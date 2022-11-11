Почему появляются мешки под глазами у мужчин и женщин

Мешки под глазами традиционно считаются в первую очередь косметической проблемой. Действительно, отечность в области глаз может выглядеть неэстетично, но нужно помнить, что нередко у нее есть серьезные причины. О том, какие болезни и другие факторы могут провоцировать появление мешков под глазами, а также о том, как от таких мешков избавиться, рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины)

Почему появляются мешки под глазами

Все причины отечности кожи под глазами можно разделить на две основные группы: медицинские и не медицинские.

Не медицинские причины

В эту группу входят причины, связанные с особенностями образа жизни. К самым распространенным относятся:

Недостаточный сон . Всего пары бессонных ночей или недели хронического недосыпа хватит, чтобы получить отечное лицо с темными кругами и мешками под глазами. Во время сна активизируется циркуляция лимфы в области лица, и если времени на отдых не хватает, тканевая жидкость может скапливаться в самом «удобном» для этого месте – под глазами. Ситуацию усугубляет кофе или энергетические напитки, которыми недосыпающий человек пытается взбодриться: кофеин вызывает спазм кровеносных капилляров, что тоже способствует застою тканевой жидкости и появлению отеков.

. Всего пары бессонных ночей или недели хронического недосыпа хватит, чтобы получить отечное лицо с темными кругами и мешками под глазами. Во время сна активизируется циркуляция лимфы в области лица, и если времени на отдых не хватает, тканевая жидкость может скапливаться в самом «удобном» для этого месте – под глазами. Ситуацию усугубляет кофе или энергетические напитки, которыми недосыпающий человек пытается взбодриться: кофеин вызывает спазм кровеносных капилляров, что тоже способствует застою тканевой жидкости и появлению отеков. Неудобная подушка . Причина, о которой многие не задумываются. Если подушка слишком высокая, шея на ней сгибается, в сосудах шеи нарушается кровообращение, а это значит, что нарушается и ток крови и лимфы в сосудах лица. Привычка спать лицом вниз или на боку, «утопая» в пышной подушке – одна из самых частых причин мешков под глазами.

. Причина, о которой многие не задумываются. Если подушка слишком высокая, шея на ней сгибается, в сосудах шеи нарушается кровообращение, а это значит, что нарушается и ток крови и лимфы в сосудах лица. Привычка спать лицом вниз или на боку, «утопая» в пышной подушке – одна из самых частых причин мешков под глазами. Сидячая работа, работа за компьютером . Длительное сохранение позы сидя, особенно если при этом приходится внимательно вглядываться в экран компьютера, неосознанно напрягая шею, приводит к нарушению кровообращения и затеканию мышц шеи, что способствует появлению отечности в области глаз. Если проводить каждый день по много часов за компьютером, не вставая, появление мешков под глазами практически гарантировано.

. Длительное сохранение позы сидя, особенно если при этом приходится внимательно вглядываться в экран компьютера, неосознанно напрягая шею, приводит к нарушению кровообращения и затеканию мышц шеи, что способствует появлению отечности в области глаз. Если проводить каждый день по много часов за компьютером, не вставая, появление мешков под глазами практически гарантировано. Нерациональное питание . Кожа – лучшее отражение наших пищевых привычек. Увлечение солью, фастфудом, продуктами с избытком сахара и консервантов, напитками с высоким содержанием кофеина провоцирует задержку жидкости в тканях и, как следствие, появление мешков под глазами.

. Кожа – лучшее отражение наших пищевых привычек. Увлечение солью, фастфудом, продуктами с избытком сахара и консервантов, напитками с высоким содержанием кофеина провоцирует задержку жидкости в тканях и, как следствие, появление мешков под глазами. Вредные привычки . Никотин способствует спазму сосудов и застою тканевой жидкости. При этом пассивное курение не менее вредно, чем активное, и точно так же приводит к появлению мешков под глазами. Алкоголь повреждает стенки сосудов, усиливает отечность тканей. Злоупотребление алкоголем – одна из частых причин одутловатости лица и появления мешков под глазами.

