

Схема катка

Полноразмерную схему можно посмотреть по ссылке.

Режим работы

Понедельник: технический день (каток не работает)

Вторник–Воскресенье: 10:00–23:00

Технический перерыв: 15:00–17:00

Стоимость билетов

Входной билет для взрослых:

Вторник–Четверг 10:00–15:00 – 350 руб.

Вторник–Четверг 17:00–23:00 – 600 руб.

Пятница 10:00–15:00 – 400 руб.

Пятница 17:00–23:00 – 750 руб.

Суббота–Воскресенье, праздничные дни 10:00–15:00 – 650 руб.

Суббота–Воскресенье, праздничные дни 17:00–23:00 – 750 руб.

Новогодние праздники (31 декабря – 8 января) – 1 000 руб.

Входной билет для детей (7–14 лет):

Вторник–Четверг 10:00–15:00 – 200 руб.

Вторник–Четверг 17:00–23:00 – 300 руб.

Пятница 10:00–15:00 – 250 руб.

Суббота–Воскресенье, праздничные дни 10:00–15:00 – 350 руб.

Пятница–Воскресенье, праздничные дни 17:00–23:00 – 400 руб.

Новогодние праздники (31 декабря – 8 января) 10:00–15:00 – 600 руб.

Новогодние праздники (31 декабря – 8 января) 17:00–23:00 – 700 руб.

Стоимость камеры хранения включена в стоимость билета. Обращаем внимание, что проход на каток осуществляется через тот павильон, который указан в купленном билете. Оплату билета необходимо осуществить заранее на сайте катка.

Все варианты билетов можно посмотреть на сайте катка по ссылке.

Стоимость проката

Прокат коньков – 350 руб.

Прокат защиты (шлем, наколенники, налокотники, защита запястий) – 250 руб.

Заточка коньков – 400 руб.

Обращаем внимание, что оплату услуг проката необходимо осуществить заранее на сайте катка.

Дополнительные услуги: раздевалки, камера хранения, туалет, медпункт, два пункта заточки коньков, занятия с инструктором, quiz-квест (катание с погонями и играми), хоккейная площадка, фудкорт, кафе.

Каток «Южный полюс» в Лужниках

Сайт: luzhniki.ru/activities/aktivnyj-otdyh/katok-v-luzhnikah

Адрес: улица Лужники, дом 24, Южный спортивный центр.

Каток в олимпийском комплексе «Лужники» имеет площадь льда в 16 тысяч квадратных метров. Он функционирует в течение всего зимнего сезона с конца ноября по март.

Режим работы

Понедельник: технический день (каток не работает)

Вторник–Пятница: 16:00–22:00

Суббота–Воскресенье, праздничные дни: 13:00–22:30

Стоимость билетов

Входной билет для взрослых:

Вторник–Пятница – 400 руб.

Суббота–Воскресенье, праздничные дни – 600 руб.

Входной билет для детей (7–13 лет):

Вторник–Пятница – 200 руб.

Суббота–Воскресенье, праздничные дни – 300 руб.

Обращаем внимание, что дети до 13 лет могут находиться на льду только в сопровождении взрослых. Для этого необходимо приобрести специальный билет.

Стоимость проката

Прокат коньков – 300 руб.

Прокат помощника «пингвин» (для детей) – 300 руб.

Заточка коньков – 400–600 руб.

Все варианты билетов и стоимость дополнительных услуг можно посмотреть на сайте катка по ссылке.

Дополнительные услуги: раздевалки, камера хранения, заточка коньков, инструктор, кафе, рядом со входом на каток расположена парковка.

Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке

Сайт: izmailovsky-park.ru/43-razvlecheniya/310-katok-serebryanyj-led

Адрес: Московский проспект, дом 4, строение 2, недалеко от главного входа в Измайловский парк.

Каток в Измайловском парке имеет более трех тысяч квадратных метров искусственного льда (который выдерживает температуры до +10 °С) и еще восемь тысяч квадратных метров естественного покрытия, которое работает в морозную погоду. Сезон длится с конца ноября по март.

Режим работы

Понедельник–вторник: технические дни (каток не работает)

Среда–Пятница: 12:00–22:00

Суббота–Воскресенье, праздничные дни: 10:00–23:00

Каток работает с техническими перерывами по сеансам:

Первый сеанс – 10:00–12:00

Второй сеанс – 13:00–15:00

Третий сеанс – 16:00–18:00

Четвертый сеанс – 19:00–22:00

Четвертый сеанс (Пятница–Воскресенье) – 19:00–23:00

В перерывах между сеансам осуществляется подготовка льда.

Стоимость билетов

Будние дни – 400 руб.

Выходные и праздничные дни – 500 руб.

Прокат коньков включен в стоимость билета. Для посещения катка билеты необходимо приобрести онлайн и принести с собой бумажную распечатку или электронную версию в мобильном телефоне.