. Никотин способствует спазму сосудов и застою тканевой жидкости. При этом пассивное курение не менее вредно, чем активное, и точно так же приводит к появлению мешков под глазами. Алкоголь повреждает стенки сосудов, усиливает отечность тканей. Злоупотребление алкоголем – одна из частых причин одутловатости лица и появления мешков под глазами. Хроническая интоксикация в быту или на работе . Некоторые токсичные компоненты могут провоцировать нарушения кровообращения и отечность. Хроническое отравление может спровоцировать не только нарушение техники безопасности при работе с химическими веществами, но и, на первый взгляд, неочевидные причины – например, новая мебель, испаряющая токсичные смолы.

. Некоторые токсичные компоненты могут провоцировать нарушения кровообращения и отечность. Хроническое отравление может спровоцировать не только нарушение техники безопасности при работе с химическими веществами, но и, на первый взгляд, неочевидные причины – например, новая мебель, испаряющая токсичные смолы. Недостаточное потребление жидкости . Многие люди, боясь отеков, сознательно ограничивают потребление воды, получая от этого обратный эффект: мешки под глазами. Обезвоживание приводит к тому, что организм стремится удерживать ее, межклеточная жидкость застаивается, а это – основные предпосылки для образования мешков под глазами.

. Многие люди, боясь отеков, сознательно ограничивают потребление воды, получая от этого обратный эффект: мешки под глазами. Обезвоживание приводит к тому, что организм стремится удерживать ее, межклеточная жидкость застаивается, а это – основные предпосылки для образования мешков под глазами. Неправильно подобранные очки или контактные линзы. При ношении «неподходящих» оптических аксессуаров человек постоянно прищуривается, что приводит к хроническому спазму мышц, окружающих глаза и застою тканевой жидкости в подкожной клетчатке рядом с ними.

Неподходящая косметика, неправильное нанесение средств . Привычка тереть и растягивать кожу при нанесении крема со временем приводит к тому, что нежная кожа вокруг глаз растягивается, утрачивает эластичность, формируются провисания. Также спровоцировать появление мешков под глазами может увлечение дешевой косметикой, компоненты которой могут провоцировать отечность и закупоривать поры кожи. Нельзя забывать и о том, что компоненты косметики, вне зависимости от ее качества, могут вызывать аллергические реакции и, как следствие, мешки под глазами. Чтобы этого избежать, всегда проверяйте косметику на коже локтевого сгиба и используйте только специальные кремы для кожи вокруг глаз: они проходят офтальмологический контроль.

. Привычка тереть и растягивать кожу при нанесении крема со временем приводит к тому, что нежная кожа вокруг глаз растягивается, утрачивает эластичность, формируются провисания. Также спровоцировать появление мешков под глазами может увлечение дешевой косметикой, компоненты которой могут провоцировать отечность и закупоривать поры кожи. Нельзя забывать и о том, что компоненты косметики, вне зависимости от ее качества, могут вызывать аллергические реакции и, как следствие, мешки под глазами. Чтобы этого избежать, всегда проверяйте косметику на коже локтевого сгиба и используйте только специальные кремы для кожи вокруг глаз: они проходят офтальмологический контроль. Предменструальный синдром . Перед началом менструаций организм под действием гормона прогестерона накапливает жидкость, ведь уже вскоре он будет ее терять вместе с менструальными выделениями. Поэтому некоторая отечность тела, и лица в том числе, в последние дни перед месячными является нормой. В этот период могут появляться мешки под глазами, и это нормально.

. Перед началом менструаций организм под действием гормона прогестерона накапливает жидкость, ведь уже вскоре он будет ее терять вместе с менструальными выделениями. Поэтому некоторая отечность тела, и лица в том числе, в последние дни перед месячными является нормой. В этот период могут появляться мешки под глазами, и это нормально. Беременность. Организм будущей мамы находится под влиянием того же гормона, что и в период ПМС – прогестерона, поэтому небольшая отечность ног и лица, особенно под глазами, при беременности считается нормой. Но если отеки резко усилились, это может быть признак опасных осложнений беременности – гестозов. В таком случае нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Медицинские причины

Это группа причин, связанных с особенностями организма или различными заболеваниями. Среди них стоит отметить:

Старение . В ходе старения организма постепенно снижается интенсивность выработки белков кожи, которые поддерживают ее эластичность и тонус. Кожа становится дряблой, появляются провисания, причем раньше всего они становятся заметны именно там, где кожа самая тонкая, то есть вокруг глаз.

. В ходе старения организма постепенно снижается интенсивность выработки белков кожи, которые поддерживают ее эластичность и тонус. Кожа становится дряблой, появляются провисания, причем раньше всего они становятся заметны именно там, где кожа самая тонкая, то есть вокруг глаз. Наследственная предрасположенность . В некоторых случаях склонность к отечности и провисанию кожи вокруг глаз заложена генетически. Чрезмерно тонкая кожа около глаз, недостаточно активная циркуляция лимфы в области лица, некоторые особенности анатомии (жировые грыжи век, «малярные» мешки) становятся предпосылками для раннего появления мешков под глазами.

. В некоторых случаях склонность к отечности и провисанию кожи вокруг глаз заложена генетически. Чрезмерно тонкая кожа около глаз, недостаточно активная циркуляция лимфы в области лица, некоторые особенности анатомии (жировые грыжи век, «малярные» мешки) становятся предпосылками для раннего появления мешков под глазами. Заболевания почек . Нарушения нормальной работы почек приводят к задержке жидкости в организме и появлению отеков на лице и особенно – под глазами. Постоянная отечность в этой зоне постепенно провоцирует провисание кожи и появление мешков.

. Нарушения нормальной работы почек приводят к задержке жидкости в организме и появлению отеков на лице и особенно – под глазами. Постоянная отечность в этой зоне постепенно провоцирует провисание кожи и появление мешков. Заболевания щитовидной железы . Недостаточная активность (гипофункция) щитовидки также провоцирует хронические отеки лица и, как следствие, появление со временем мешков под глазами.

. Недостаточная активность (гипофункция) щитовидки также провоцирует хронические отеки лица и, как следствие, появление со временем мешков под глазами. Аллергические заболевания . Некоторые аллергические реакции, например на пыльцу растений или пищу, могут сопровождаться отечностью лица. Если такие отеки появляются часто, есть вероятность появления и мешков под глазами.

. Некоторые аллергические реакции, например на пыльцу растений или пищу, могут сопровождаться отечностью лица. Если такие отеки появляются часто, есть вероятность появления и мешков под глазами. Синусит. Воспаление придаточных пазух носа (синусов) может сопровождаться отечностью лица. Если воспаление развилось в гайморовых пазухах, отечность локализуется в основном в области под глазами. При этом такое воспаление нередко становится хроническим, то есть может быть причиной длительного застоя лимфы в клетчатке около глаз и появлению мешков.

Как избавиться от мешков под глазами

Как ни банально это звучит, в первую очередь нужно избавиться от причин, спровоцировавших появление мешков. Если есть заболевание, которое вызывает отеки под глазами, его нужно лечить. Если проблема в недосыпе, неправильной подушке или нездоровом питании и образе жизни, их нужно наладить.

Правила питания

Для того, чтобы кожа вокруг глаз как можно дольше сохраняла свою эластичность и не отекала, рекомендуется:

употреблять больше продуктов с витамином С – это вещество необходимо для выработки в организме белка коллагена, отвечающего за упругость и эластичность кожи. Пищевыми источниками витамина С являются отвар шиповника , болгарский перец, черная смородина, цитрусовые, квашеная капуста;

, болгарский перец, черная смородина, цитрусовые, квашеная капуста; есть продукты, богатые витамином D – он отвечает за обмен кальция в организме и за плотность костной, мышечной ткани и кожи. Больше всего витамина D в красной рыбе и сельди, печени трески, рыбьем жире, яичном желтке, жирных молочных продуктах;

– он отвечает за обмен кальция в организме и за плотность костной, мышечной ткани и кожи. Больше всего витамина D в красной рыбе и сельди, печени трески, рыбьем жире, яичном желтке, жирных молочных продуктах; выпивать не менее 1,5 л воды в сутки;

ограничить потребление кофе и крепкого чая, отказаться от других напитков с кофеином;

отказаться от продуктов с избытком соли, причем речь не только о солениях и маринованных овощах, но и о продуктах, в которых много скрытой соли – сырах, колбасах, копченостях, мясных и рыбных консервах;

ограничить потребление сахара – он точно так же, как и соль, способствует задержке жидкости в тканях;

отказаться от фастфуда и продуктов усилителями вкуса и аромата, красителями.