Стоимость проката

Прокат коньков (при проходе по бесплатному льготному билету или билету для сопровождающего) – 250 руб.

Заточка – 300–450 руб.

Прокат ассистента фигуриста – 250 руб.

Дополнительные услуги: раздевалка, гардероб, туалет, детская комната, заточка коньков, кафе, школа фигурного катания, две парковки для автомобилей.

Каток «Сияние льда» в Таганском парке

Сайт: parktaganskiy.ru/objects/katok

Адрес: улица Таганская, дом 40–42.

Каток в Таганском парке работает ежедневно. Искусственный лед имеет площадь в 4,5 тысячи квадратных метров и способен принимать катающихся даже в плюсовые температуры. Каток оснащен прожекторами, поэтому позволяет комфортно кататься в темное время суток.

Режим работы

Первый сеанс – 10:00–12:00

Второй сеанс – 13:00–15:00

Третий сеанс – 17:00–19:00

Четвертый сеанс – 20:00–22:00

В перерывах между сеансам осуществляется подготовка льда.

Стоимость билетов

Входной билет для взрослых:

Будние дни – 320 руб.

Выходные и праздничные дни – 430 руб.

Входной билет для детей (7–12 лет):

Будние дни – 220 руб.

Выходные и праздничные дни – 220 руб.

Для детей до 6 лет вход бесплатный.

Обращаем внимание, что билеты приобретаются только онлайн на сайте парка или по QR-коду на входе. Дети в возрасте до 12 лет без сопровождения взрослых на лед не допускаются.

Стоимость проката

Прокат коньков – 350 руб. (залог – 1000 руб.)

Прокат детского комплекта защиты (шлем, наколенники, налокотники) – 200 руб.

Заточка коньков – 400 руб.

Ячейка для хранения – 100 руб.

Дополнительные услуги: раздевалка, гардероб, камера хранения, кафе, инструктор.

Каток «Льдинка» в парке «Митино»

Сайт: mitino.bapark.ru/razvlecheniya-i-uslugi

Адрес: Ландшафтный парк Митино.

Каток «Льдинка» располагает четырьмя тысячами квадратных метров искусственного льда и работает со вторника по воскресенье. Благодаря системе охлаждения лед сохраняет рабочее состояние даже при +10 °С.

Карту парка можно посмотреть по ссылке.

Режим работы

Понедельник – технический день (каток не работает)

Вторник–Воскресенье – 10:00–22:00

Каток работает по сеансам:

Первый сеанс – 10:00–12:00

Второй сеанс – 13:00–15:00

Третий сеанс – 16:00–18:00

Четвертый сеанс – 19:00–22:00

В перерывах между сеансам осуществляется подготовка льда.

Стоимость билетов

Входной билет – 300 руб.

Билет для школьников – 150 руб. (по будним дням при предъявлении оригинала подтверждающего документа).

Обращаем внимание, что входной билет можно приобрести только онлайн на сайте катка либо с помощью QR-кода на входе.

Стоимость проката

Прокат коньков – 200 руб./час (залог – 2 000 руб. или документ, подтверждающий личность)

Прокат помощника фигуриста – 350 руб./час

Заточка коньков – 200 руб.

Камера хранения – 50 руб.

Дополнительные услуги: раздевалка, камера хранения, туалет, заточка коньков, кафе.

Каток на Красной площади

Сайт: gum-katok.ru

Адрес: Красная площадь, напротив Мавзолея Ленина.

Каток в самом сердце Москвы рядом с главной елкой страны работает с ноября по конец февраля. Искусственный лед способен выдерживать температуры воздуха до +10 °С. Площадь катка составляет три тысячи квадратных метров.

Схема катка

Полноразмерную схему можно посмотреть по ссылке.

Режим работы

Каток работает с 10:00 до 23:00

Технические перерывы: 11:00–11:30, 12:30–13:00, 14:00–14:30, 15:30–16:00, 17:00–17:30, 18:30–19:00, 20:00–20:30, 21:30–22:00

Стоимость билетов

Катание со своими коньками для взрослых и детей в будние дни с 10:00 до 14:30 бесплатно.

Входной билет для взрослых:

Будние дни с прокатом коньков 10:00–14:30 – 400 руб.

Будние дни со своими коньками 16:00–22:00 – 600 руб.

Будние дни с прокатом коньков 16:00–22:00 – 1 000 руб.

Выходные и праздничные дни со своими коньками – 700 руб.

Выходные и праздничные дни с прокатом коньков – 1 100 руб.

Входной билет для детей (7–12 лет):

Будние дни с прокатом коньков 10:00–14:30 – 200 руб.

Будние дни со своими коньками 16:00–22:00 – 300 руб.

Будние дни с прокатом коньков 16:00–22:00 – 500 руб.

Выходные и праздничные дни со своими коньками – 400 руб.

Выходные и праздничные дни с прокатом коньков – 600 руб.

Билеты на катание можно приобрести как онлайн, так и в кассах катка. Обращаем внимание, что приобретенный онлайн электронный билет необходимо распечатать и предъявить на входе.

Все варианты билетов можно посмотреть на сайте катка по ссылке.

Прокат

Выдача коньков осуществляется только при наличии билета на сеанс катания (текущий временной период) и приобретенного билета на прокат инвентаря.

В качестве залога можно оставить:

2 000 руб.;

водительское удостоверение или свидетельство о регистрации ТС;

удостоверение военнослужащего;

пенсионное удостоверение.

Дополнительные услуги: туалет, кафе, заточка коньков, инструктор.

«Каток Дружбы» в парке «50 лет Октября»

Сайт: parkfili.ru/katok50let

Адрес: улица Удальцова, дом 22А.

Бесплатный каток, расположенный в центральной части парка 50-летия, имеет систему искусственного охлаждения, поэтому может работать даже при плюсовых температурах. Площадь катка составляет 1 800 квадратных метров.

Режим работы

Ежедневно с 10:00 до 22:00.

Каток работает по сеансам:

Первый сеанс – 10:00–12:00

Второй сеанс – 13:00–15:00

Третий сеанс – 16:00–18:00

Четвертый сеанс – 19:00–22:00

В перерывах между сеансам осуществляется подготовка льда.

Стоимость билетов

Вход на каток бесплатный, предварительная регистрация не требуется.

Стоимость проката

Прокат коньков – 350 руб./час

Прокат помощника фигуриста – 500 руб./час

Прокат стойки для катания – 300 руб./час

Комплект защиты – 250 руб./час

Заточка коньков – 350 руб.

Камера хранения – 150 руб.

Дополнительные услуги: раздевалка, камера хранения, туалет, заточка коньков, кафе.

Каток «Метелица» в Бабушкинском парке

Сайт: bapark.ru/razvlecheniya-i-uslugi/katok

Адрес: улица Менжинского, дом 6, строение 8.

Искусственный каток в Бабушкинском парке имеет площадь 1 350 квадратных метров и работает со вторника по воскресенье. Каток открывается в ноябре и работает в течение всего зимнего сезона до начала марта. По периметру катка установлены спортивные бортики.

Режим работы

Понедельник – технический день (каток не работает)

Вторник–Воскресенье – 10:00–22:00

Каток работает по сеансам:

Первый сеанс – 10:00–12:00

Второй сеанс – 13:00–15:00

Третий сеанс – 16:00–18:00

Четвертый сеанс – 19:00–22:00

В перерывах между сеансам осуществляется подготовка льда.

Стоимость билетов

Входной билет – 300 руб.

Билет для школьников – 150 руб. (по будним дням при предъявлении оригинала подтверждающего документа).

Обращаем внимание, что входной билет можно приобрести только онлайн на сайте катка либо с помощью QR-кода на входе.

Стоимость проката

Прокат коньков – 200 руб./час (залог – 2 000 руб. или документ, подтверждающий личность)

Прокат помощника фигуриста – 350 руб./час

Заточка коньков – 200 руб.

Камера хранения – 50 руб.

Дополнительные услуги: раздевалка, гардероб, камера хранения, туалет, кафе, заточка коньков, инструктор, бесплатный Wi-Fi.

Каток в Саду имени Баумана

Сайт: sadbaumana.ru/outdoor-ice-rink

Адрес: улица Старая Басманная дом 15, строение 20.

Каток площадью 1 000 квадратных метров расположен в центре Москвы на территории Сада культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана. Искусственный лед выдерживает температуры воздуха до +10 °С, поэтому каток работает в течение всего зимнего сезона.

Режим работы

Первый сеанс – 10:00–12:00

Второй сеанс – 13:00–15:00

Третий сеанс – 16:00–18:00

Четвертый сеанс – 19:00–22:00

В перерывах между сеансам осуществляется подготовка льда.

Стоимость билетов

Будние дни – 300 руб.

Выходные дни – 400 руб.

Для посещения катка билеты необходимо приобрести онлайн и принести с собой бумажную распечатку или электронную версию в мобильном телефоне.

Стоимость проката

Прокат коньков – 300 руб.

Заточка – 200 руб.

Гардероб – 50 руб.

Дополнительные услуги: гардероб, заточка коньков, туалет, кафе, инструктор.

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Фото: gum-katok.ru, katok.vdnh.ru, park-gorkogo.com, luzhniki.ru, izmailovsky-park.ru, parktaganskiy.ru, mitino.bapark.ru, parkfili.ru, bapark.ru, sadbaumana.ru.