Здоровый образ жизни

Если по роду работы приходится весь день проводить за компьютером, нужно периодически вставать из-за стола, делать несложную гимнастику – наклоны и повороты головы, которые помогут улучшить кровообращение в сосудах шеи и уменьшить отечность лица.

Важно каждый день хотя бы полчаса-час проводить на свежем воздухе. При заполненном рабочем графике можно выкроить время по пути домой – встать на одну-две остановки раньше и пройти их пешком.

Необходимо высыпаться, и делать это на удобной постели с анатомической подушкой. Спальню перед сном нужно проветрить. Также за несколько часов до сна рекомендуется отказаться от гаджетов. Тем более нельзя «залипать» в телефон, лежа в постели – шея при этом напрягается, глаза прищуриваются, создаются предпосылки для отечности кожи век.

Необходимо отказаться от курения и алкоголя.

Повседневный уход за кожей

Важно выбирать качественную и соответствующую типу кожи и возрасту косметику. Не стоит раньше времени брать средства «для тех, кто старше» – косметика 50+ в возрасте 20-30 лет может оказаться слишком «тяжелой» и спровоцировать застой жидкости в коже.

Обязательно нужно научиться правильно наносить косметические средства. Кремы и сыворотки не втирают в нежную кожу, а «вколачивают» мягкими похлопывающими движениями кончиков пальцев. Излишки можно промокнуть (не стереть!) косметической салфеткой.

Тональные средства наносят специальным спонжем или кистью, такими же вколачивающими движениями. Для того, чтобы снять декоративную косметику с кожи вокруг глаз, нужно сначала наложить на нее на 15–30 секунд ватные диски, смоченные средством для демакияжа, а потом мягкими движениями промокнуть веки, удаляя остатки косметических средств.

При склонности к отекам вокруг глаз могут помочь гелевые патчи – их лучше заранее подержать в холодильнике и наложить под глаза утром на 15 минут. Также можно сделать компрессы из холодных ломтиков огурца, смоченных холодным отваром ромашки ватных дисков или протереть кожу лица кусочком косметического льда. Холод провоцирует резкий спазм капилляров в коже, после прекращения действия холода они расширяются, что способствует оттоку лишней жидкости из тканей.

Полезно делать по утрам небольшой массаж лица пальцами или специальным массажером. При движении по массажным линиям лимфа «выжимается» в лимфатические сосуды, отечность уменьшается. При этом массаж нужно делать аккуратно и бережно, не растягивая и не травмируя кожу, перед процедурой нужно нанести на лицо специальное масло или сыворотку.

Косметология и хирургия

Если провисания кожи уже образовались, особенно если кожа зрелая или есть врожденные анатомические предпосылки к появлению мешков под глазами, одного только питания и здорового образа жизни для их устранения будет недостаточно.

Современная косметология располагает достаточно эффективными методиками безоперационной подтяжки кожи – лазерный, RF лифтинг .

В некоторых случаях таких процедур может быть достаточно для устранения мешков под глазами. Иногда подтяжку нужно комбинировать с другими процедурами, например с введением под кожу препаратов, расщепляющих жир (липолитиков), если есть избыток жировой ткани.

Ученые постоянно исследуют новые методики устранения мешков под глазами без операции: например, хорошие результаты отмечались в пилотном исследовании инъекций сыворотки, стимулирующей рост волокон кожи и после курсового лечения кремом с эсцином.

Обычно косметологические процедуры нужно проводить курсом, чтобы эффект был заметен и сохранился надолго.

Если косметологических процедур недостаточно, единственным способом коррекции мешков под глазами является хирургическая операция. Современные пластические операции проводятся с минимальным травмированием тканей, подтяжка век считается одним из самых простых и малоинвазивных вмешательств.

Выбирать способ коррекции мешков под глазами нужно вместе с врачом-косметологом или эстетическим хирургом, который расскажет о плюсах и возможных рисках процедуры и предложит оптимальный вариант.

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Фото: unsplash.com/engin akyurt, Brooke Cagle, Nonsap Visuals, Sahand Hoseini; pexels.com/Ivan Samkov